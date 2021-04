Giảm 5 độ C, Hà Nội mưa lạnh trở lại

Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ bước vào đợt mưa lạnh ngắn ngày, còn khu vực miền núi phía bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Rạng sáng 9/4, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong 3 giờ qua, một số nơi tại Phú Thọ, Yên Bái ghi nhận lượng mưa trên 90 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở một số huyện miền núi do mưa lớn cục bộ, gồm các huyện: Tam Nông, Lâm Thao, Cẩm Khê, Tân Sơn (Phú Thọ); Trấn Yên, Yên Bình (Yên Bái).

Ngày và đêm nay, mưa dông tiếp tục mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Đông Bắc Bộ, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội có nhiệt độ dao động 19-22 độ C, giảm 5 độ C so với những ngày trước. Trạng thái mưa lạnh kéo dài cả ngày.

Đến cuối tuần, nền nhiệt tại Hà Nội tăng dần lên ngưỡng cao nhất 24-26 độ C. Trời hửng nắng, độ ẩm cao nhưng không vượt quá 90%, trạng thái nồm ẩm tạm chấm dứt.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội có mưa. Ảnh: Việt Linh.

Chuyên gia thời tiết cho biết thời kỳ này, người dân cần đặc biệt lưu ý đến các hiện tượng cực đoan có thể đi kèm cùng mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là các hiện tượng thời tiết quy mô nhỏ nên không thể dự báo sớm trước 2-3 ngày.

Tuy nhiên, trong hoạt động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, người dân dễ dàng đoán được trong vài giờ tới, những loại hình thiên tai nào có thể xảy ra. Mỗi khi thấy các hiện tượng như mây đen kéo đến, gió bắt đầu nổi lên, người dân cần tìm nơi tránh trú, không di chuyển trên đường. Theo quy luật, lốc, sét xảy ra trong khoảng 30 phút đầu của một trận mưa dông, sau đó sẽ chấm dứt.

Trong tháng 4, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và có xu hướng lệch đông. Do đó, khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh thời kỳ này chủ yếu là Đông Bắc Bộ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ sẽ chịu tác động nhiều hơn khi có vùng áp thấp nóng.

Từ nay đến hết tháng 4, Bắc Bộ khả năng đón thêm 1-2 đợt nắng nóng nữa nhưng đều ngắn ngày và xuất hiện cục bộ. Chuyên gia cảnh báo người dân ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ cần tiếp tục đề phòng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.