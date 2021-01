Giải pháp nhà thông minh của Samsung có gì đặc biệt?

Liên tục ra mắt thiết bị gia dụng thông minh, cùng giải pháp SmartThings, Samsung mang đến diện mạo mới trong không gian sống hiện đại.

“Chúng tôi có một triết lý rất rõ ràng trong việc lấy con người làm trung tâm để xây dựng sự đổi mới, điều này giúp cách tiếp cận của Samsung trở nên độc đáo”, ông H.S. Kim, Tổng giám đốc kiêm CEO ngành hàng Điện tử Tiêu dùng, Công ty Điện tử Samsung chia sẻ.

Samsung theo đuổi chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái nhà thông minh nhiều năm, ứng dụng IoT vào nhiều mặt của cuộc sống, dựa trên cơ sở lấy trải nghiệm người dùng làm trọng tâm của nghiên cứu và sáng tạo. Chiến lược này giúp gã khồng lồ Hàn Quốc nắm giữ thị phần không nhỏ trong miếng bánh thị trường smarthome thế giới, đồng thời, mở ra những trải nghiệm thay đổi cách người dùng chăm sóc bản thân và gia đình.

Ngôi nhà thông minh và cảm xúc

Các trải nghiệm trong ngôi nhà thông minh được cá nhân hóa là mục tiêu của Samsung. Ở đó, những thiết bị không chỉ thông minh, hiện đại, kết nối liền mạch, tự động hoá các thao tác… mà còn có thể mang đến cảm xúc cho người dùng. Các thiết bị không chỉ kết nối, “nói chuyện” với nhau thông qua AI hay ứng dụng SmartThings. Thay vào đó, công nghệ mà gã khổng lồ đưa vào không gian sống hiện đại mang tham vọng dùng công nghệ thay đổi cách người dùng trải nghiệm cuộc sống. Ở đó, những thành viên trong gia đình gắn kết với nhau hơn nhờ vào sự tiện lợi mà những thiết bị điện tử gia dụng như TV, tủ lạnh, máy giặt…mang lại.

Được xem như trung tâm điều khiển của ngôi nhà thông minh, tủ lạnh Samsung Family Hub với khả năng quản lý thực phẩm thông minh, biết tự động nhắc nhở khi thực phẩm hết hạn, gợi ý món ăn dựa theo lượng thực phẩm có sẵn và sở thích của các thành viên trong gia đình. Tủ lạnh còn được trang bị màn hình giải trí khiến thời gian gia đình quây quần bên căn bếp có thêm trải nghiệm.

Chiếc tủ lạnh trở thành trung tâm điều khiển của ngôi nhà thông minh.

Giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho việc giặt giũ mỗi ngày, máy giặt sấy thông minh Samsung AddWash được tích hợp AI để tự động cân chỉnh lượng nước, chất giặt tẩy, thời gian xả; hay công nghệ bong bóng Eco Bubble bảo dưỡng quần áo, sạch lâu, bền màu. Từ đó, người dùng được giảm gánh nặng trong việc nhà, có nhiều thời gian để thực hiện ước mơ, hay chăm sóc những người yêu thương.

Trong khi đó, máy lọc không khí Air Purifier được công bố lọc 99,9% bụi siêu mịn PM1.0 thông qua 3 hệ thống màng lọc chuyên sâu; có thể kích hoạt bằng smartphone từ xa, theo dõi mức độ ô nhiễm không khí và điều khiển qua SmartThings. Để chăm sóc tốt hơn cho không gian sống, Robot hút bụi thông minh với hệ thống lọc 5 lớp, bộ lọc HEPA giúp lọc sạch 99,99% bụi mịn. Thiết bị được chú trọng thiết kế, sao cho vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa dễ tháo lắp, vệ sinh sau khi sử dụng.

Máy lọc không khí Air Purifier được công bố lọc 99,9% bụi siêu mịn PM1.0 thông qua 3 hệ thống màng lọc chuyên sâu.

Điểm nhấn từ các dòng TV

TV được xem là thiết bị trung tâm của phòng khách – căn phòng quan trọng nhất trong ngôi nhà. Đây cũng là trung tâm điều khiển của hệ sinh thái thiết bị thông minh từ Samsung. Hãng dành nhiều sự đầu tư trong việc tái thiết kế, nâng cấp công nghệ và độ phân giải, sử dụng tấm nền QLED, tích hợp AI… để mang đến thiết bị thay đổi cách người dùng xem phim, giải trí.

