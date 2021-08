Giải pháp phòng họp trực tuyến thông minh

Với khả năng kết nối mạnh mẽ, bảo mật an toàn và tích hợp nhiều tính năng thông minh, giải pháp họp trực tuyến OnMeeting của FPT Telecom được nhiều doanh nghiệp, tổ chức lựa chọn.

Đại dịch đã đưa chúng ta đến gần hơn với các giải pháp công nghệ số. Hoạt động kết nối trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến nhờ giúp con người dễ dàng giao tiếp, làm việc hay học tập. Cũng từ đó, giải pháp phòng họp trực tuyến (video conference) được nhiều doanh nghiệp, tổ chức lựa chọn.

OnMeeting là một trong những giải pháp pháp phòng họp trực tuyến nổi bật với 2 thành phần chính là phần mềm họp trực tuyến OnMeeting và thiết bị phần cứng OnMeeting OMT-10.

Thực hiện cuộc họp đến 1.000 điểm cầu cùng lúc

Một trong những hạn chế của các nhà cung cấp ứng dụng họp trực tuyến là hệ thống máy chủ đặt ở nước ngoài, dẫn đến rủi ro về chất lượng đường truyền quốc tế. Ngoài ra, các ứng dụng có mã nguồn kín cũng gây khó khăn khi tích hợp vào hệ thống doanh nghiệp, đặc biệt với những đơn vị có yêu cầu bảo mật cao.

Khắc phục hạn chế này, OnMeeting mang lại sự an tâm lớn cho các doanh nghiệp. Được phát triển bởi FPT Telecom International, OnMeeting có giao diện thân thiện, dễ cài đặt trên cả máy tính hay thiết bị di động chạy Windows, Mac OS, iOS, Android. OnMeeting hội tụ đủ tính năng tương tác trực tuyến như trình chiếu, chia sẻ màn hình, chat, quản lý cuộc họp, đăng ký phát biểu, giám sát độ tập trung của người dùng…

Điểm cạnh tranh của OnMeeting là cho phép thực hiện các cuộc họp trực tuyến với số lượng lên tới 1.000 điểm cầu cùng lúc trong một phòng họp. Ngoài ra, giải pháp này còn có thể kết nối với hệ thống MCU, thiết bị Video Conference chạy SIP/H323 như Cisco, Polycom, Aver.

Để nâng cao trải nghiệm và tối ưu nhu cầu doanh nghiệp, OnMeeting thừa hưởng các giá trị công nghệ của FPT Telecom như hạ tầng viễn thông, đường truyền, công nghệ đám mây hiện đại… Người dùng ứng dụng được trải nghiệm họp trực tuyến trong nước và quốc tế chất lượng cao, tốc độ truy cập nhanh, bảo mật, linh hoạt hỗ trợ xử lý sự cố 24/7 bởi đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao.

OnMeeting có hệ thống bảo mật đa lớp, tính năng mã hoá trước truyền dẫn, xác thực người dùng và mật khẩu phòng tương tự các ứng dụng quốc tế. Điều này nhằm ngăn chặn việc lộ nội dung họp hay có người lạ xâm nhập.

Thiết bị phần cứng chất lượng

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục mong muốn buổi họp trực tuyến đạt chất lượng cao, thiết bị phần cứng OnMeeting OMT-10 sẽ là lựa chọn đi kèm phù hợp. Sản phẩm hỗ trợ họp trực tuyến all in one (tất cả trong một) với camera, micro và loa trên cùng một thiết bị với nhiều tính năng tiện lợi.

OnMeeting OMT-10 có thể tự động chuyển khung hình sang hình ảnh người nói bằng thuật toán nhận diện khuôn mặt và vùng âm phát. Camera 12 MP, góc nhìn 122 độ của thiết bị zoom xa đến 5x và có thể tự động tạo khung hình. Hệ thống âm thanh micro 6 mảng (MEMS) giúp giảm tiếng ồn, tiếng vang, bắt âm lên đến 8 m, lý tưởng cho họp nhóm và phòng hội nghị lớn.

Ngoài ra, thiết bị có khả năng giao tiếp không dây, cho phép 4 thiết bị cùng chia sẻ trình chiếu trên một màn hình hiển thị.

Tính năng đa dạng của OnMeeting tạo sự thuận tiện khi làm việc nhóm, phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức giáo dục xây dựng chương trình đào tạo từ xa.

Nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã bắt đầu chuyển đổi sử dụng OnMeeting. Đơn cử, Đại học Y [KH nói rõ Đại học Y tại đâu] sử dụng OnMeeting để xây dựng các chương trình đào tạo từ xa cho hàng nghìn học viên. Sắp tới, giải pháp này còn đồng hành cùng Vietnam International Fashion Week trong chương trình đấu giá thiện nguyện “Từ trái tim đến trái tim”. Chương trình nhằm kêu gọi ủng hộ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện chống dịch.

“Được đón nhận tích cực, OnMeeting đang dần vươn lên để cạnh tranh với những ông lớn quốc tế tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng OnMeeting sẽ tạo đà cho các đơn vị trong nước phát huy sức mạnh nội lực, sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về công nghệ”, đại diện FPT Telecom International chia sẻ.