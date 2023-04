Giải thưởng LazAffiliates Award 2023 gọi tên nhiều gương mặt tài năng

Tối 31/3, dàn khách mời cùng nhau tỏa sáng trong sắc trắng tinh khôi tại LazAffiliates Award 2023 - giải thưởng vinh danh đối tác tiếp thị liên kết lần đầu tổ chức tại Việt Nam.

Lễ trao giải LazAffiliates Award 2023 - Where The Luminaries Shine lần đầu diễn ra vào tối 31/3 nhằm ghi nhận và tôn vinh thành tựu mà cá nhân, trang cộng đồng, doanh nghiệp đối tác trong mạng lưới Lazada Affiliates đạt được. Đặc biệt hơn, sự kiện được xem là giải thưởng tiên phong trong lĩnh vực tiếp thị liên kết (Affiliate) tại Việt Nam do Lazada khởi xướng.

Hơn 350 khách mời, gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, Chloe Nguyễn, Võ Hà Linh và các KOLs, gương mặt tài năng của cộng đồng Lazada Affiliates xuất hiện nổi bật trong sắc trắng tinh khôi tại Gem Center (quận 1, TP.HCM).

Hoa hậu Thùy Tiên, Beauty blogger Chloe Nguyễn khoe sắc tại thảm đỏ lễ trao giải.

Kết hợp hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh sắc nét và âm thanh chất lượng, sân khấu hoành tráng của LazAffiliates Award 2023 góp phần thổi bùng không khí sôi động, để lại dấu ấn khó quên trong lòng người tham dự.

Mở đầu buổi lễ, ông Đặng Anh Dũng, Phó tổng giám đốc Lazada Việt Nam, chia sẻ: "Với tiềm năng tăng trưởng và đóng góp ấn tượng vào sự phát triển của TMĐT cũng như nền kinh tế số, Affiliate marketing đã đến lúc được tôn vinh như một ngành nghề chính thức. Đó cũng là động lực thúc đẩy Lazada lần đầu tiên tổ chức LazAffiliates Award 2023 - Lễ trao giải thường niên nhằm vinh danh các nhà sáng tạo nội dung, trang cộng đồng và những doanh nghiệp đối tác của chương trình LazAffiliates”.

Ông Đặng Anh Dũng - Phó tổng giám đốc Lazada Việt Nam - khẳng định đóng góp của các đối tác Affliates trong nền kinh tế số hiện nay.

Tại Lễ trao giải, những cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp nổi bật, có đóng góp tích cực được xướng tên tại 12 hạng mục giải thưởng.

Cụ thể, giải “Nội dung sáng tạo 2022” thuộc về Hồ Nhật Anh - nhà sáng lập kênh Những kẻ mộng mơ; Chloe Nguyễn trở thành “KOL được yêu thích 2022”; Võ Hà Linh thắng 3 giải thưởng “KOL có sức ảnh hưởng nhất 2022”, “Chiến thần doanh số 2022” và “Chuyên gia review mỹ phẩm làm đẹp 2022”… Với thành tích ấn tượng, Lê Hà Trúc, Hiếu Nguyễn, Diệp Loveat1stshine, Xuân Vinh… cũng được xướng tên tại hạng mục “Chuyên gia review” của LazAffilates Award 2023. Đây là thành quả xứng đáng cho đóng góp của họ trong việc đưa tiếp thị liên kết đến gần khách hàng hơn.

Chia sẻ với Zing News, KOLs, KOCs, nhà sáng lập kênh cộng đồng và doanh nghiệp đối tác tiếp thị liên kết chiến thắng tại LazAffilates Award 2023 bày tỏ sự bất ngờ, vinh dự. “Với tôi, giải thưởng là cột mốc đánh dấu hành trình đồng hành, phát triển cùng sàn TMĐT. Hàng triệu sản phẩm thuộc đa dạng ngành hàng, nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn và đội ngũ hỗ trợ đối tác Affilates nhiệt tình, chuyên nghiệp là lý do tôi gắn bó với Lazada nhiều năm nay”, anh Xuân Vinh - “Chuyên gia review Công nghệ 2022” - cho biết.

Võ Hà Linh, Xuân Vinh chiến thắng các hạng mục quan trọng của giải thưởng.

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ trao giải, Lazada cũng công bố Chloe Nguyễn là gương mặt “Đại sứ LazAffiliates”. Nỗ lực đầu tư nghiêm túc, sáng tạo trong nội dung, hình thức thể hiện mang đến sản phẩm chất lượng cho người dùng đã giúp cô nàng beauty blogger nhận được sự yêu mến của khán giả và trở thành Đại sứ LazAffiliates.

Trong vai trò mới, Chloe Nguyễn tiếp tục đồng hành cùng Lazada mang chương trình Lazada Affiliates và sản phẩm chất lượng đến gần người dùng. Với cộng đồng KOLs/KOCs, nữ blogger sẽ tổ chức một số buổi workshop chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các bạn kết nối gần hơn với người theo dõi và tự tin phát triển trong lĩnh vực mình đang theo đuổi.

“Chương trình Lazada Affiliates mở ra nhiều cơ hội mang đến công việc, thu nhập cho các bạn trẻ. Đã có một nơi lựa chọn sản phẩm uy tín với nhiều deal tốt, việc của đối tác Affiliates là chia sẻ trải nghiệm một cách chân thật, giúp người dùng đưa ra quyết định mua sắm đúng đắn. Tôi tin sáng tạo, nỗ lực và dành tâm huyết vào từng sản phẩm mình chia sẻ là chìa khóa dẫn đến thành quả hôm nay”, Chloe Nguyễn nói.

Danh hiệu Đại sứ LazAffiliates đánh dấu cột mốc mới trong công việc của Chloe Nguyễn.

Không chỉ KOLs và KOCs, các đối tác là nhà sáng lập kênh cộng đồng cũng được trao tặng giải thưởng vì thành tựu đạt được. Anh Hiếu Nguyễn - nhà sáng lập trang Hội săn deal và Blog giảm giá ­- là cái tên nhận sự quan tâm khi chiến thắng tại hạng mục “Chiến thần doanh số 2022”.

“Xuất phát điểm là người ngoài ngành marketing, tôi gặp nhiều khó khăn khi tự tìm hiểu, xây dựng website cung cấp mã giảm giá, thông tin mua sắm cho người theo dõi. Tuy nhiên, nhờ mối hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ từ đội ngũ Lazada, tôi gặt hái nhiều thành quả trong sự nghiệp. Giải thưởng hôm nay chính là dấu mốc ghi nhận thành quả đó”, anh Hiếu bày tỏ và cho biết thêm giải thưởng là động lực để cố gắng hơn trong tương lai.

Anh Hiếu Nguyễn nhận giải thưởng “Chiến thần Doanh Số 2022”.

“Họ không chỉ là các đối tác, mà trên cả là ‘Luminaries’ - những vì sao đã giúp chúng tôi kiến tạo nên Lazada Affiliates", vị phó tổng giám đốc Lazada Việt Nam chia sẻ khi phát biểu tại lễ trao giải. Có thể nói, hơn cả một giải thưởng thường niên, Lazada Affiliates thắt chặt thêm mối hợp tác giữa sàn TMĐT và đối tác Affiliates trong việc giúp khách hàng có được trải nghiệm mua sắm hài lòng nhất, đồng thời hỗ trợ thương hiệu, nhà bán hàng kinh doanh hiệu quả.