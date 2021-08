Giám đốc Công an An Giang: 'Ai thiếu gạo có thể nhắn tin cho tôi'

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết sau khi tiếp nhận thông tin sẽ yêu cầu công an địa phương gửi lương thực đến những gia đình gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Sáng 24/8, Công an tỉnh An Giang đã chuẩn bị xong 200 tấn gạo và hơn 20 tấn cá tươi để tặng người dân gặp khó khăn tại 9 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn. Mỗi hộ dân sẽ được nhận 10 kg gạo và ít nhất 1 kg cá tươi.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết gạo và cá đang trên đường đến Công an TP Long Xuyên, TP Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện. Việc vận động xã hội hóa tham gia chương trình Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân được công an tỉnh thực hiện khi thấy trong giãn cách xã hội kéo dài, nhiều gia đình gặp khó khăn, thiếu thốn vì không còn tiền để mua gạo và thức ăn hàng ngày.

Thấu hiểu những khó khăn này, trước đó, Công an An Giang đã triển khai 2 đợt tặng tổng cộng 200 tấn gạo và nhiều hàng nhu yếu phẩm cho người dân.

Công an An Giang đã sẵn sàng chuyển đến người dân 200 tấn gạo và trên 20 tấn cá tươi vào ngày 25/8. Ảnh: Phạm Giang.

“Tôi đã yêu cầu công an 9 địa phương ngay sau khi tiếp nhận gạo và cá phải nhanh chóng chuyển trực tiếp các phần quà đến từng hộ gia đình, người dân thật sự khó khăn, đang cần cứu trợ theo danh sách đã lập. Chương trình Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân lần 3 được triển khai đồng loạt vào sáng 25/8”, đại tá Nơi chia sẻ.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng đề nghị người dân đang thiếu gạo ăn nếu không có tên trong danh sách đợt này, có thể liên hệ ngay với công an các địa phương.

“Bà con có thể nhắn tin vào số điện thoại đường dây nóng của tôi là 096.229.7777. Tôi sẽ yêu cầu công an các địa phương gửi lương thực trực tiếp đến người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trong đợt dịch bệnh”, ông Nơi khẳng định.