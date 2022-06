Giám đốc CDC và Sở Y tế Hà Nội từng nói không mua kit test Việt Á

Trước khi bị bắt, ông Trương Quang Việt nói CDC Hà Nội không trực tiếp mua kit xét nghiệm của Việt Á mà nhận sản phẩm tài trợ thông qua Ủy ban MTTQ TP Hà Nội.

Chiều 10/6, đại diện Công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt (Giám đốc CDC Hà Nội) và một thuộc cấp sau khi xác định họ có liên quan vụ Việt Á.

Theo cáo buộc, năm 2020, một số cá nhân đã móc nối, thông đồng với nhân viên Công ty Việt Á để vay hàng, sử dụng trước rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu sau. Việc này tạo điều kiện cho Việt Á trở thành đơn vị duy nhất dự thầu và trúng thầu. Sau đó, Việt Á đã "lại quả" cho một số cá nhân tại CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng.

Cuối tháng 12/2021, khi Bộ Công an khởi tố Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Việt Á) và loạt bị can đầu tiên mở màn cho giai đoạn điều tra đại án này, CDC nhiều địa phương trong đó có Hà Nội đều nhấn mạnh họ đang tích cực phối hợp để xác minh, làm rõ những ai có liên quan đến Việt Á.

Ngày 20/12/2021, ông Trương Quang Việt, khi đó là Phó giám đốc CDC Hà Nội, cho biết đơn vị này sử dụng kit xét nghiệm của nhiều đối tác cung cấp, trong đó có Việt Á. Tuy nhiên, CDC Hà Nội không trực tiếp đàm phán hợp đồng mua bán với doanh nghiệp này mà nhận kit từ đơn vị tài trợ thông qua Ủy ban MTTQ TP Hà Nội.

Thời điểm đó, Sở Y tế Hà Nội cũng thông tin năm 2021, CDC Hà Nội không mua bộ kit xét nghiệm nào của Công ty Việt Á. Còn trong năm 2020, CDC được các nhà tài trợ trao một số bộ kit test của Việt Á thông qua Ủy ban MTTQ thành phố.

Tại buổi thảo luận tổ ở Quốc hội ngày 21/10, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết trong suốt 1 tháng trước đó, ngành y tế thành phố vừa chống dịch, vừa tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra của C03 (Bộ Công an), Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố.

"Việc này đã gây tâm lý hết sức lo lắng cho ngành y tế, nhân viên y tế. Chúng tôi là những cán bộ chuyên môn nên rất cần yên tâm để hoạt động chuyên môn, phòng chống dịch cho tốt. Nhưng thực sự rất khó khăn để tạo tâm lý cho anh em, đặt biệt là các đơn vị trực tiếp thực hiện việc mua sắm. Chúng tôi rất cần cơ chế, chính sách mặc dù Nghị quyết của Quốc hội đã có tháo gỡ nhưng việc tổ chức thực hiện vô cùng quan trọng.

Ngành Y tế Hà Nội đã trả giá vụ án của CDC Hà Nội, chính vì vậy, anh em rất lo lắng, cảm thấy không yên tâm khi đối mặt với cơ quan pháp luật. Tất nhiên, chúng tôi hiểu mình không sai thì không sợ, tuy nhiên với việc giải trình hồ sơ liên tục như vậy sẽ gây tâm lý hoang mang", người đứng đầu ngành Y tế Thủ đô chia sẻ.

Trụ sở CDC Hà Nội ở quận Đống Đa. Ảnh: Hải Nam.

Tuy nhiên, đến nay, ngoài CDC Hà Nội, nhà chức trách làm rõ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cũng có sai phạm trong hoạt động tổ chức đấu thầu mua bán kit test của Việt Á. Quá trình hợp tác, doanh nghiệp đã chuyển tiền hoa hồng cho một số cá nhân của các cơ sở y tế này.

Bị can Phan Quốc Việt khai đã thu lãi 4.000 tỷ đồng và chi "bôi trơn" khoảng 800 tỷ đồng . Trong khi theo Kiểm toán Nhà nước, một số đơn vị thuộc Bộ Y tế và các địa phương, trong đó có Hà Nội, đã mua kit xét nghiệm Việt Á với tổng trị giá hơn 2.161 tỷ đồng qua hình thức mua trực tiếp hoặc đơn vị trung gian.

Trong diễn biến mới đây liên quan vụ Việt Á, ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt giam ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng KH&CN, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Y tế) cũng bị khởi tố, tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Ông Chu Ngọc Anh bị xác định đã vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước. Theo thông tin từ Bộ KH&CN, đây là đề tài do Học viện Quân y tổ chức chủ trì, phối hợp với Công ty Việt Á nghiên cứu sản xuất. Đề tài có tổng kinh phí thực hiện gần 19 tỷ đồng .

Còn ông Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Trong đại án Việt Á, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố tổng số hơn 60 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.