Giám đốc bị cáo buộc mua bán hóa đơn trái phép hơn 500 tỷ đồng

Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389 và 12 người khác bị điều tra hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng, giao dịch số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 15/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 người trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Bị can Thân Tiến Huy. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, Công an Lạng Sơn phát hiện một số doanh nghiệp có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Mục đích nhằm hợp thức nguồn gốc hàng hóa mua vào để trốn thuế và giải ngân vốn vay đáo hạn ngân hàng.

Xác lập chuyên án, Phòng cảnh sát kinh tế làm rõ từ năm 2019 đến nay, Thân Tiến Huy (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389) đã có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

CQĐT cáo buộc tổng trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn liên quan sai phạm của các bị can là trên 500 tỷ đồng .

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 14/6, Công an Lạng Sơn đã ra lệnh bắt tạm giam Thân Tiến Huy cùng 12 bị can (gồm giám đốc và kế toán của 8 doanh nghiệp có liên quan) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.