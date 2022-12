Giảm 10 độ C, Hà Nội mưa lạnh

Thời tiết Hà Nội mưa dông kèm nền nhiệt giảm mạnh trong hôm nay. Từ chiều 30/11, toàn miền Bắc chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng 15 độ C, vùng núi 12 độ C.

Sáng 30/11, thời tiết Hà Nội dần chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất 21 độ C, thấp hơn 10 độ C so với một ngày trước. Đồng thời, khu vực duy trì trạng thái âm u và mưa dông.

Đến đầu giờ chiều, nhiệt độ tại thủ đô dần giảm nhanh xuống mức 17 độ C, trời rét. Người dân được khuyến cáo mặc trang phục giữ ấm khi đi làm vì thời tiết chuyển rét đột ngột.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía bắc nước ta. Trong những giờ tới, hình thái này ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau mở rộng ra đồng bằng.

Từ đêm nay (30/11), rét đậm, rét hại bao trùm miền Bắc khi nhiệt độ vùng núi và trung du xuống mức thấp nhất 9-12 độ C, đồng bằng 12-15 độ C. Vùng núi cao có thể ghi nhận mức nhiệt dưới 5 độ C.

Thời điểm rét nhất trong đợt này là ngày 1-2/12, khi nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng không vượt quá 15 độ C, vùng núi 11 độ C. Thời tiết duy trì rét đậm, rét hại cả ngày và đêm.

Đáng lưu ý, một số khu vực núi cao như Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)... có thể ghi nhận mức nhiệt dưới 3 độ C. Chuyên gia cảnh báo khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Đến ngày 3/12, rét đậm còn duy trì ở vùng núi và trung du, trong khi đồng bằng rét về đêm và sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C, trời lạnh.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất của một số địa phương trong 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 30/11 Ngày 1/12 Ngày 2/12 Ngày 3/12 Ngày 4/12 Ngày 5/12 Ngày 6/12 Hà Nội độ C 17 14 12 15 18 17 17 Lạng Sơn

12 9 8 12 16 14 13 Nghệ An

23 17 15 17 20 17 17

Trong đợt này, Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi không khí lạnh khi nhiệt độ trong đêm nay xuống mức 15-18 độ C. Hai ngày tới, thời tiết chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 17-20 độ C.

Cùng lúc, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ hứng đợt mưa lớn diện rộng với lượng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Riêng khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ mưa 350 mm.

Đợt mưa này tập trung từ đêm 1/12 đến đêm 3/12. Sau đó, khu vực nguy cơ hứng thêm đợt mưa mới trong ngày 4-5/12. Chuyên gia cảnh báo người dân đề phòng lũ quét, sạt lở vùng núi và ngập úng vùng trũng, đô thị.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng cao 3-5 m; biển động mạnh.

Từ đêm 30/11, vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông và phía bắc của vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3 m.