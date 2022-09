Giảm đau đầu hiệu quả trong thời đại số

Sự phát triển vượt bậc về công nghệ, công việc đòi hỏi tính sáng tạo, tư duy cao… khiến không ít người gặp tình trạng đau đầu.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí The Journal of Headache and Pain chỉ ra khoảng 52% dân số toàn cầu gặp các rối loạn đau đầu. Trong đó, 14% bị đau nửa đầu, 26% đau đầu kiểu căng thẳng, 4,6% đau đầu kéo dài trên 15 ngày mỗi tháng.

Tác nhân gây đau đầu trong thời đại 4.0

Trong kỷ nguyên số, tình trạng đau đầu ngày càng tăng và có xu hướng trẻ hóa. Tác nhân chính đến từ những thay đổi trong lối sống như thói quen thức khuya, ít vận động, nghiện thiết bị công nghệ, thường xuyên căng thẳng, áp lực trong công việc, cuộc sống.

Một nghiên cứu tiến hành trên 4.927 người với độ tuổi trung bình 20,8 cho kết quả rằng nhóm dành nhiều thời gian dùng thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại thông minh, tivi… có nguy cơ mắc chứng đau nửa đầu cao. Trong khi đó, Cục Thống kê Lao động Mỹ xếp hạng các nghề căng thẳng nhất là các nghề cần tư duy nhiều như quản lý tài chính, luật sư, bác sĩ, công nghệ thông tin, quản lý kinh doanh…

Đau đầu, đau nửa đầu khiến hiệu suất làm việc suy giảm.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Liệu, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, căng thẳng, áp lực trong cuộc sống tạo điều kiện thuận lợi cho đội quân “hacker” mang tên gốc tự do gia tăng số lượng và phạm vi hoạt động, gây hại nhiều cơ quan của cơ thể.

Tại não bộ, gốc tự do làm gia tăng hoạt động bạch cầu, khởi phát quá trình viêm và sản sinh chất gây giãn mạch, gây rối loạn vận mạch. Đồng thời, các gốc tự do còn liên tục tấn công, làm tổn thương thành mạch máu, hình thành mảng xơ vữa và cục huyết khối, khiến lòng mạch bị thu hẹp, gây thiếu máu lên não. Điều này kéo theo sự sụt giảm lượng oxy và dưỡng chất đến não, gây đau đầu, đau nửa đầu, mất ngủ và nhiều bệnh lý mạch máu não nguy hiểm khác như thiếu máu não, đột quỵ.

Chống gốc tự do, hoạt huyết não giúp giảm đau đầu

Mức độ và tần suất cơn đau đầu phụ thuộc vào số lượng, hoạt tính của đội quân “hacker gốc tự do” và lượng dưỡng chất được đưa đến não. Để phòng tránh, cải thiện chứng đau đầu, cần có giải pháp đồng bộ như duy trì lối sống tích cực, trang bị “tấm khiên xanh” có khả năng vô hiệu hóa hoạt động của gốc tự do tại não, đồng thời điều hòa máu não, ổn định cấu trúc và chức năng tế bào thần kinh.

Chăm sóc não bộ sớm giúp phòng và cải thiện đau đầu.

PGS.TS Nguyễn Văn Liệu cho biết qua quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ phát hiện các hoạt chất sinh học như anthocyanin, pterostilbene trong trái việt quất có cấu trúc phân tử nhỏ nên dễ dàng vượt qua hàng rào máu não để trung hòa gốc tự do. Điều này làm giảm hoặc mất hoạt tính của gốc tự do, hỗ trợ ngăn ngừa hình thành mảng xơ vữa, huyết khối, điều hòa máu não và tăng cường dưỡng chất cần thiết lên não.

Đặc biệt, hoạt chất bilobalide trong bạch quả đã được chứng minh có thể làm tăng tính thấm hàng rào máu não, “mở khóa” để những dưỡng chất đặc hiệu từ trái việt quất tiến sâu vào trong tế bào não, đẩy nhanh quá trình trung hòa gốc tự do, thúc đẩy sự tái tạo và duy trì kết nối thần kinh. Chính sự phối hợp nhịp nhàng này đã giúp cải thiện hiệu quả chứng đau đầu và đau nửa đầu, đồng thời nâng cao chất lượng giấc ngủ, sự tập trung và trí nhớ.

Song song đó, mọi người nên tích cực xây dựng lối sống khoa học từ sớm. Chỉ sử dụng thiết bị điện tử trong trường hợp cần thiết, dành thời gian cho não bộ nghỉ ngơi. Ngủ đúng giờ, đủ giấc, ăn uống cân bằng dinh dưỡng, tập thể dục đều đặn. Xây dựng kế hoạch làm việc theo mục tiêu, thứ tự ưu tiên và thời gian hoàn thành để tối ưu khả năng làm việc, hạn chế trì hoãn. Trang bị các bí kíp giúp giải tỏa căng thẳng như hít thở sâu, massage đầu, ngồi thiền, nghe nhạc, đi bộ ngoài trời, giữ tinh thần lạc quan… cũng giúp làm giảm các triệu chứng đau đầu, đau nửa đầu.

Nghiên cứu về Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD) chỉ ra rối loạn đau đầu nằm trong top 10 nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật đối với con người. Do đó, mọi người nên nâng cao ý thức tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe não bộ, nhất là khi bước sang tuổi 24 - thời điểm não bắt đầu có dấu hiệu lão hóa và suy giảm nhận thức.