Giảm cường độ ánh sáng ban đêm ngăn ngừa bệnh tiểu đường thai kỳ

Chuyên gia khuyên vào ban đêm, những phụ nữ mang thai nên bật đèn mờ, giảm sáng màn hình điện thoại hoặc tránh xa điện thoại nếu có thể để giảm khả năng mắc tiểu đường thai kỳ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện những phụ nữ mang thai tiếp xúc với nhiều ánh sáng trong vòng 3 giờ trước khi ngủ thường bị tiểu đường thai kỳ. Ảnh: iStock.

Theo các nhà nghiên cứu, dù phụ nữ mang thai có thói quen đọc sách hay nằm lướt mạng đến tận khuya, họ đều nên tắt đèn sớm để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ.

Theo Đại học Sản phụ khoa Hoàng gia (Anh), bệnh tiểu đường thai kỳ ảnh hưởng đến ít nhất 4-5/100 phụ nữ mang thai. Nếu căn bệnh không được kiểm soát chặt chẽ, nó có thể dẫn đến các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe em bé.

The Guardian đưa tin một nghiên cứu được công bố trên American Journal of Obstetrics and Gynecology Maternal Fetal Medicine cho biết những phụ nữ mang thai tiếp xúc với mức độ ánh sáng cao trong 3 giờ trước khi ngủ có nhiều khả năng mắc bệnh tiểu đường thai kỳ hơn.

Tiến sĩ Minjee Kim, tác giả chính của nghiên cứu tại Đại học Northwestern, nói: “Ánh sáng vào ban đêm có thể dẫn đến biến chứng thai kỳ nghiêm trọng nhưng không nhiều người biết được nguy cơ này".

Theo nghiên cứu trên tạp chí Occupational and Environmental Medicine, những người làm việc theo ca có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn. Nghiên cứu cũng cho biết tiếp xúc nhiều với ánh sáng nhân tạo ngoài trời vào ban đêm cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh này.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm sẽ ức chế hormone melatonin, phá vỡ đồng hồ sinh học và tác động đến các quá trình trao đổi chất khác nhau như điều chỉnh lượng đường trong máu.

Tiến sĩ Kim cho biết: "Mặc dù chúng tôi không thể chứng minh điều này ở nghiên cứu mang tính quan sát này, các cơ chế tương tự có thể đóng vai trò nào đó ở phụ nữ mang thai".

Từ năm 2011 đến 2013, tiến sĩ Kim và các đồng nghiệp yêu cầu 741 phụ nữ đang mang thai tuần thứ 13-26 ở Mỹ đeo thiết bị cảm biến ánh sáng trên cổ tay và ghi lại nhật ký giấc ngủ hàng ngày trong khoảng một tuần.

Các nhà nghiên cứu chia những người tham gia thành 3 nhóm bằng nhau dựa trên mức độ tiếp xúc với ánh sáng mờ trong 3 giờ trước khi ngủ.

Kết quả cho thấy trong 31/247 phụ nữ bị bệnh tiểu đường thai kỳ. Trong số bệnh nhân, 16 người thường tiếp xúc với ánh sáng mờ trong 1,7 giờ, 12 người ở trong ánh sáng mờ khoảng 2,2 giờ và 3 người ở trong ánh sáng mờ khoảng 2,6 giờ.

Mặc dù chỉ một số ít phụ nữ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ trong nghiên cứu, kết quả trên cho thấy việc giảm cường độ ánh sáng có liên quan đến việc nguy cơ bị bệnh của họ giảm đi.

Tiến sĩ Kim cho biết: "Những phụ nữ ít tiếp xúc với ánh sáng mờ nhất có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ gấp 5 lần so với những người dành nhiều thời gian nhất trong ánh sáng mờ".

Các nhà nghiên cứu cho biết bệnh tiểu đường thai kỳ và ánh sáng mờ có liên quan đến nhau ngay cả khi họ tính đến các yếu tố như tuổi tác, chất lượng và thời lượng giấc ngủ, chỉ số khối cơ thể và lượng ánh sáng mà những người tham gia tiếp xúc trong ngày.

Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu này là việc các phép đo ánh sáng chỉ được thực hiện trong hơn một tuần.

Tiến sĩ Kim nói: “Trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ, hãy cố gắng giảm độ sáng của đèn bất cứ khi nào có thể”. Điều này cũng được áp dụng cho các thiết bị phát sáng như điện thoại. Tiến sĩ khuyên chúng ta cố gắng cất điện thoại đi nhưng nếu bạn không thể, hãy thử giảm sáng màn hình hoặc đặt nó ở chế độ ban đêm.

Tiến sĩ Faye Riley, Giám đốc truyền thông nghiên cứu tại Diabetes UK, cho biết: "Nghiên cứu gợi ý về mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo trước khi ngủ và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi còn nhiều điều cần tìm hiểu trước khi có thể khẳng định chắc chắn rằng hạn chế tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo giúp ngăn ngừa căn bệnh này".

Tiến sĩ nói thêm cho tới thời điểm hiện tại, những gì các nhà khoa học biết là kiểm soát cân nặng, ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ.