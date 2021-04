Giám đốc Công an Đắk Nông: Không chấp nhận cảnh sát dính ma túy

“Thực trạng cảnh sát dính ma túy ngay trong lực lượng của chúng ta là vấn đề rất đáng suy nghĩ. Chúng ta là lực lượng chống ma túy mà như thế là tắc trách”, đại tá Hồ Văn Mười nói.

Sáng 13/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện Kế hoạch 486 về việc tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía nam.

Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), lãnh đạo UBND, công an của 18 địa phương.

Công an bị bắt giam vì liên quan đến ma túy

Báo cáo tham luận tại hội nghị, đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, khẳng định công tác phòng chống ma túy là việc làm vất vả, khó khăn, nguy hiểm hơn so với các lực lượng khác. Vì thế, ngành này phải tính toán đến công tác cán bộ để làm sao hợp tình, hợp lý.

“Khi tôi về công tác Đắk Nông, tôi rà soát cán bộ thì có đồng chí 27 năm làm phòng chống ma túy, 15 năm làm trưởng, phó phòng công tác ma túy. Các đồng chí tưởng tượng cái độ ì của cán bộ ấy đến mức nào, không còn gì mới, sáng tạo hơn nữa. Tôi quyết định chuyển công tác đồng chí đó và đưa một người trẻ, năng động về thay và thu được kết quả”, đại tá Mười nói.

Đại tá Mười cho rằng ma túy trong lực lượng công an là vấn đề đáng suy nghĩ. Ảnh: Quang Anh.

Bên cạnh đó, đại tá Mười cho biết trong năm 2020, Công an tỉnh Đắk Nông bắt giam một công an và xử lý 4-5 cán bộ khác vì liên quan đến ma túy.

“Thực trạng cảnh sát dính đến ma túy ngay trong lực lượng của chúng ta là vấn đề rất đáng suy nghĩ. Vừa rồi chúng ta có thông tư của Bộ Công an về việc hướng dẫn xử lý cán bộ liên quan ma túy, nhưng tôi nghĩ chưa đủ mạnh, phải cương quyết hơn nữa. Chúng ta là lực lượng chống ma túy mà như thế là tắc trách”, ông Mười nhấn mạnh.

Đại tá Mười nói tiếp: “Ban giám đốc sẽ kiểm tra đột xuất một số đơn vị, cán bộ nào dương tính sẽ tước quân tịch ngay. Chúng tôi đang làm và sẽ làm, nghe phản cảm nhưng cũng phải làm. Nếu ngay trong lực lượng chúng ta không làm được thì không thể nói phòng chống ma túy”.

Bên cạnh việc đề xuất giáo dục tội phạm ma túy trong trại giam, ông Mười còn đề xuất xây dựng thêm trung tâm cai nghiện nữ. Theo ông Mười, hiện Đắk Nông có một trung tâm cai nghiện nhưng chỉ nhận nam, không nhận nữ.

Chống ma túy như chống dịch Covid-19

Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao những thành công mà các lực lượng, địa phương đã đạt được trong 3 tháng qua. Ông gửi lời chúc mừng đến các tập thể, cá nhân nhận được quyết định khen thưởng của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Cục C04.

Theo tướng Vương, công an các địa phương đã quán triệt, tổng rà soát các địa bàn trọng điểm cần tập trung đấu tranh. Qua đó, ngành công an đã xác định 106 tuyến trọng điểm, 169 địa bàn phức tạp và trên 2000 người nghi vấn liên quan đến ma túy. Từ đó, tạo tiền đề quan trọng cho công an địa phương đánh đúng, đánh trúng các ổ nhóm ma túy.

“Các kết quả đạt được là rất đáng hoan nghênh. Trong đó, có nhiều vấn đề được bộ công an đánh giá tốt như bắt 16 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, trong đó có các đối tượng như phẩu thuật thẩm mỹ, làm giả CMND”, tướng Vương nói.

Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định sẽ đấu tranh quyết liệt tội phạm ma túy. Ảnh: Quang Anh.

Qua những thành công đạt được, Bộ Công an nhận định nhiều nhóm tội phạm ma túy đã chuyển hướng, địa bàn hoạt động.

“Có thời điểm giá ma túy tăng lên 10 triệu đồng/bánh heroin. Điều này thể hiện chúng ta bước đầu đã tác động đến nguồn cung, bởi vì thiếu ma túy thì giá phải tăng thôi”, thượng tướng Vương nói.

Bên cạnh những thành công đạt được, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá công tác phòng chống ma túy còn nhiều hạn chế. Thời gian tới, tướng Vương đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp cùng nhau, triển khai hiệu quả, gặt hái thêm những thành công trong việc phòng chống ma túy.

"Đồng chí Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nói với tôi rằng nếu như phòng chống ma túy mà như chống Covid-19 thì rất tốt, điều này cũng có một số đại biểu Quốc hội nêu ý kiến. Tới đây, các cuộc đấu tranh phải làm quyết liệt, tích cực hơn chứ không như hiện nay", thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định.