Giẫm đạp trong sự kiện Halloween ở Seoul, ít nhất 146 người chết

Ít nhất 146 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở phố Itaewon thuộc thủ đô Seoul, Hàn Quốc đêm 29/10.

Hiện trường vụ giẫm đạp ở phố Itaewon khiến ít nhất 146 người chết Cảnh sát và lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại phố Itaewon để hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân và sơ tán người dân khỏi khu vực, sau thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng đêm 29/10.

Giới chức Seoul cho biết lực lượng ứng phó khẩn cấp nhận được thông tin về vụ giẫm đạp lúc 22h15 ngày 29/10 theo giờ địa phương (khoảng 20hh15 theo giờ Việt Nam) liên quan đến các bữa tiệc Halloween trong khu vực phố Itaewon, Yongsan, Seoul.

Các quan chức chưa công bố con số tử vong cuối cùng. Theo thông tin mới nhất từ Reuters, ít nhất 146 người được ghi nhận thiệt mạng và 150 người bị thương trong vụ việc, tính đến 2h30 ngày 30/10 (giờ Việt Nam).



Hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy nhiều nạn nhân được hô hấp nhân tạo ngay trên đường. Ban đầu, hàng chục nạn nhân được chẩn đoán ngưng tim.

Vào lúc 11h30 tối cùng ngày, hàng chục người được ghi nhận ngừng tim gần khách sạn Hamilton ở trung tâm Itaewon, theo Yonhap.

Cơ quan cứu hỏa cho biết đã nhận được 81 báo cáo về tình trạng khó thở.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông địa phương rằng vụ việc này xảy ra sau khi một số lượng lớn người đổ xô đến một quán bar ở Itaewon. Họ được cho đã nghe tin về việc một ngôi sao nổi tiếng đến địa điểm này, theo AP.

Số ca tử vong liên tục gia tăng

Choi Cheon Sik, một quan chức của Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia, nói rằng khoảng 100 người được báo cáo bị thương trong cuộc giẫm đạp tại Itaewon.

Ông Choi nhận định có thể một số người đã bị giẫm đạp tới chết sau khi đám đông bắt đầu xô đẩy về phía trước trong con hẻm hẹp gần khách sạn Hamilton, một địa điểm tổ chức tiệc lớn ở Seoul.

Ông cho biết hơn 400 nhân viên cấp cứu trên toàn quốc, bao gồm tất cả nhân viên có sẵn tại Seoul, đã được triển khai để chữa trị cho những người bị thương.

Cơ quan cứu hỏa đã huy động 142 xe cứu thương từ khắp nơi trên đất nước.

Hiện trường vụ giẫm đạp ngày 29/10, liên quan một buổi tiệc Halloween tại phố Itaewon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ra lệnh triển khai một đội ứng phó thảm họa khẩn cấp sau khi vụ giẫm đạp xảy ra, theo Reuters.

“Chúng tôi hy vọng cơ quan cảnh sát quốc gia, chính quyền địa phương và những cơ quan khác sẽ nhanh chóng kiểm tra an toàn và các biện pháp an toàn tại địa điểm để các sự kiện Halloween được tổ chức trên toàn quốc một cách có trật tự”, Tổng thống Yoon Seok Yeol cho biết trong chỉ thị khẩn cấp.

Ngoài ra, một trung tâm y tế khẩn cấp tạm thời đã được thiết lập gần ga Itaewon để điều trị cho những người bị thương.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok Soo đã khẩn trương chỉ đạo các bộ liên quan “cố gắng hết sức để giảm thiểu thương vong”. Ông yêu cầu người đứng đầu Bộ An toàn Công cộng và An ninh, cơ quan phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đánh giá thiệt hại do thảm kịch gây ra.

Cơn ác mộng Halloween

Ngay sau khi được thông tin về thảm kịch, Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon đã kết thúc sớm chuyến công tác tại châu Âu và nhanh chóng trở về nước. Ông yêu cầu phó thị trưởng phụ trách tạm thời thành lập một lực lượng điều tra càng sớm càng tốt và nhanh chóng xử lý vụ việc.

Người bị thương được chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Yonhap.

Các nhân viên của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Bệnh viện Đại học Kyunghee ở Gangdong và Bệnh viện Đại học Hanyang cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ những người bị thương.

Người đứng đầu cơ quan phòng cháy chữa cháy và thảm họa Seoul đang chỉ đạo tại hiện trường. Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng và An ninh Hàn Quốc cũng đang di chuyển đến hiện trường.

Người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về thảm kịch tại Itaewon. Cơ quan cảnh sát Seoul cũng thành lập lực lượng điều tra nhằm xác định hoàn cảnh vụ việc và người chịu trách nhiệm.

Tại khu vực Itaewon, các bữa tiệc được tổ chức khắp nơi vào cuối tuần, trước khi lễ hội Halloween bắt đầu, theo Yonhap.

Truyền thông địa phương cho biết khoảng 100.000 người đã đổ xô đến các đường phố Itaewon để tham gia lễ hội Halloween. Đây là lễ hội lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây sau khi các hạn chế Covid-19 được nới lỏng.

Tiếng la hét và tiếng khóc vang lên khắp nơi xen lẫn tiếng còi xe cứu thương đã biến bữa tiệc Halloween cuối tuần tại Itaewon trở thành một cơn ác mộng.

Không chỉ cảnh sát và lính cứu hỏa, bạn bè và người thân của các nạn nhân cũng cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân bị thương.

Nhiều người bị sốc đến mức không thể di chuyển khi chứng kiến thảm kịch.

Những người dân gần đó cho biết đám đông bắt đầu tụ tập từ ban ngày và ít nhất hàng chục nghìn người đã lấp đầy các con hẻm trong khu vực Itaewon vào ban đêm.