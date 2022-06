Giải thưởng Costa Book chấm dứt sau hành trình 50 năm

Sau nửa thế kỷ hoạt động, giải thưởng văn học danh giá ở Vương quốc Anh, chính thức bị hủy bỏ.

Giải thưởng Costa Book năm 2021 được tổ chức vào tháng 2 là giải thưởng lần thứ 50 và cũng là lần cuối trao giải. Thông tin trên được đưa ra hôm 10/6.

Một số sách đoạt giải Costa Book. Ảnh: BBC.

Jill McDonald, Giám đốc điều hành của Costa Coffee, đơn vị tổ chức giải thưởng cho biết: “Sau 50 năm ghi nhận những cuốn sách thú vị được viết bởi các tác giả tài năng từ khắp Vương quốc Anh và Ireland, Costa Coffee đã đưa ra quyết định khó khăn khi kết thúc giải thưởng Costa Book... Điều này có nghĩa là giải thưởng Costa Book năm 2021 được tổ chức vào tháng 2 năm 2022 là giải thưởng thứ 50 và là giải thưởng cuối cùng của chúng tôi.”

McDonald nói thêm rằng công ty “vô cùng tự hào” đã ủng hộ giải thưởng và cảm ơn “những người đã tham gia và ủng hộ họ trong những năm qua”.

Juliet Mabey, người sáng lập Nhà xuất bản Oneworld, cho biết: “Giải thưởng Costa Book đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ sinh thái văn học của chúng tôi trong những năm qua. Các tác giả cũng như nhà xuất bản sẽ cảm nhận được sự mất mát này”.

“Giải thưởng Costa Book đã đóng một vai trò to lớn trong thế giới xuất bản trong 50 năm qua”, giám đốc Ian Chapman của Simon & Schuster Vương quốc Anh nói với The Bookseller. Ông "thực sự rất buồn khi biết tin này".

Bea Carvalho, trưởng bộ phận văn học hư cấu tại Waterstones chia sẻ: “Giải thưởng Costa Book đã đóng góp một phần lớn vào thành công của một số cuốn sách tiếng Anh hay nhất trong 50 năm qua và đã giúp nâng tầm sự nghiệp của nhiều tác giả".

Giải thưởng Costa Book năm 2021 được trao giải vào tháng 2/2022 là giải thưởng thứ 50 và là giải thưởng cuối cùng được trao. Ở hạng mục tiểu thuyết, Claire Fuller đã được vinh danh với cuốn Tiểu thuyết thứ tư của cô Unsettled Ground. John Preston đã giành được giải thưởng ở hạng mục Tiểu sử cho Fall: The Mystery of Robert Maxwell. Giải thưởng Thơ đã thuộc về cựu giáo viên Hannah Lowe với tập thơ The Kids (cuốn sách đồng thời giành giải Sách Costa của năm trị giá 30.000 bảng Anh).

Giải thưởng Costa Book hạng mục Tiểu thuyết đầu tay được trao cho Open Water của Caleb Azumah Nelson. Cuối cùng, Manjeet Mann cùng tiểu thuyết về hai thiếu niên đến từ hai thế giới đối lập The Crossing được trao giải ở hạng mục Văn học thiếu nhi.

Costa Book, trước đây có tên là giải thưởng Sách Whitbread, là một giải thưởng văn học uy tín được trao hàng năm cho những nhà văn sống ở Anh và Ireland. Được thành lập từ năm 1971, giải thưởng này nhằm vinh danh "những cuốn sách hay nhất trong năm".

Giải thưởng này gồm 5 hạng mục: Thơ ca, Tiểu sử, Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết đầu tay và Tiểu thuyết. Mỗi giải thưởng trị giá 5.000 bảng Anh. Trong số 5 tác phẩm đoạt giải, ban tổ chức sẽ chọn ra một cuốn xuất sắc để trao giải Sách Costa của năm (Costa Book of the Year) trị giá 30.000 bảng Anh.

Nhiều cuốn sách từng đoạt giải Costa Book đã được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Quốc Lượng.

Một số tác phẩm từng đoạt giải Costa Book đã được xuất bản tại Việt Nam: Giữa hai chúng ta của Sally Rooney, Những chú chim chưa bao giờ được hót của Kate Atkinson, Cây nói dối của Frances Hardinge, Elizabeth mất tích của Emma Healey, Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm của Mark Haddon, Tiểu thần Vernon của DBC Pierre, Ống nhòm hổ phách của Philip Pullman, Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban của J.K Rowling, Skellig - Đôi Cánh Thiên Thần của David Almond và Phù thủy, phù thủy của Roald Dahl.