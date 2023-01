Giám định tâm thần cho người đàn ông cướp dây chuyền ở Sóc Trăng

Người đàn ông cướp dây chuyền trong tiệm vàng ở Sóc Trăng đã cung cấp nhiều lời khai không rõ ràng và có biểu hiện hoảng loạn tinh thần.

Ngày 31/1, Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng làm thủ tục giám định tâm thần đối với Tăng Minh Phúc (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú). Người này đã bị Công an TP Sóc Trăng khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội Cướp tài sản.

Trao đổi với Zing, đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Phúc từng lĩnh án 5 năm tù về tội Cướp tài sản vào năm 2014. Hành vi phạm tội khi đó của Phúc là cướp xe máy của người khác khi đi đòi nợ.

Tăng Minh Phúc. Ảnh: Thanh Sơn.

Đối với lần cướp dây chuyền tại tiệm vàng T.T. (phường 1, TP Sóc Trăng) vào sáng 26/1, Phúc chưa khai lý do gây án. Sau khi bị bắt, Phúc có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, cung cấp nhiều lời khai không rõ ràng.

Khoảng 9h15 ngày 26/1, Phúc đi xe SH đến tiệm vàng T.T. Bị can sau đó hỏi mua dây chuyền và được nhân viên đưa cho xem sợi vàng 18K nặng 1,5 lượng.

Người đàn ông quê ấp Phước Bình của xã Mỹ Thuận liền rút khẩu súng ngắn đưa về hướng nhân viên tiệm kim hoàn để đe dọa nhằm cướp sợi dây chuyền. Bất ngờ trước thái độ của vị khách, nhưng nhân viên tiệm vàng kịp phản ứng bằng cách dùng bình chữa cháy mini xịt khí CO2 vào mặt nghi phạm khi nghe tiếng chuông báo động từ đồng nghiệp.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Thanh Sơn.

Nghi phạm bị tấn công bằng khí ngạt, nên chạy ra ngoài, bỏ lại xe SH. Tuy nhiên, Phúc vừa chạy ra đường Phan Chu Trinh, đã bị người dân và cảnh sát gần đó vây bắt.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ chiếc xe SH của nghi phạm và tang vật là sợi dây chuyền vàng 18K nặng 1,5 lượng và khẩu súng bắn đạn cao su.

Một cán bộ ở xã Mỹ Thuận cho biết gia đình Phúc từ nơi khác đến khu vực giáp ranh với huyện Mỹ Xuyên mua đất cất nhà cạnh đường tỉnh 940 khoảng 7 năm trước. Phúc có người anh đã lập gia đình, đi làm ăn xa.

Phúc cũng thường xuyên không có nhà do đi nơi khác làm ăn, những lần về quê thường ăn nhậu với những người lạ mặt.

Chiếc xe SH Phúc bỏ lại hiện trường. Ảnh: Trọng Nghĩa.

Theo những người hàng xóm, Phúc sống khép kín, gia đình khá giả vì cha mẹ đây kinh doanh.

Sau vụ Phúc dùng súng cao su cướp dây chuyền, nhiều tiệm kim hoàn ở Sóc Trăng đã tăng cường lực lượng bảo vệ và camera an ninh.

Theo ghi nhận của Zing sáng 31/1, các tiệm vàng tại TP Sóc Trăng có lượng khách gấp 3-4 lần ngày thường. Nhiều khách hàng đã chọn nhẫn vàng 9999 hoặc vàng miếng "heo vàng may mắn" để mua trong ngày vía Thần Tài.