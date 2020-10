'Giải trí ở không gian ngoài trời là xu hướng thiết kế hiện đại'

Trong cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại, con người ngày càng có nhu cầu xây dựng không gian sống hòa hợp với thiên nhiên, tìm lại cảm giác bình yên, thư thái khi trở về nhà. KTS Trần Lê Quốc Bình - CEO Công ty QBI thiết kế và thi công nhà ở - chia sẻ với Zing cách khởi tạo không gian sống cho các gia đình Việt.

- Anh có thể cho biết xu hướng phát triển của nhà ở có không gian ngoại thất trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay?

- Theo nghiên cứu của tôi, thiết kế kiến trúc có xu hướng kéo gần không gian sống với thiên nhiên, con người mong muốn được tiếp cận với tự nhiên càng nhiều càng tốt. Mọi người đều yêu thích việc trải nghiệm không gian bên ngoài, gần gũi với đất trời cỏ cây. Xu hướng nhà ở có không gian ngoại thất bên ngoài như sân vườn nhiều khả năng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

- Theo anh, người dùng chú trọng nhất đến các yếu tố nào khi quyết định xây dựng không gian giải trí trong vườn?

- Khách hàng có nhu cầu xây dựng nhà ở sân vườn đều muốn không gian được tối đa hoá chức năng sử dụng. Đơn cử, họ muốn không gian sân vườn có khả năng đóng nhiều vai trò khác nhau như là khu vực để trẻ em vận động, vui chơi, cũng là nơi người lớn mời bạn bè đến tổ chức tiệc tùng. Nhiều gia đình còn tận dụng không gian này thành địa điểm ăn tối.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng đề cao tính kết nối giữa các thế hệ trong gia đình. Ở nhà, ông bà thường không thích ngồi trong phòng máy lạnh mà muốn được tận hưởng không khí ngoài trời thoáng đãng. Trong khi đó, các cháu nhỏ lại yêu thích công nghệ, xem TV hay nghe nhạc giải trí. Do đó, việc xây dựng không gian sân vườn kết hợp lắp đặt thiết bị điện tử có thể giúp cả nhà sinh hoạt quây quần bên nhau.



- Có yếu tố nào khiến người dùng lo ngại khi quyết định lắp các thiết bị điện tử ngoài trời, ví dụ như TV?

- Mọi người thường quan tâm nhất đến tính an toàn, bởi thiết bị nói chung và TV nói riêng đều liên quan đến nguồn điện. Không gian cần được bố trí nguồn dẫn hợp lý để đề phòng cháy nổ, giật điện. Bên cạnh đó, Việt Nam là nước nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm, nhiều mưa và khói bụi. Điều quan trọng là làm sao có thể xử lý vấn đề bụi, nước mưa không làm ảnh hưởng đến các sản phẩm điện tử ngoài trời.

- Anh có những tiêu chuẩn nào dành cho các thiết bị nghe nhìn nói chung và TV ngoài trời nói riêng?

- Với những mỗi lo ngại kể trên, tôi cho rằng tính an toàn của việc lắp đặt thiết bị điện tử ngoài trời cần được đặt lên hàng đầu.

Thứ hai là tính hợp lý. Không gian ngoài trời sinh ra để con người được hòa mình với thiên nhiên, trở về giá trị tự nhiên. Do đó, thiết bị điện tử cần cộng hưởng một cách khéo léo, không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sống xanh của gia chủ.

Thứ ba là chức năng. Ví dụ, chiếc TV ngoài trời không chỉ phục vụ mục đích giải trí, xem truyền hình, mà còn đáp ứng được nhu cầu đa dạng của gia đình. Trong các lễ sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới, gia đình có thể sử dụng TV màn hình lớn thay vì phải thuê màn chiếu ngoài trời. Âm thanh TV cũng cần đủ sống động để biến thành chiếc máy phát nhạc phục vụ buổi tiệc. TV thậm chí còn có thể đóng vai trò như một vị huấn luyện viên thể dục, yoga cho các thành viên trong gia đình sử dụng không gian khoáng đạt ngoài trời tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe và tinh thần dẻo dai.

Cuối cùng là tính linh hoạt. Ánh sáng ngoài trời khác ánh sáng trong nhà, một chiếc TV chất lượng cần có khả năng cảm ứng tự điều chỉnh để biến đổi theo ánh sáng môi trường, điều kiện thời tiết hay nội dung phát sóng mà không cần bàn tay con người can thiệp. Sẽ là điểm cộng nếu TV có thể phát âm thanh mạnh, rõ, kèm tính năng khử nhiễu để phù hợp với hoạt động đa dạng của cả gia đình.

