Giám đốc công an dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng

Đại tá Đinh Văn Nơi đã công bố số điện thoại cá nhân để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 11/5, Công an tỉnh An Giang công bố số điện thoại đoạn đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm về phòng chống Covid-19 qua số điện thoại 0962297777. Đường dây nóng này là số điện thoại cá nhân của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Nơi cho biết sau gần một tuần hoạt động thử nghiệm, mỗi ngày đường dây nóng thu nhận hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của người dân.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo đại tá Nơi, ông chủ động công bố số điện thoại cá nhân vì biết rằng người dân luôn tin tưởng lực lượng công an, trong đó có giám đốc công an tỉnh sẽ có thể xử lý và giải quyết rất nhanh những tin báo quan trọng. Trong trường hợp bận công việc hoặc họp, ông Nơi chưa thể trực tiếp trả lời thì sau 15 giây sau cuộc gọi sẽ chuyển vào số điện thoại trực ban Công an tỉnh An Giang.

“Khi trực ban ghi nhận tin báo sẽ báo cáo cho tôi xử lý. Chính vì vậy, dù mỗi ngày có hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhưng đều được tôi tiếp nhận và xử lý đến nơi đến chốn”, ông Nơi chia sẻ.

Vị tư lệnh ngành công an vùng biên rất vui khi nhận được những dòng tin nhắn: "Tôi vừa phát hiện những người lạ mặt nước ngoài ra vào nhà nghỉ tại địa chỉ…", "Báo anh Nơi, tôi thấy có người hàng xóm vắng mặt lâu ngày nay trở về địa phương mà không khai báo y tế", "Tôi thấy tại khu công viên đang tụ tập đông người, nhiều người không đeo khẩu trang"…

“Những tin báo tưởng chừng đơn giản nhưng thời điểm này lại quý vô cùng, vì thể hiện rõ nhận thức chống dịch rất của người dân đang rất cao. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, tôi chuyển ngay lên nhóm Zalo phòng chống dịch Covid-19 của công an tỉnh và chỉ đạo kiểm tra, xử lý ngay rồi báo cáo lại cho tôi”, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định.

Để xử lý triệt để tin báo của người dân, đại tá Nơi còn giao cho Văn phòng Công an tỉnh An Giang lập danh sách các tin báo để rà soát vào cuối ngày. Khi phát hiện tin báo nào chưa được xử lý xong, đại tá Nơi yêu cầu các đơn vị, công an địa phương nhanh chóng vào cuộc để giải quyết đến nơi đến chốn.