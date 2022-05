Giải pháp máy tính đáp ứng 'work from anywhere'

Sau khoảng thời gian dài “work from home”, nhiều người nhận ra: Có mặt trực tiếp tại công sở không phải là điều bắt buộc để đạt được hiệu quả công việc.

Theo nghiên cứu do Stanford University thực hiện tại một công ty du lịch với 16.000 nhân viên, làm việc tại nhà giúp tăng hiệu quả đến 13% nhờ môi trường yên tĩnh và thuận tiện hơn, hay thời gian nghỉ phép được rút ngắn. Trong khi đó, khảo sát từ Connect Solutions cho thấy 77% người làm việc từ xa đạt năng suất cao hơn, trong khi 30% làm được nhiều việc hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người ưu tiên làm việc tại văn phòng. Làm việc tại nhà mang đến sự tự do về không gian, thời gian hay trang phục, nhưng cũng tồn tại điểm trừ như thiếu sự giao tiếp với đồng nghiệp hay không thể tiếp cận với tiện ích như quầy cà phê, máy in… Ngoài ra, làm việc tại nhà đa phần phù hợp với giới trẻ. Theo khảo sát từ Adecco Việt Nam, 49% thế hệ Z thích làm việc tại nhà, trong khi thế hệ Y và X lại thích tỷ lệ 50:50 hơn.

Không chỉ giữa các nhân viên, mà ngay cả nhà quản lý cũng có quan điểm trái chiều. Qua khảo sát của tổ chức Future Forum với gần 11.000 người đi làm, 42% giám đốc điều hành làm việc tại văn phòng 3-4 ngày một tuần, trong khi con số này đối với nhân viên chỉ là 30%. Sự chênh lệch càng thể hiện rõ hơn khi có tới 44% giám đốc điều hành từ xa thích làm việc tại văn phòng mỗi ngày, trong khi chỉ có 17% nhân viên nói như vậy.

Thay vì thúc ép trở lại văn phòng, xu hướng hiện nay của các doanh nghiệp là mô hình “work from anywhere”. Nhân viên có thể làm việc bất cứ đâu, bất kể thời gian nào trong ngày và chỉ phải có mặt tại văn phòng trong một số trường hợp cần thiết.

“Work from anywhere” không chỉ mang đến sự linh động mà còn giúp người làm việc phát huy tối đa khả năng, gia tăng sự hài lòng với doanh nghiệp và cân bằng cuộc sống. Theo khảo sát được thực hiện bởi công ty nghiên cứu Wakefield Research, có đến 47% người được hỏi sẽ cân nhắc “nhảy việc” nếu công ty không có mô hình “Work from anywhere”.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần có giải pháp máy tính toàn diện cho nhân viên để đạt năng suất công việc tốt nhất, dù ở văn phòng hay tại nhà.

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh với bối cảnh đại dịch chuyển biến khó xác định, giải pháp máy tính toàn diện rất quan trọng. Những yếu tố được đặt ra gồm: Độ bền, bảo mật cấp doanh nghiệp, khả năng quản lý, phát triển bền vững, bảo hành và hỗ trợ từ phía nhà cung cấp.

Asus Expert Series đáp ứng đủ yêu cầu từ doanh nghiệp với những sản phẩm tích hợp công nghệ mới nhất và thiết kế ấn tượng. Là thương hiệu laptop doanh nghiệp tốt nhất 2021 theo bình chọn của PCMag, thương hiệu máy tính xách tay được yêu thích nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hơn 57.000 giải thưởng khác nhau, Asus là sự lựa chọn uy tín để doanh nghiệp gửi gắm.

Với khối lượng siêu nhẹ, thời lượng pin ấn tượng cùng loạt tiện ích hỗ trợ công việc như cổng kết nối đa dạng, webcam khử nhiễu cho trải nghiệm họp online tốt hay màn hình OLED bảo vệ mắt, Asus ExpertBook là trợ thủ đắc lực cho việc “work from anywhere”.

Thiết bị cũng đạt chứng nhận độ bền MIL-STD 810H của quân đội Mỹ, vượt qua nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt về va đập, rung lắc, nhiệt độ… Máy có thể “sống sót” kể cả khi bị nước đổ vào nhờ bàn phím chống tràn. Sự rắn rỏi đó mang đến an tâm trong quá trình làm việc, phòng tránh hư hỏng từ những tai nạn không đáng có.

Bảo mật là yếu tố then chốt của doanh nghiệp, và Asus ExpertBook tạo sự an tâm nhờ giải pháp bảo mật chặt chẽ kết hợp phần cứng và phần mềm. Toàn bộ dữ liệu được bảo vệ nghiêm ngặt nhờ cơ chế mã hóa của chip bảo mật TPM 2.0, nền tảng Intel vPro và cảm biến vân tay. Với SSD kép và công nghệ RAID, dữ liệu sẽ liên tục sao lưu trong thời gian thực để dữ liệu không bao giờ bị mất. Thiết bị cũng tích hợp nắp che webcam vật lý, màn hình chống nhìn trộm, khóa Kensington… để bảo vệ quyền riêng tư.

Asus ExpertBook còn làm hài lòng các nhà quản lý nhờ giải pháp quản lý và hỗ trợ ưu việt. Với Asus Control Center, đơn vị IT có được công cụ mạnh mẽ để quản lý từ xa các thiết bị trong doanh nghiệp. Trong trường hợp gặp sự cố, máy được hưởng chế độ hậu mãi của Asus với dịch vụ bảo hành tận nơi và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Ngoài dòng laptop ExpertBook dành cho doanh nghiệp, Asus còn có đa dạng các sản phẩm khác phục vụ mọi đối tượng người dùng như máy tính để bàn Asus ExpertCenter và Asus AiO (All in One) hay Asus Education phục vụ đối tượng giáo dục.

Độc giả tham khảo thông tin về Asus Expert Series tại đây.