Giám đốc Công an Quảng Nam yêu cầu xử nghiêm nhóm đánh tài xế xe khách

"Việc xử lý sai phạm rất cương quyết, không thể để xã hội có kiểu hành xử theo thói côn đồ như vậy", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Trao đổi với Zing, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết công an tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công an huyện Thăng Bình khẩn trương điều tra vụ tài xế xe khách An Phát bị nhóm người hành hung tối 20/2.

"Về hành vi đánh người, nhóm này đã thừa nhận và cho rằng bức xúc việc tranh giành khách nên xảy ra đánh nhau. Hung khí vụ án gồm mã tấu và tuýp sắt đã được thu giữ. Sau khi lấy lời khai, công an đã tạm thời cho 3 người về", ông Dũng thông tin.

Lý Ngọc Thái bàn giao mã tấu, tuýp sắt cho công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo ông Dũng, dư luận đã bức xúc sau khi video về sự việc được đăng tải trên mạng xã hội. Trước thông tin cho rằng một số xe khách khi qua địa bàn Quảng Nam được bảo kê hay không, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam bác bỏ việc này và khẳng định công an đã cương quyết xử lý.

"Cả 2 xe khách không phải của Quảng Nam, đều là xe khách đường dài nên không thể nói tỉnh Quảng Nam để xảy ra tình trạng tranh giành khách đến mức đánh nhau. Chúng tôi khẳng định không có việc bảo kê để đánh nhau vì sau khi sự việc xảy ra, công an đã lập biên bản và làm việc rất nghiêm túc", tướng Dũng nói.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng cho biết cơ quan điều tra đã mời nhà xe An Phát đến làm việc. Tuy nhiên, bị hại hẹn đến làm việc sau vì đang đi khám thương tích.

"Việc xử lý sai phạm rất cương quyết, không thể để xã hội có kiểu hành xử theo thói côn đồ. Dù vì miếng cơm manh áo nhưng không thể để chuyện như vậy xảy ra", thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho hay.

Nhóm người dùng tuýp sắt đánh tài xế xe khách. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng 19h30 ngày 20/2, Trần Văn Mỹ là tài xế của nhà xe Kim Liên điều khiển xe khách biển số 43B chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng. Khi đến quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình, Mỹ phát hiện hành khách lên ôtô của nhà xe An Phát mang biển số 81.

Cho rằng nhà xe An Phát tranh giành khách, Mỹ đã gọi cho Lý Ngọc Thái mang theo mã tấu, tuýp sắt đến chặn đường. Tại đây, Mỹ, Thái và Nguyễn Định Phát (cùng ở huyện Thăng Bình) hành hung 2 tài xế.