Giám định thương tích nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng

Đến nhà em C., nhóm nữ sinh gọi nạn nhân ra nói chuyện rồi đánh hội đồng, quay video.

Em C. phải nhập viện vì bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Ngày 20/4, UBND huyện Đông Anh, Hà Nội, có báo cáo ban đầu vụ nữ sinh lớp 8 trường THCS Xuân Nộn bị đánh hội đồng.

Theo nội dung báo cáo, ngày 2/4, nhóm học sinh trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, trường THCS Xuân Nộn, cùng một số học sinh khác đến nhà em C. (học sinh lớp 8, trường THCS Xuân Nộn). Nhóm người này gọi em C. ra ngoài nói chuyện rồi đánh, quay clip đưa lên nhóm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nhóm đánh em C. có 2 học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Nộn, 2 nữ sinh khác cùng sinh năm 2007, là học sinh trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc. Nhà chức trách xác định em P. và em Y. (cùng học lớp 8, trường THPT Xuân Nộn) đứng quay video vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, trường THCS Xuân Nộn đã mời phụ huynh những học sinh này đến làm việc. Nhà trường cũng ra quyết định đình chỉ học tập đối với 3 em T., P., Y. để giáo dục và ngăn chặn.

Công an huyện Đông Anh đang phối hợp Công an xã Xuân Nộn xác minh vụ việc, đồng thời giám định thương tích ban đầu em C.