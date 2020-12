Giải tán 53 công ty đòi nợ thuê ở TP.HCM

Công an TP.HCM cho biết sẽ giải tán các công ty đòi nợ thuê từ ngày 1/1/2021. Nhà chức trách sẽ tổ chức giám sát, tránh tình trạng các công ty này hoạt động biến tướng.

Trong buổi gặp mặt thông tin về kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2021, đại tá Lê Công Vân, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC06), đã thông tin với báo chí về hoạt động của các công ty đòi nợ thuê.

Ông Vân cho biết hiện có 53 công ty có chức năng đòi nợ thuê được cấp phép hoạt động tại TP.HCM. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2021 các công ty này sẽ bắt đầu chấm dứt hoạt động.

Đại tá Lê Công Vân trả lời báo chí về hoạt động đòi nợ thuê. Ảnh: Lê Trai.

Theo đại tá Vân, Công an TP.HCM đang báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an để có hướng dẫn thực hiện và thu hồi với giấy phép hoạt động, giấy đủ điều kiện an ninh ninh trật tự.

“Yêu cầu các công ty này giải tán ngay, không cho phép núp bóng nhiều thành phần xã hội, gây mất an ninh trật tự trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, Phòng PC06 sẽ báo cáo ban giám đốc có kế hoạch tiếp tục quản lý để các công ty này không hoạt động trá hình bằng hình thức biến tướng khác” đại tá Vân chia sẻ.

Về tội phạm tín dụng đen, thượng tá Trần Văn Phú, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02), thông tin tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê hiện nay phát triển tinh vi hơn trước.

"Những người phạm tội hoạt động cho vay sử dụng công nghệ cao để cho vay, cho vay với số tiền nhỏ, làm cho người dân dễ tiếp cận từ đó rơi vào bẫy", ông Phú nói.

Theo ông Phú, nhóm cho vay nắm toàn bộ thông tin về thân nhân, danh bạ điện thoại. Đến khi người vay không trả tiền hoặc trả tiền không kịp thì nhóm này sẽ chuyển sang đe dọa, tạt chất bẩn, khủng bố tinh thần.

Thượng tá Trần Văn Phú cung cấp thông tin về tội phạm tín dụng đen. Ảnh: Lê Trai.

Thượng tá Phú cho rằng Công an TP.HCM thời gian qua xử lý rất quyết liệt, xử lý mạnh tay với tội phạm tín dụng đen "kiểu cũ". Tuy nhiên, với loại cho vay qua app thì việc điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

“Các nhóm cho vay chủ yếu từ miền Bắc vào, họ ở chung cư hạng sang hoặc thuê nhà để hoạt động. Ngoài ra, các nhóm cho vay qua app thường cấu kết với những người Trung Quốc, đặt trụ sở ở Trung Quốc và ký kết với các công ty đòi nợ ở đây. Do đó, rất khó để bắt kẻ cầm đầu ở Trung Quốc”, ông Phú nhận định.

Theo thượng tá Phú, Phòng PC02 thời gian qua đã khởi tố rất nhiều vụ liên quan đến tín dụng đen và đòi nợ thuê, đồng thời lãnh đạo đơn vị này cũng cam kết năm sau sẽ bắt, đưa ra ánh sáng nhiều nhóm cho vay nặng lãi, để người dân yên tâm.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các lực lượng công an thành phố phải tập trung nắm tình hình, phải có đối sách xử lý từ sớm không để hoạt động phạm pháp, không để xảy ra vụ án hình sự đau lòng.