Giảm cân kịp đón Tết với bài tập cường độ cao

Các bài tập luyện cường độ cao có thể đốt cháy cân nặng nhanh chóng, giúp bạn có được thân hình như mong muốn trong dịp Tết này.

Các bài tập kết hợp với tạ dưới đây giúp bạn giảm được hơn 2 kg nếu chăm chỉ. Ảnh: Shutterstock.

Giảm cân là mục tiêu tập thể dục siêu phổ biến, đặc biệt là khi bắt đầu một năm mới. Theo Eat This Not That để giảm béo và đạt được kết quả mong muốn, bạn cần tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh cùng với việc duy trì thói quen tập thể dục và sức bền vững chắc.

Ngoài các buổi tập luyện sức mạnh và tim mạch, bạn có thể tập luyện theo mạch cường độ cao kéo dài 15-20 phút. Nó sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn và tăng cường trao đổi chất. Thực hiện liên tiếp 3-4 hiệp các bài tập sau đây để có thân hình như mong muốn cho dịp Tết.

Bài tập tạ tay

Bạn bắt đầu bài tập tạ tay bằng cách đặt chọn mức tạ hợp lý và đứng chân rộng ngang vai. Sau đó bạn cúi xuống, nắm lấy tạ tay đồng thời giữ lưng thẳng và đứng lên. Khi tạ ở ngang đầu gối, bạn đẩy hông tới trước, siết lưng và đưa bả vai ra sau.

Bạn lặp lại toàn bộ động tác của bài tập 3-4 hiệp với 10-12 lần lặp lại cho mỗi hiệp.

Bài tập tạ tay phù hợp với mọi người vì động tác đơn giản. Ảnh: Shutterstock.

Bài tập cho cơ lưng

Để bắt đầu bài tập này, bạn đặt cánh tay của mình trên băng ghế tập, giữ thẳng lưng. Bạn đẩy trọng lượng về phía cơ thể, giữ cho khuỷu tay xòe ra trên bằng ghế. Siết chặt lưng trên và cơ vai sau của bạn ở đầu chuyển động, tay còn lại nâng tạ.

Động tác này bắt buộc bạn phải giãn các cơ ở phía trước khi bạn nâng tạ lên. Bạn nên thực hiện 3-4 hiệp, lặp lại 10 lần/hiệp cho mỗi cánh tay.

Giảm cân không khó nếu bạn kiên trì. Ảnh: Tim Liu, C.S.C.S.

Bài tập phát triển cơ vai

Bạn lấy hai quả tạ và giữ chúng ở độ cao ngang vai với hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Giữ chặt tạ và chuyển cơ thể sang tư thế ngồi xổm rồi lại đứng lên. Sau đó, bạn sử dụng lực để nâng hai quả tạ lên đầu và hạ tạ xuống theo nhịp bạn đứng lên ngồi xổm xuống.

Bạn cần hoàn thành bài tập này 3-4 hiệp với 8 lần lặp lại cho mỗi hiệp.

Chỉ cần có hai quả tạ, bạn có thể tập bài này ở mọi nơi. Ảnh: Coach Mag.

Bài tập cho cơ chân và cơ mông

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn hãy thực hiện một số động tác đi bộ với quả tạ.

Bắt đầu bài tập này với một quả tạ ở mỗi tay. Bạn bước về phía trước bằng một chân và chống chân vững chắc trên sàn. Sau đó, bạn hạ thấp cơ thể một cách có kiểm soát cho đến khi đầu gối sau của bạn nhẹ nhàng chạm sàn. Bạn đi về phía trước với chân đối diện và lặp lại.

Để bài tập có hiệu quả với cơ thể, bạn cần hoàn thành 3-4 hiệp với 10-12 lần lặp lại cho mỗi chân.