Dòng TV QLED 8K của Samsung tạo sức hút với những kỷ lục và khả năng khai mở thị trường. Năm 2019, Samsung trình làng mẫu QLED 8K 98 inch lớn nhất thế giới. Một năm sau, Samsung “nâng cấp” kỷ lục ấy với mẫu QLED 8K tràn viền, tích hợp hệ thống loa dùng công nghệ Object Tracking Sound+ (OTS+) có khả năng tái tạo âm thanh vòm, chuyển động theo hình ảnh. Bên cạnh đó, những công nghệ tái tạo hình ảnh như Adaptive Picture, AI Upscaling, hay công nghệ đèn nền Direct Full Array giúp người dùng xem được hình ảnh gần chuẩn 4K/8K nhất có thể từ bất kỳ nguồn phát nào, đồng thời, chất lượng hình ảnh được cá nhân hóa tùy thuộc không gian thực tế của người dùng.

Những nỗ lực này giúp TV QLED Samsung trở thành mẫu TV bán chạy nhất thị trường. Riêng tại Việt Nam, Samsung công bố số liệu của GfK, hãng nắm giữ 44,7% thị phần, tăng từ 42% và 43% tương ứng các năm 2018 và 2019.

TV QLED Samsung là mẫu TV bán chạy nhất thị trường.

Ngoài ra hãng đẩy mạnh phát triển dòng TV Lifestyle, với TV The Frame, The Sero, The Serif. Đây là dòng sản phẩm mới, chú trọng thiết kế thể hiện gu thẩm mỹ, phong cách, cá tính của gia chủ.

Cụ thể, The Serif thiết kế chữ “I” tối giản, phù hợp với lối kiến trúc nội thất Bắc Âu. Kỹ thuật giấu dây của gã khổng lồ Hàn Quốc được ứng dụng hiệu quả vào mẫu TV này. Trong khi đó, The Frame với đặc trưng “bật lên là TV, tắt đi là khung tranh” tạo được tiếng vang cho Samsung trên thị trường. Chất lượng hình ảnh hiển thị mịn màng, sắc nét cùng kho tranh nghệ thuật bản quyền lớn, The Frame biến không gian sống của người dùng trở nên ấn tượng, cá tính hơn. The Sero lại là thiết bị đột phá của Samsung khi có thể xoay ngang – dọc linh hoạt, phù hợp với sở thích xem định dạng video trên các nền tảng mạng xã hội của người dùng trẻ.

TV Lifestyle giúp Samsung nổi bật và khác biệt trên đường đua thiết bị nghe nhìn.

SmartThings - “bộ não” của ngôi nhà thông minh

SmartThings đóng vai trò kết nối các thiết bị thông mình, để chúng hoạt động đồng bộ và mang đến trải nghiệm khác biệt cho người dùng. Năm 2017, SmartThings Cloud được Samsung công bố như giải pháp kết nối tất cả thiết bị IoT trong nền tảng duy nhất. Sau 3 năm phát triển, SmartThings là nền tảng mở, kết nối tốt với các thiết bị Samsung và hơn 5.000 thiết bị bên thứ ba có dán nhãn “Works with SmartThings”.

SmartThings giúp các thiết bị thông minh trong gia đình kết nối, “nói chuyện” với nhau liền mạch.

Với sự “điều phối” của SmartThings, những thiết bị thông minh trong gia đình có thể liên lạc, “nói chuyện” với nhau một cách liền mạch, thông suốt. Nhờ đó, người dùng có thể mở TV từ màn hình tủ lạnh Family Hub, hay tắt máy lạnh sau khi ra khỏi nhà với smartphone… Các trải nghiệm sử dụng thiết bị thông minh trong gia đình sẽ được đồng nhất, liên tục kết nối để đảm bảo tính tiện lợi cho người dùng.

Khác với đối thủ sử dụng các mẫu loa thông minh làm thiết bị điều khiển trung tâm của hệ thống IoT, Samsung hướng tới mục tiêu “multi-IoT hub”, kết nối nhiều thiết bị để tạo ra trải nghiệm liền mạch, xuyên suốt. Theo đó, người dùng có thể linh hoạt thao tác, điều khiển, các thiết bị thông minh trên TV, tủ lạnh, tablet hay smartphone.

Cuối năm 2020, cùng với việc thương mại hóa rộng rãi Note20 Ultra 5G, đồng thời, ứng dụng những chuẩn kết nối tương lai, gã khổng lồ Hàn Quốc tiếp tục tạo được những nền tảng quan trọng trong việc phát triển và tạo ra trải nghiệm khác biệt trong hệ sinh thái nhà thông minh của mình.