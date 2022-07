Giám đốc Công an Bình Dương nói về dự chi 500 tỷ lắp 'mắt thần'

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết hệ thống camera an ninh hỗ trợ tích cực việc trấn áp các loại tội phạm, vì vậy, tỉnh dự kiến chi 500 tỷ để lắp đặt hệ thống camera thông minh.

Ngày 15/7, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin để đấu tranh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đơn vị đã thành lập tổ tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm thông qua kênh báo chí, mạng xã hội, thông tin đại chúng, nhân dân.

Tuy nhiên, theo đại tá Quyên, thời gian qua, hiệu quả kênh thông tin tố giác tội phạm theo các hình thức này chưa cao.

Theo thống kế, từ năm 2021 đến tháng 6/2022, lực lượng công an chỉ tiếp nhận được khoảng 40 tin báo. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương mong muốn, người dân quan tâm hơn để cùng với lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, trở thành nơi bình yên, đáng sống.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (phải) đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Liên quan đến hệ thống camera an ninh, đại tá Quyên cho biết từ khi thực hiện đề án (tháng 6/2020) đến nay, Bình Dương đã lắp đặt được 3.180 camera với tổng kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng , trong đó có 1.906 camera đã được lắp tại các ngã ba, ngã tư thuộc các tuyến đường của xã, phường, thị trấn và các tuyến liên xã, phục vụ hiệu quả cho việc theo dõi tình hình an ninh trên các tuyến đường.

Ngoài ra, lực lượng trị an cơ sở đã vận động nhà dân, doanh nghiệp tự lắp đặt thêm được 23.614 camera, nâng tổng số camera lắp đặt tại trụ sở các cơ quan nhà nước, nhà dân và doanh nghiệp là 43.549 camera.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đánh giá, hệ thống camera hỗ trợ rất tích cực trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Tính từ khi triển khai đến nay, mô hình camera an ninh đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn tin tức có giá trị, giúp phá nhiều chuyên án và bắt giữ hơn 250 đối tượng gây án; xử phạt "nguội" hơn 223 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông với tổng số tiền hơn 927 triệu đồng. Hệ thống camera chống tội phạm được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Hệ thống giám sát, điều hành thông minh tại tỉnh Bình Dương.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên nêu các vụ việc điển hình như vụ bắt giữ đối tượng sử dụng súng cướp ngân hàng xảy ra ngày 18/11/2020 tại khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát; vụ truy bắt nhanh 2 đối tượng trộm cắp tài sản, đâm chết 1 bác sĩ nha khoa xảy ra ngày 4/5/2021 tại khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thành phố Thuận An; vụ truy bắt nhóm đối tượng giả danh lực lượng phòng, chống tội phạm thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản xảy ra ngày 28/5/2021, tại khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.

Với những kết quả trên, Công an tỉnh Bình Dương đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện "Dự án camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương".

Đây là dự án có quy mô lớn, đầu tư hệ thống camera thông minh chất lượng cao có thể tích hợp vào Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC), cũng như chia sẻ dữ liệu cho các ngành để cảnh báo sớm các vụ cháy, xử lý ùn tắc giao thông, ghi nhận hình ảnh về đối tượng, phương tiện giao thông lưu thông trên các tuyến phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính, đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự.