Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, một người tử vong

Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, đang điều tra vụ hai nam thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao khiến một người tử vong.

Ngày 10/8, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội (Hà Nội), đang điều tra, làm rõ vụ việc hai nam thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao nhọn khiến một người tử vong tại xóm Vui, xã Bích Hoà.

"Hiện cơ quan công an đã bắt nghi phạm và tìm con dao được sử dụng gây án", lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai thông tin.

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào 13h cùng ngày, tại xóm Vui, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Một người dân ở cạnh hiện trường vụ việc cho biết: "Lúc đấy, chúng tôi thấy 2 nam thanh niên to tiếng, xong lao vào nhau ẩu đả. Chúng tôi chạy lại can ngăn nhưng thấy một người cầm dao nên không ai dám vào. Hai người này giằng co một lúc thì có một người đổ gục xuống đường tử vong. Người còn lại bỏ đi với nhiều vết máu dính trên áo quần".

Nạn nhân khoảng 40 tuổi, trú tại xóm Mùi, xã Bích Hòa. Còn nghi phạm tên H., khoảng 30 tuổi, trú ở xóm Giữa, xã Bích Hòa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai đang thụ lý giải quyết vụ án mạng.