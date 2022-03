Giải PUBG Mobile Việt Nam trở lại với số tiền thưởng kỷ lục

PUBG Mobile Pro League Việt Nam mùa Xuân 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 22/3 với tổng số tiền thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

Đây là số tiền thưởng cao nhất trong lịch sử giải đấu. Trong đó, đội vô địch sẽ nhận 400 triệu đồng. Các giải thưởng phụ với nhiều hạng mục có giá trị 235 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi đội tuyển tham dự PUBG Mobile Pro League Việt Nam (PMPL VN) mùa Xuân 2022 sẽ được hỗ trợ phí tham dự giải là 15 triệu đồng. Ở mùa giải trước đó (PMPL mùa 4), tổng giá trị giải thưởng chỉ là 1,8 tỷ đồng .

PMPL VN mùa Xuân 2022 có sự tham gia của 10 đội tuyển vượt qua vòng loại và 10 đội tuyển thuộc Top 10 PMPL VN mùa 4, gồm: Alien, BN United, Box Gaming, Dynamite Limited, D'Xavier, Eagle eSports, Easy As Pie, Goat Media, Hero Gaming, Like Glue Gaming, Made In Vietnam, Magnet, One More, Pirate eSports, Phoenix Esports, Rats eSports, Talent eSports, Talent Allstars, The Matrix, V Gaming.

PMPL mùa Xuân 2020 sẽ rất khốc liệt với 20 đội tham dự. Ảnh: BTC.

Các đội sẽ thi đấu trực tuyến, khởi tranh từ ngày 22/3. Giải đấu được chia làm 2 vòng là Pro League và VN Finals. Khác với những mùa giải trước đó, vòng Pro League sẽ diễn ra vào 5 ngày trong tuần (từ thứ 3 đến chủ nhật) và không có Super Weekend.

16 đội có thành tích tốt nhất ở vòng Pro League sẽ được tham dự vòng VN Finals. Đội vô địch sẽ được xác định sau vòng VN Finals. Phần lớn tiền thưởng cũng được dành cho vòng đấu này (1 tỷ 124 triệu đồng).

Ba đội dẫn đầu PMPL mùa Xuân 2022 sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải PUBG Mobile Đông Nam Á mùa Xuân 2022. Các đội hạng 4, 5, 6 sẽ phải tham dự vòng Play-in của giải khu vực.