Giám đốc Công an TP.HCM nhận Huân chương chiến công hạng Nhất

Thiếu tướng Lê Hồng Nam vinh dự được Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Huân chương chiến công hạng Nhất, còn đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhận Bằng khen của Thủ tướng.

Ngày 22/12, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, công tác công an năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam vinh dự được trao tặng Huân chương chiến công hạng Nhất. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương chiến công hạng Nhất cho thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, vì có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành công an còn trao bằng khen của Thủ tướng cho đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM và thượng tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng An ninh đối nội Công an TP.HCM, vì có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Tô Lâm biểu dương và chúc mừng Công an TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng, dấu ấn nổi bật trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang và thượng tá Lê Quang Đạo nhận bằng khen của Thủ tướng. Ảnh: Công an cung cấp.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an TP.HCM thời gian tới tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, đòi nợ thuê, ma túy, quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện; tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tham mưu UBND TP về bảo đảm duy trì tốt an ninh kinh tế, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an TP.HCM đã đạt được trong năm qua.

Ông Quang khẳng định lãnh đạo TP luôn quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cho lực lượng Công an TP.HCM ngày càng hiện đại, áp dụng khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự.