Giẫm đạp chết người ngày đầu năm mới ở trung tâm thương mại Uganda

Cảnh sát Uganda cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở trung tâm mua sắm Uganda trong ngày 1/1.

Phát ngôn viên cảnh sát Luke Owoyesigyire cho biết sau màn bắn pháo hoa bên ngoài trung tâm thương mại Freedom City ở Kampala, Uganda (châu Phi) một vụ giẫm đạp xảy ra đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, Tân Hoa xã đưa tin.

Lực lượng cứu hộ đã lập tức đến hiện trường để thực hiện công tác sơ tán và giải cứu.

Đây là lễ đón năm mới đầu tiên tại Uganda sau 3 năm, do các quy định hạn chế do Covid-19 và vấn đề an ninh.



Người phát ngôn Owoyesigyire nói trong số các nạn nhân thiệt mạng có trẻ vị thành niên, song không cung cấp độ tuổi.

Ông cho biết những hành động "liều lĩnh" và "sơ suất" đã dẫn đến thảm kịch.

Bên ngoài siêu thị Freedom City, ở Uganda, nơi xảy ra vụ giẫm đạp ngày 1/1. Ảnh: Freedom City.

Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ cảnh sát Uganda nói rằng vụ việc xảy ra vào giữa đêm, khi những người trẻ tuổi này tham dự buổi ca nhạc.

Một MC đã khuyến khích mọi người ra ngoài xem pháo hoa đón năm mới.

"Vụ giẫm đạp đã xảy ra sau màn pháo hoa, khiến 5 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương", cảnh sát cho biết, nói thêm 4 người khác đã thiệt mạng khi đang được đưa đến bệnh viện.