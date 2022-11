Giám đốc Công an TP.HCM: 'Tấn công mạnh tội phạm cờ bạc mùa World Cup'

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giám đốc Công an TP.HCM đặt mục tiêu đẩy mạnh tấn công tội phạm tín dụng đen và cờ bạc trong mùa World Cup 2022.

Sáng 15/11, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phát động ra quân, thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an TP.HCM, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Công an TP.HCM trong thời gian gần đây, khi đã đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm về xâm hại tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản), tội phạm ma túy.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam chỉ đạo tại lễ ra quân. Ảnh: T.L.

Đánh giá tình hình kinh tế, xã hội đứng trước những khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch chống phá và tội phạm ngày càng manh động, thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu các đơn vị nắm chắc tình hình từ sớm, từ cơ sở, chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp, tấn công quyết liệt, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội.

“Trấn áp mạnh mẽ tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, bảo đảm 100% án cướp, cướp giật tài sản trong thời gian mở cao điểm phải được khám phá. Đẩy mạnh tấn công tội phạm tín dụng đen, tội phạm cờ bạc, nhất là các đường dây, tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022”, giám đốc Công an TP.HCM đặt mục tiêu.

Các lực lượng Công an TP.HCM ra quân tấn công tội phạm. Ảnh: T.L.

Ngoài ra, thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu các lực lượng Công an TP.HCM triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán hàng cấm, buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại; quyết liệt đấu tranh xử lý dứt điểm các tụ điểm nghi vấn tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư, chung cư, quán bar, vũ trường, karaoke.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM, đại tá Trần Văn Hiếu, nhận nhiệm vụ và hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.

Cụ thể, các đơn vị sẽ nắm chắc, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời cho Ban giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp để phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; chủ động tấn công các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ.

“Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, để nhân dân, du khách vui xuân, đón Tết bình an, hạnh phúc”, đại tá Hiếu nói.

Đại tá Trần Văn Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.L.