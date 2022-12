Giải thưởng, phim chuyển thể thúc đẩy sách bán chạy Trung Quốc

Giải thưởng và các bộ phim chuyển thể đang thúc đẩy doanh thu của nhiều tác phẩm văn học Trung Quốc, theo Publishing Perspectives.

Phim chuyển thể đã giúp doanh số của nhiều tác phẩm văn học Trung Quốc tăng mạnh. Ảnh: Netflix.

Một tín hiệu mới đã xuất hiện trong danh sách tác phẩm bán chạy nhất Trung Quốc của công ty phân tích dữ liệu xuất bản Beijing OpenBook vào tháng 10. Đã có 9 cuốn sách mới xuất hiện trong top 30 tác phẩm hư cấu ăn khách tại Trung Quốc trong tháng này.

Cuốn Annees. Ảnh: Publishing Perspectives.

Sau khi nhà văn Annie Ernaux được nhận Giải Nobel Văn học năm nay, cuốn sách Annees của bà đã xuất hiện ở vị trí thứ 16. Độc giả Trung Quốc bị hấp dẫn bởi cách Annees “đánh thức ký ức của con người, phản ánh thời gian trôi qua và sự tiến hóa của thế giới".

Là một cái tên quen thuộc hơn ở thị trường Trung Quốc, Yu Hua (Dư Hoa) cũng có tới 5 tác phẩm trong Top 30 và một trong số đó, cuốn Brothers (Huynh đệ) lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng này, ở vị trí thứ 28. Với cuốn sách này, công chúng có thể thấy rõ hiệu ứng từ việc được nhận đề cử Giải thưởng Văn học Yasnaya Polyana của Nga đã giúp Brothers thành công hơn.

Thêm vào đó, tác giả Dư Hoa cũng có “sức hấp dẫn cá nhân” với nét tính cách hài hước, đặc biệt là trong các cuộc phỏng vấn. Có lúc ông còn nói rằng “đã để lại nỗi buồn cho độc giả” và “giữ hạnh phúc cho bản thân”.

Tất nhiên, niềm vui của Dư Hoa cũng đến từ việc có sách đứng ở vị trí thứ 2, 21, 24, 26 và 28 trong danh sách 30 cuốn sách văn học bán chạy nhất tháng 10.

Cuốn Love Between Fairy and Devil. Ảnh: Publishing Perspectives.

Theo sát Dư Hoa, các tác phẩm của Zhang Jiajia (Trương Gia Giai) cũng đã chiếm tới 4 vị trí trong Top 30.

Trong đó, thành công của cuốn Moments We Shared ở vị trí thứ 6 đã được thúc đẩy bởi tin tức về một bộ phim chuyển thể dự kiến được phát hành vào năm 2023. Một dòng tin thông báo tác phẩm chuyển thể phim đã thu hút hơn một triệu lượt thích trên mạng xã hội và ít nhất 100.000 người đã bình luận về thông báo đó.

Cuốn Love Between Fairy and Devil của Jiu Lu Fei Xiang (Cửu Lộ Phi Hương) đứng ở vị trí thứ 20 là một tân binh khác trong bảng xếp hạng. Thành công của cuốn sách này cũng đến từ tin tức được chuyển thể trên Netflix (có tên Thương Lan quyết). Nhờ sự ăn khách của bộ phim chuyển thể, nhiều độc giả đang tìm tới đọc tác phẩm gốc.

Trong Top 30 tác phẩm phi hư cấu ăn khách nhất Trung Quốc thời gian qua, các cuốn sách lịch sử hài hước đang thu hút sự quan tâm của độc giả. Loạt tác phẩm thú vị về lịch sử Trung Quốc If History Were a Group of Cats của Fei Zhi đã ghi nhận sự thống trị với 6 vị trí (từ vị trí thứ 20 tới 30). Danh sách sách ăn khách còn có một cuốn sách lịch sử khác là Interesting Chinese History của Qu Ge.