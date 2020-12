Giám đốc Công an TP.HCM: 'Phải trấn áp tội phạm ngay khi ra quân'

Người đứng đầu Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng cảnh sát phải có biện pháp trấn áp, tấn công để răn đe tội phạm ngay từ khi ra quân.

Sáng 15/12, Công an TP.HCM đồng loạt ra quân đợt cao điểm thứ 2 nhằm chủ động phòng ngừa, tấn công và trấn áp tội phạm trên toàn thành phố. Đây là đợt xuất quân thường niên, kéo dài 2 tháng, từ nay đến 28/2/2021.

Tại buổi ra quân, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đề ra 5 mục tiêu lực lượng cảnh sát TP cần thực hiện.

Một là xem trách nhiệm phòng chống các thế lực thù địch lên hàng đầu.

Hai là công an TP phải nêu cao tinh thần trách nhiệm phòng chống tội phạm, với phương châm "Phải thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của dân là hạnh phúc của chính mình".

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đề ra 5 mục tiêu cho lực lượng Công an TP trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Y Kiện.

Ba là lãnh đạo các đơn vị phải chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết xử lý các hoạt động phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Không để xảy ra các hoạt động biểu tình, khủng bố đe dọa an ninh thành phố trước, trong và sau đại hội.

Bốn là phát động phong trào toàn dân, tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, phối hợp với các tổ chức xã hội tạo điều kiện hòa nhập cho tội phạm hoàn lương.

Năm, ngành công an phải tăng cường kiểm tra, biểu dương, đánh giá tập thể cá nhân xuất sắc hoặc xử lý đối với những sai phạm.

Trước giờ xuất quân, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo lực lượng cảnh sát trên toàn TP triển khai lực lượng tấn công, tạo tính răn đe rõ rệt ngay khi ra quân, trấn áp và xử lý mọi loại tội phạm. Đặc biệt, cơ quan chức năng các cấp cần chủ động ngăn chặn và đấu tranh đối với thành phần khủng bố, đe dọa về an ninh, chính trị.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng lưu ý lực lượng CSGT thực hiện tốt trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông trên đường. CSGT cần phối hợp liên ngành, kéo giảm tai nạn, cháy nổ nói chung.

Tình huống giả định lực lượng chức năng trấn áp, tấn công tội phạm manh động. Ảnh: Y Kiện.

Ông Nam đề ra 3 chỉ tiêu cụ thể cho lực lượng công an toàn thành phố. Cụ thể, kéo giảm ít nhất 3% đối với tội phạm cướp giật, cướp và trộm cắp, nâng tỷ lệ điều tra khám phá chung án hình sự đạt trên 80%. Thứ 2, cảnh sát có nhiệm vụ bắt 2-3 đối tượng là tội phạm truy nã. Công an toàn ngành phải hoàn thành 100% chỉ tiêu kiểm tra hành chính do đơn vị đăng ký.

Người đứng đầu Công an TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và toàn cán bộ chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, khủng bố và kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự trước và sau đại hội. Tham mưu và giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện, đình công trên địa bàn TP, tuyệt đối không để trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Tổ chức quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và hiệu quả ngay từ ngày đầu ra quân.