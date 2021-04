Giải thưởng Women’s Prize for Fiction 2021 công bố danh sách rút gọn

Susanna Clarke, Yaa Gyasi và Patricia Lockwood là ba trong số sáu ứng viên sẽ cạnh tranh với nhau để giành giải thưởng Women’s Prize for Fiction 2021.

Theo The Guardian, giải thưởng danh giá và uy tín của Anh, Women’s Prize for Fiction, đã công bố danh sách rút gọn cho năm 2021. Theo đó, các ứng viên gồm:

Danh sách rút gọn: The Vanishing Half của Brit Bennett (Dialogue Books) Piranesi của Susanna Clarke (Bloomsbury Publishing) Unsettled Ground của Claire Fuller (Fig Tree Books) Transcendent Kingdom của Yaa Gyasi (Viking Books) How the One-Armed Sister Sweeps Her House của Cherie Jones (Headline Publishing Group) No One Is Talking About This của Patricia Lockwood (Bloomsbury Publishing)

Đây là năm đầu tiên kể từ 2005, danh sách rút gọn cho giải Women’s Prize for Fiction chỉ bao gồm các tác giả chưa từng được đề cử trước đây.

Chủ tịch ban giám khảo Bernardine Evaristo, tiểu thuyết gia từng đoạt giải Man Booker năm 2019, nói: “Chúng tôi muốn tác phẩm chiến thắng sẽ giới thiệu cho bạn đọc những câu chuyện ít được biết tới. Một vài trong số các tác phẩm trên viết về các cộng đồng bị thiệt thòi và điều đó thực sự mới mẻ".

Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 7/7 tới đây. Tham gia buổi trao giải sẽ có sự góp mặt của những người đã chiến thắng trước đây như Tayari Jones, Eimear McBride, Kamila Shamsie, Zadie Smith và Helen Dunmore.

Ba trong số các tác giả trong danh sách rút gọn của giải Women’s Prize for Fiction 2021. Từ trái sang: Patricia Lockwood, Yaa Gyasi và Susanna Clarke. Ảnh: The Guardian.

Năm ngoái, giải thưởng danh giá này được trao cho tiểu thuyết Hamnet của Maggie O’Farrell. Năm nay, các ứng viên trong danh sách đề cử đều được giới phê bình đánh giá cao, chúng viết về số phận của những con người ít được biết tới.

Tác phẩm Unsettled Ground của Claire Fuller thực sự đã đào sâu vào vùng nông thôn nước Anh và số phận của những người bị bỏ lại phía sau. Còn cuốn How the One-Armed Sister Sweeps Her House của Cherie Jones thì lại đặt ra các vấn đề thuộc về "hậu trường" của ngành du lịch.

Đặc biệt, tác phẩm đầu tay No One Is Talking About This của Patricia Lockwood trực tiếp tập trung vào những khác biệt, mâu thuẫn giữa đời thực và thế giới ảo, một vấn đề nhức nhối hiện nay.

Giải thưởng Women's Prize for Fiction ra đời vào năm 1996 do một nhóm các nhà báo, nhà phê bình, nhà xuất bản, thủ thư và người bán sách cùng chung tay thành lập để vinh danh các tác giả nữ không phân biệt quốc tịch.