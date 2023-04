Giám định thương tích bé trai bị ông nội của bạn hành hung

Đi đá bóng, K. xảy ra mâu thuẫn với bạn. Sau đó, ông nội bạn này bực tức sang nhà tìm đánh K.

Hình ảnh bé trai bị ông nội của bạn hành hung dã man.

Ngày 7/4, lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, cho biết: "Cơ quan Công an huyện đã làm đơn cho cháu N.D.K. bị ông Nguyễn Xuân Trường (SN 1957, ông nội cháu K.) đánh đi giám định thương tích. Cơ quan Công an cũng đang hoàn thiện hồ sơ và chờ kết quả giám định thương tích của cháu K. Khi có kết quả giám định thương tích, cơ quan Công an sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Chị Đỗ Thị Bài (SN 1989, mẹ cháu K.) cũng xác nhận thông tin nêu trên và cho biết: “Công an huyện Quốc Oai có mời tôi đến làm việc về vụ cháu K. bị ông nội của bạn đánh. Sau khi làm việc với cơ quan công an, tôi cùng với gia đình quyết định không giảng hòa, mà yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 30/3, Công an huyện Quốc Oai đã giới thiệu gia đình đưa cháu K. đi giám định thương tích và các vấn đề liên quan”.

Ông Đỗ Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch, cho biết công an xã đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Quốc Oai để xử lý theo thầm quyền. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền, đoàn thể địa phương đã đến động viên, thăm hỏi cháu K. Trước đó, ngày 20/3, trên các trang mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam thiếu niên N.D.K bị người đàn ông đánh dã man.

Sau đó, cháu K. đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu K. bị đa chấn thương phần mềm. Chiều 20/3, ông Đỗ Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch, cho biết người đánh cháu K. được xác định là ông Nguyễn V.N. (SN 1960, ở xã Hòa Thạch).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 11/3, cháu K. cùng các bạn đi đá bóng. Các cháu đã xảy ra mâu thuẫn, cháu K. đánh một bạn khác. Khi về nhà, cháu bé bị K. đánh kể lại câu chuyện với ông nội. Sau đó, người ông này đã xông vào tận nhà đánh, đập cháu K. Cháu K. là con đầu trong gia đình có 3 anh em đều mắc bệnh bạch tạng.