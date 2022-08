Giám đốc Công an Lai Châu kể về cuộc vây ráp ma túy lớn nhất tỉnh

Theo đại tá Nguyễn Viết Giang, Lai Châu được biết đến là địa bàn có nhiều điểm nóng về ma túy. Lực lượng công an tỉnh đang từng ngày đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Tính từ 15/12/2021 đến 15/8/2022, lực lượng cảnh sát ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, tiếp nhận tổng số hơn 400 vụ, 517 đối tượng. Tang vật thu giữ gần 60 kg heroin, gần 5 kg thuốc phiện và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh về kế hoạch 519 của Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng nhằm chuyển hóa địa bàn bản Pa Mu, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn. Xã này có 78 người nghiện các chất ma túy, 31 đối tượng tù tha, chủ yếu là tiền án về ma túy.

Bản Pa Mu tồn tại nhiều tụ điểm ma túy phức tạp. Người dân ở đây có tính cộng đồng và dân tộc cao nên bao che, dung túng cho người trong bản, người thân vi phạm pháp luật mà không tố giác.

"Xét thấy tính chất phức tạp về tội phạm ma túy, Tỉnh ủy Lai Châu giao công an và bộ đội biên phòng tổ chức họp bàn xây dựng kế hoạch 519", đại tá Giang thông tin.

Lực lượng công an triệt phá tụ điểm ma túy tại Pa Mu.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, kế hoạch 519 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên tập trung tham mưu, nắm địa bàn, xác định đối tượng để nắm rõ phương thức, thủ đoạn. Sau đó, giai đoạn 2 kiềm chế, bao vây phong tỏa trong và ngoài. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn. Giai đoạn 3, lực lượng chức năng triển khai làm sạch địa bàn, tiếp tục củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Quá trình chuyển hóa địa bàn xã Hua Bum, đặc biệt là tụ điểm ma túy tại bản Pa Mu, lực lượng công an và biên phòng gặp phải sự chống đối, cản trở quyết liệt của tội phạm và người thân của họ.

"Chính vì có yếu tố họ hàng, dòng tộc và mối liên hệ mật thiết giữa đối tượng và người cùng bản nên quá trình triển khai phối hợp tác chiến, 2 lực lượng công an và biên phòng liên tục hội ý, lên kế hoạch tối ưu nhất. Đặc biệt là kế hoạch bắt, khám xét các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; lực lượng phải áp đảo, chốt chặt phân luồng giao thông, kết hợp tuyên truyền vận động để nhân dân ủng hộ và chấp hành pháp luật", đại tá Giang chia sẻ.

Sau khi kết thúc kế hoạch 519, đại tá Nguyễn Viết Giang vui mừng nhận định tình hình an ninh trật tự tại xã Hua Bum nói chung và bản Pa Mu nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các lực lượng tham gia liên tục phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm.

"Với phương châm là 'bóp chết từ trong trứng nước', chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lực lượng đấu tranh trấn áp, kiên quyết không để những tụ điểm này diễn biến một cách phức tạp", đại tá Giang khẳng định.

Trong hàng trăm chuyên án về ma túy bị triệt phá, đại tá Nguyễn Viết Giang chia sẻ chuyên án mang bí số 221D là chuyên án khiến ông ấn tượng nhất. Đây là chuyên án thu giữ 50 kg ma túy dạng đá, lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Lai Châu.

"Sở dĩ tôi ấn tượng nhất với chuyên án này bởi ngoài số lượng ma túy lớn và sự liều lĩnh của các đối tượng, chuyên án thành công nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của Ban Chuyên án", đại tá Giang nói và cho biết chuyên án được thành lập đầu năm 2021 nhằm chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh từ Điện Biên qua Lai Châu.

Ban Giám đốc công an tỉnh kiểm tra tang vật trong chuyên án 221D

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phát hiện nhóm người dân tộc Mông ở Điện Biên câu kết hình thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu rồi đưa đi tiêu thụ. Để vận chuyển ma túy, 6 người sử dụng 5 xe môtô chia thành nhiều tốp khác nhau để quan sát và tránh sự phát hiện, bắt giữ. Ba người đi trước làm hoa tiêu, dò đường, 1 người đi sau vận chuyển ma túy với sự áp tải của 2 đồng phạm còn lại.

Chuyên án được chia thành hai giai đoạn. Đầu tiên, ban chuyên án phát hiện bắt giữ Giàng A Páo (39 tuổi, trú tỉnh Điện Biên), thu giữ 18 kg ma túy đá. Sau đó, ban chuyên án đã đấu tranh, truy xét, bắt giữ thêm 2 người gồm Giàng Thị Vang (38 tuổi, quê Điện Biên) và Giàng Thị Chu (37 tuổi, trú Lai Châu).

Đến giai đoạn 2, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm Cứ A Lòng (44 tuổi, quê Điện Biên). Quá trình đấu tranh, nhóm này khai ra số ma túy đá còn cất giấu. Từ đó, ban chuyên án đã thu giữ thêm 32 kg ma túy dạng đá.

"Ban chuyên án có thời điểm áp sát, truy bắt, vây ráp đối tượng trong đêm, thời gian vây ráp kéo dài hơn 11 tiếng. Các trinh sát đối mặt với những kẻ manh động, thủ sẵn vũ khí", đại tá Giang kể lại.

Chỉ huy lực lượng trên địa bàn có nhiều điểm nóng ma túy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhìn nhận tội phạm ma túy là tội phạm ẩn, hoạt động kín đáo, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng hoạt động ít để lại dấu vết tại hiện trường và rất ít người làm chứng.

Khi bị phát hiện, bắt giữ thì chống trả quyết liệt để tẩu thoát, tìm mọi cách để tiêu hủy chứng cứ, ngoan cố không khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn nên rất khó khăn cho việc phát hiện bắt giữ và điều tra mở rộng án. Ngoài việc triệt phá các chuyên án, các đơn vị nghiệp vụ được quán triệt phương châm phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Lai Châu chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống tội phạm liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, kế hoạch kéo giảm 10% số vụ phạm pháp hình sự...

Thống kê cho thấy, với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, Công an tỉnh Lai Châu kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội gần 18% so với năm 2019 (năm chưa xảy ra dịch Covid); tỷ lệ điều tra khám phá được nâng cao đạt trên 92%; Nhiều chuyên án ma túy lớn được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận.