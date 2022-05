Giải thưởng Việt dành cho làng sách quốc tế tìm kiếm tài năng mới trong dòng sách tranh thiếu nhi hiện nay.

Giải thưởng Sách tranh thiếu nhi quốc tế được tổ chức 2 năm một lần, dành cho những bản thảo sách tranh chưa xuất bản trên toàn cầu, nhằm ghi nhận tầm quan trọng của dòng sách này, đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo của các tác giả, họa sĩ vẽ minh họa trên thế giới.

Trong mùa đầu tiên (năm 2020), ban tổ chức nhận được khoảng 100 tác phẩm dự thi đến từ các tác giả trong nước và nhiều quốc gia khác. Có những tác giả còn gửi về 2-3 bài dự thi. Điều đó cho thấy sự hưởng ứng tích cực từ các cây bút trẻ.

Mới đây, ban tổ chức thông báo mùa giải năm 2022 chính thức khởi động. Hạn chót nhận bài là 31/10.

Cuốn sách tranh được thiếu nhi ở nhiều quốc gia yêu thích. Ảnh: E.H.B.

Giải thưởng có phạm vi quốc tế

Đơn vị tổ chức cuộc thi là Ehomebooks, một đơn vị làm sách tranh thiếu nhi. Giải thưởng Sách tranh thiếu nhi quốc tế mang tính mở, không giới hạn trong phạm vi quốc gia. Tác giả và họa sĩ (trên 18 tuổi) thuộc bất kỳ quốc tịch nào cũng có thể tham gia gửi bài dự thi. Tuy nhiên, yêu cầu đề ra là bản thảo gửi về phải hướng đến độc giả dưới 10 tuổi và có độ dài không quá 64 trang.

“Mùa đầu tiên chúng tôi nhận được nhiều bài dự thi có chất lượng từ các cây bút mới. Khi tổ chức giải thưởng này, ban tổ chức hướng đến mục tiêu tìm kiếm những tài năng chưa được chú ý đến, đưa tác phẩm của họ đến gần hơn với độc giả”, chị Ngô Loan - phó ban tổ chức cuộc thi - cho biết.

Những tác phẩm dự thi sẽ được chấm giải dựa trên 3 hạng mục: Sách tranh hay nhất, Sách có câu chuyện hay nhất và Sách có tranh minh họa đẹp nhất.

Một số tác phẩm đoạt giải năm 2020 được xuất bản thành sách. Ảnh: Ngô Loan.

Khám phá những khả năng vô tận

Chủ đề năm nay là “The world is your oyster and ours” (xuất phát từ một thành ngữ trong tiếng Anh, có nghĩa là “bạn có thể làm bất cứ việc gì”). Theo đó, chủ đề này hướng đến sự khám phá và trải nghiệm những khả năng vô tận trong sách tranh.

Theo lý giải từ ban tổ chức, chủ đề này nhằm khơi gợi, khai thác cảm hứng sáng tạo và trí tưởng tượng trong mỗi cá nhân, bởi “mỗi cuốn sách tranh là một vương quốc vô tận để người sáng tạo thử nghiệm, còn người đọc trải nghiệm theo cách riêng của họ”.

Ông Trịnh Minh Tuấn - CEO Ehomebooks, đại diện ban tổ chức cuộc thi - chia sẻ trên Publishing Perspectives: “Chúng tôi khuyến khích các tác giả và họa sĩ minh họa sáng tạo với nhiều khả năng khác nhau. Một mặt thúc đẩy các bạn nhỏ khám phá và trải nghiệm sách tranh; mặt khác, cổ vũ mọi người cùng nhau tiến về phía trước bằng những khả năng không chỉ có trong sách mà còn trong cuộc sống”.

Phó ban tổ chức cuộc thi - Ngô Loan - cũng bày tỏ mong muốn tìm kiếm được những tác phẩm sách tranh chất lượng không chỉ ở trong nước mà còn trên thế giới.

“Chúng tôi xuất bản những tác phẩm chất lượng đoạt giải thành sách để giới thiệu đến độc giả, góp phần phát triển thị trường sách tranh trong nước và quốc tế. Cuộc thi cũng mở ra cơ hội cho các cây viết tham gia nhiều hơn vào công việc sáng tác sách tranh”, chị Ngô Loan nói.

Theo đó, 2 cuốn đoạt giải trong mùa đầu tiên đã được Ehomebooks xuất bản là The Golden Heart (Nguyễn Ngọc Bích viết và minh họa, đoạt giải Sách có câu chuyện hay nhất) và Din (Nguyễn Thủy Tiên viết và minh họa, đoạt giải Sách có tranh minh họa đẹp nhất).

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng quyết định xuất bản cuốn Kii's first adventure: Moon moon, where are you? (tác giả Raindeer) dù không được giải, vì "nhìn thấy tiềm năng trong phong cách sáng tác của cây viết ngoại quốc này".