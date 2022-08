Giám định pháp y vụ nhảy kênh Nhiêu Lộc khi thấy cảnh sát

Cơ quan cảnh sát điều tra đang giám định pháp y để điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong khi nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ người đàn ông tử vong dưới kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nghi do chạy trốn cảnh sát. Danh tính nạn nhân được xác định là Trương Ngọc Phương (41 tuổi, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh)

Bước đầu, nhà chức trách nghi vấn ông Phương đang sử dụng ma túy thì tổ tuần tra đi đến nên bỏ chạy rồi nhảy xuống kênh. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, giám định pháp y để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn trục vớt thi thể ông Phương. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 30/8, tổ công tác Công an phường 3, quận Bình Thạnh, tuần tra trên đường Trường Sa.

Thấy lực lượng chức năng, ông Phương bỏ chạy rồi leo qua lan can, nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Sau khi bơi được một đoạn, ông Phương đuối sức rồi mất tích.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường tìm kiếm. Sau gần 2 giờ, cảnh sát tìm thấy thi thể người đàn ông này cách nơi nhảy khoảng 100 m.