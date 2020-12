Giám đốc Công an Bắc Giang nói về vụ tài xế bị truy sát

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản nhận định đây là vụ án phức tạp và Công an tỉnh Bắc Giang sẽ nghiêm túc điều tra để đảm bảo sự thật khách quan.

Vụ tài xế bị truy sát ở Bắc Giang diễn ra như thế nào? Theo nhân chứng, trong lúc bỏ chạy, ôtô 4 chỗ do anh Bách cầm lái tông trúng xe tải. Nạn nhân bị nhóm truy đuổi đánh đập trước khi tử vong.

Sau khi thay đổi các quyết định tố tụng của Công an huyện Hiệp Hòa, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về tội Giết người do liên quan cái chết của tài xế Nguyễn Văn Bách (32 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang), thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, chia sẻ với Zing về quá trình điều tra vụ án.

Nhận định tội danh phải dựa theo chứng cứ

Về việc gia đình nạn nhân không đồng tình với quyết định khởi tố các bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, ông Toản cho biết đối với cấp huyện, đây là vụ án rất khó vì có nhiều yếu tố cần đánh giá.

“Chúng tôi đã kiểm tra, không có yếu tố bao che, tiêu cực trong vụ án này. Với chứng cứ ban đầu như thế thì quan điểm của cơ quan điều tra sẽ khác, không thì oan sai ngay. Chúng tôi có áp lực cực kỳ lớn, nếu chưa đủ căn cứ đánh giá thì không thể đi đến kết luận đó được. Quyết định lúc đấy phù hợp với thông tin đang có. Các cơ quan tố tụng như viện kiểm sát sẽ kiểm tra lẫn nhau”, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho hay.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Chia sẻ với cảm xúc của gia đình nạn nhân; tuy nhiên, người đứng đầu công an tỉnh cũng giải thích việc nhận định tội danh phải dựa theo chứng cứ và áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội.

“Nếu người làm điều tra không kinh nghiệm thì để chốt vào hành vi gì cũng không dễ. Nhưng tinh thần là phải thượng tôn pháp luật”.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản nói trước khi gia đình có đơn gửi công an tỉnh, ông thấy vụ án có dấu hiệu liên quan băng nhóm nên yêu cầu rút hồ sơ để điều tra. Thời gian đầu, cán bộ dưới quyền cho biết để xác định tội danh phải có thời gian điều tra kỹ thêm. Sau đó, ông Toản đã trực tiếp trao đổi với Viện trưởng VKSND tỉnh và giao Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý vụ án.

Khẳng định sẽ làm rõ vụ án bằng trách nhiệm và danh dự, ông Toản đề nghị gia đình nạn nhân và báo chí nếu băn khoăn, hoặc thông tin về biểu hiện bất thường của cán bộ chức năng có thể gửi trực tiếp cho giám đốc công an tỉnh để kiểm tra.

Lãnh đạo công an tỉnh cho biết ông sẽ chia sẻ thông tin với báo chí sau khi đánh giá lại vụ án. Trước mắt, để đảm bảo hiệu quả điều tra, cảnh sát chưa thông tin về nguyên nhân gây án, lời khai cũng như hành vi của từng người liên quan.

Bốn người đang bị bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người là Nguyễn Sinh Mạnh (23 tuổi), Nguyễn Văn Ích (51 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, cùng ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Đặng Văn Thêm (21 tuổi, quê Yên Bái).

Luật sư kiến nghị xem xét khai quật tử thi

Theo phản ánh của gia đình nạn nhân, đêm 11/11, anh Bách được khách thuê chở đến một quán karaoke ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. Tới nơi, anh Bách ngồi chờ trên xe, còn 2 vị khách vào quán hát tìm người thân.

Trên đường về, ôtô do anh Bách cầm lái va chạm với xe tải do anh Khúc Văn Khiêm điều khiển. Tài xế xe 4 chỗ tử vong sau đó, còn 2 người đi cùng bị thương.

Chiều 12/11, trang web của Công an tỉnh Bắc Giang đăng bản tin với tiêu đề: "Gây rối trật tự công cộng gây hậu quả chết người tại Hiệp Hòa". Theo bản tin này, ngày 11/11, Nguyễn Sinh Mạnh (23 tuổi) lái ôtô chở 3 bị can còn lại trên quốc lộ 37. Do mâu thuẫn cá nhân, xe này sau đó đuổi theo ôtô do anh Bách điều khiển, chở chị Trần Thị Ngân và anh Nguyễn Văn Lưu (27 tuổi).

Khi 2 phương tiện đến xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, ôtô con va chạm với xe tải do anh Khúc Văn Khiêm cầm lái. Sự cố khiến anh Bách tử vong, anh Lưu và chị Ngân bị thương. Tuy nhiên, sau đó, bài viết này không còn hiển thị.

Hình ảnh tài xế Bách quỳ lạy trên đường. Ảnh: Nhân chứng cung cấp.

Khi 4 bị can trong vụ án bị Công an huyện Hiệp Hòa khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, gia đình nạn nhân đã gửi đơn cầu cứu đến Zing và một số cơ quan chức năng. Họ cũng không đồng ý với thông báo kết luận giám định nhận được từ Công an huyện Hiệp Hòa. Theo kết luận giám định này, các tổn thương trên thi thể nạn nhân phù hợp với dấu vết của vụ tai nạn giao thông.

Trong khi đó, theo thông tin nhân chứng cung cấp, sau khi rời quán hát, xe của anh Bách bị ôtô 7 chỗ và một số người chạy xe máy, cầm hung khí truy đuổi. Người ngồi trên xe của anh Bách cũng khẳng định khi bị chặn đầu xe, tài xế đã quay ôtô bỏ chạy theo hướng ngược lại. Sau đó, xe này va chạm với ôtô tải do anh Khúc Văn Khiêm điều khiển.

Theo hình ảnh và lời kể nhân chứng, tài xế Bách không tử vong ngay sau va chạm với xe tải. Nạn nhân sau đó còn quỳ giữa đường, bên cạnh một người đàn ông mặc áo đen.

Tài xế xe tải Khúc Văn Khiêm cũng khẳng định sau tai nạn, anh Bách vẫn tỉnh táo. "Túi khí đã bung ra, anh Bách còn cố giữ chặt cửa xe vì những người bên ngoài tìm cách giật cửa ôtô. Đánh lái xe xong, nó lôi tiếp người ở đằng sau ra đánh và livestream nói là tai nạn giao thông", anh Khiêm kể.

Bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình nạn nhân, luật sư Tạ Anh Tuấn đề nghị cơ quan điều tra trưng cầu giám định nguyên nhân tài xế tử vong. Trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng có thể xem xét khai quật tử thi để giám định lại cơ chế hình thành các vết thương.