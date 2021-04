Giải tán hàng chục 'quái xế' tụ tập đua xe cuối tuần ở TP.HCM

Hơn 15 xe máy do các thanh thiếu niên cầm lái đang so kè tốc độ trên đường Trường Chinh (quận 12, TP.HCM) thì bị cảnh sát phát hiện, truy đuổi.

Đội CSGT An Sương (PC08, Công an TP.HCM) vừa phối hợp với Công an quận 12 giải tán một nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, gây rối trật tự trên đường Trường Chinh.

Theo cảnh sát, chiều 18/4, lực lượng chức năng đi tuần tra thì nhận được tin báo có hàng chục thanh thiếu niên đang đua xe trên đường Trường Chinh, hướng từ cầu Tham Lương về vòng xoay An Sương.

Cảnh sát tạm giữ một xe máy tham gia đua trên đường Trường Chinh, quận 12. Ảnh: Công an cung cấp.

Đội CSGT An Sương sau đó phối hợp với Công an quận 12 lên kế hoạch chặn bắt, giải tán nhóm người này. Khoàng 15 xe máy do các thanh thiếu niên cầm lái đang so kè tốc độ trên đường Trường Chinh (đoạn qua phường Tân Thới Nhất) bỏ chạy khi công an ập tới.

Lực lượng chức năng sau đó bắt giữ được một thiếu niên 17 tuổi trong nhóm này cùng xe máy của anh ta . Công an đã lập biển bản người này với các lỗi không gắn biển số xe, đi ngược chiều, không có gương chiếu hậu bên trái, không có đăng ký xe, chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50 cm3 trở lên...

Công an cũng cho biết đang tiếp tục làm việc với thiếu niên này để khai thác thông tin liên quan đến những người tham gia tụ tập, đua xe cùng anh ta.