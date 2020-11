Giảm 4 độ C, Hà Nội trở lạnh

Không khí lạnh tràn về khiến các tỉnh Bắc Bộ trở lạnh kèm mưa rải rác. Trong tháng 11, khu vực có thể đón thêm 4-6 đợt lạnh với cường độ ngày càng mạnh.

Tối 1/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh di chuyển ở phía bắc đang tiếp cận nước ta.

Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ, gây mưa cho khu vực.

Ngày 2/11, nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc dao động 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, trời lạnh về đêm và sáng. Kiểu hình này duy trì đến ngày 3/11.

Tại Hà Nội, thời tiết lạnh kèm mưa rải rác bắt đầu xuất hiện từ ngày 2/11. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực ở ngưỡng 19-21 độ C, giảm hơn so với hôm nay 4-5 độ C.

Ở một số khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn),... nhiệt độ tối thấp có thể xuống đến 10-12 độ C trong đêm và rạng sáng.

Hà Nội trở lạnh từ ngày 12/11 khi nhiệt độ thấp nhất trong ngày xuống ngưỡng 19-21 độ C. Ảnh: Thạch Thảo.

Không khí lạnh cũng gây gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 8 trên vịnh Bắc Bộ, biển động. Khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 3-4 m, biển động.

Cơ quan khí tượng cho biết trong tháng 11, không khí lạnh hoạt động với cường độ mạnh dần và tần suất nhiều hơn. Trong cả tháng, Bắc Bộ và Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của 4-6 đợt lạnh. Hình thái này gia tăng cường độ trong những ngày cuối tháng.

Đáng lưu ý, các đợt không khí lạnh thời kỳ này có thể tác động đến hướng đi và cường độ của các cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Trước hết, đợt lạnh ngày 2-3/11 khiến cơn bão Goni sắp vào Biển Đông có khả năng suy yếu nhanh hơn, sau khi vượt qua vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Nguyên nhân là không khí lạnh tràn xuống khiến mặt nước biển giảm nhiệt, không thuận lợi cho sự tăng cấp của bão.

Đồng thời, bão có xu hướng di chuyển hơi chếch xuống phía nam cũng do tác động của không khí lạnh.