Giám đốc Công an An Giang vận động người dân tố giác tội phạm truy nã

Sáng 17/6, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, gửi thư kêu gọi các gia đình có người thân bị truy nã cần tích cực vận động, sớm đưa bị can ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: Tiến Tầm.

Ông Nơi cũng vận động những người nhất thời thiếu suy nghĩ, trót sai phạm và đang lẩn trốn hãy đến cơ quan công an gần nhất đầu thú để được pháp luật khoan hồng.

Theo đại tá Nơi, nửa năm qua, công an tỉnh này tỉnh này đã vận động 9 người ra đầu thú, bắt 25 bị can có quyết định truy nã.

Địa phương còn 154 người bị truy nã nên rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội trong việc cung cấp những nguồn tin có giá trị về danh sách tội phạm này.

“Khi phát hiện đối tượng truy nã, người dân có thể liên hệ qua đường dây nóng theo số điện thoại cá nhân của tôi là: 096.229.7777. Công an tỉnh An Giang đã đưa thông tin, hình ảnh người bị truy nã lên cổng thông tin điện tử. Tin báo của người dân được giữ bí mật và chúng tôi sẽ trao phần thưởng xứng đáng cho những tin báo có giá trị”, ông Nơi chia sẻ.