- Nếu được lựa chọn thiết bị giải trí nghe nhìn trong không gian do tự tay mình thiết kế, anh chọn thiết bị nào?

- Một trong những thiết bị giải trí được đưa vào sử dụng phổ biến trong không gian gia đình là chiếc TV. Tuy nhiên, tìm được TV phù hợp, không làm mất đi yếu tố tình cảm trong không gian sống, thỏa mãn yêu cầu của kiến trúc sư không hề dễ. Trước đây, tôi quan tâm đến chiếc TV The Fame của Samsung với tính duy mỹ cao.

Hiện tại, tôi đánh giá cao chiếc The Terrace với những trải nghiệm hoàn toàn mới so với các TV trước đây, phù hợp với xu hướng kiến trúc trong không gian sân vườn. Màn hình lớn, chân thực cùng âm thanh sống động khiến tôi như được giải phóng bản thân khỏi khuôn khổ của chương trình trên TV, hoặc có thể xem TV kết hợp các hoạt động ngoài trời, tư thế khác nhau. Đối với tôi, đây là những trải nghiệm thú vị, góp phần lãng mạn hóa các hình thức giải trí.

The Terrace được KTS Quốc Bình đánh giá phù hợp với đa dạng không gian sân vườn.

- The Terrace là TV QLED kháng bụi và nước đạt chuẩn IP55. Theo anh, những trang bị này có ích như thế nào cho nhu cầu giải trí ngoài trời của gia chủ?

- Tôi cho rằng với không gian mở, thoáng ở ngoài trời, The Terrace là sự lựa chọn phù hợp khi sở hữu tính năng kháng nước và kháng bụi. Trong tiêu chuẩn IP55, số 5 đầu tiên là chỉ số kháng bụi trong thang 6, nghĩa là rất cao và gần chạm đến mức tốt nhất. Bạn có thể thấy từ trước đến nay, đặt TV ngoài trời luôn là bài toán nan giải với các kiến trúc sư. Tại nhiều không gian ở như khách sạn hay bể bơi, họ phải đóng những tấm mica bao quanh TV để tránh mưa bụi.

Khi sở hữu những ưu điểm này, The Terrace có thể mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người dùng. Tôi cho rằng chiếc TV này phù hợp với nhiều không gian ngoài trời như khách sạn, nhà ở sân vườn, căn hộ chung cư có ban công… Bên cạnh đó, The Terrace được tích hợp công nghệ thông minh tự biến đổi hình ảnh để hòa hợp, tương đồng với khung cảnh, môi trường xung quanh. Đây là điểm cộng lớn để kiến trúc sư tận dụng đưa vào thiết kế, giúp không gian sống ngoài trời vừa đảm bảo tính hài hòa với thiên nhiên, vừa giải quyết nhu cầu giải trí cho cả gia đình.

Hai thiết bị The Terrace TV QLED 4K và dòng loa thanh ngoài trời The Terrace được thiết kế đặc biệt, đồng bộ đi kèm. Thiết bị nằm trong bộ sưu tập sản phẩm TV phong cách 2020 mang đậm dấu ấn sáng tạo của Samsung. Với kích thước 65 inch và 75 inch, TV The Terrace sở hữu khả năng kháng nước, kháng bụi (chuẩn IP55) và kháng nhiệt, được thiết kế dễ dàng lắp đặt tại các không gian mở, tăng giá trị khu vực cảnh quan ngoại thất.

TV sở hữu độ phân giải chuẩn 4K cùng độ sáng đến 2.000 nits và công nghệ chống phản chiếu ánh sáng, giúp hạn chế hiện tượng phản xạ ánh sáng, giảm thiểu đáng kể độ lóa của TV. Đặc biệt, công nghệ Adaptive Picture giúp TV tự động điều chỉnh để tối ưu độ sáng hình ảnh và độ tương phản theo điều kiện môi trường xung quanh.

Từ ngày 1/10 đến 31/12, khi mua TV The Terrace, khách hàng nhận được quà tặng là loa thanh The Terrace trị giá 27,99 triệu đồng và gói ứng dụng giải trí cao cấp có giá trị đến 17,165 triệu đồng.