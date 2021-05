Giải pháp mang đến bầu không khí trong lành

Trồng thêm cây xanh, sử dụng thiết bị có khả năng lọc khí là các giải pháp phổ biến để cải thiện bầu không khí, nâng cao chất lượng sống.

Ô nhiễm không khí đang trở thành một thách thức lớn đối với nhiều quốc gia. Theo báo cáo “Tình trạng không khí toàn cầu năm 2020” của WHO, 92% dân số toàn cầu sống ở nơi có chất lượng không khí dưới mức tiêu chuẩn do WHO đề ra. Trước thực trạng này, các nước đã đưa ra nhiều giải pháp để cải thiện bầu không khí, nâng cao chất lượng sống.

Ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí

Với mong muốn tìm lại bầu không khí trong lành, người Mexico đã sáng chế ra cây nhân tạo tên BioUrban và trồng nó ở những thành phố ô nhiễm. Loại cây đặc biệt này có khả năng lọc không khí tương đương với 368 cây xanh tự nhiên.

Trong khi đó, vào năm 2017, công ty Climeworks (Thụy Sỹ) đã mở một nhà máy có thể tách carbon dioxide từ không khí và bán lại. Công ty này cho biết công nghệ của họ có thể cắt giảm 1% khí thải từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu vào năm 2025.

Tại Việt Nam những năm gần đây, “thành phố mờ sương” không còn là cụm từ mô tả sự lãng mạn mà đã trở thành nỗi ám ảnh về ô nhiễm không khí tại nhiều đô thị lớn. Tại Hà Nội, TP.HCM, nồng độ bụi trong không khí nhiều lần chạm ngưỡng xấu, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Không ít người nung nấu ý định bỏ phố về quê, hay tìm kiếm những kỳ nghỉ cuối tuần ở nơi nhiều cây xanh.

Ô nhiễm không khí là một trong những thách thức lớn tại nhiều quốc gia.

Giải pháp lọc không khí từ điều hòa Panasonic

Bên cạnh tìm về những địa điểm thoáng đãng và nhiều cây xanh, các gia đình cũng nỗ lực cải thiện bầu không khí tại gia bằng các thiết bị trang bị có chức năng lọc khí. Nổi bật trong số đó là điều hòa Panasonic với nanoe X - công nghệ có khả năng ức chế các loại virus, loại bỏ mùi khó chịu.

Công nghệ nanoe X hoạt động dựa trên cơ chế giải phóng các hạt phân tử nước tích điện siêu nhỏ chứa 4.800 tỷ gốc OH/giây. Theo luồng khí, những phân tử gốc (OH) này sẽ lan tỏa khắp căn phòng, vô hiệu hóa hoạt động của virus, vi khuẩn bằng cách tách hydro của chúng, tạo thành phân tử nước mới, từ đó ức chế hoạt động của các vi sinh vật này.

Việc bật điều hòa được trang bị nanoe X trong 8 giờ ở không gian phòng thí nghiệm kín 6,7 m3 có thể ức chế 91,4% hoạt động của SARS-CoV-2.

Nanoe X còn được Texcell - tổ chức nghiên cứu chuyên về thử nghiệm loại bỏ virus - chứng nhận có khả năng ức chế SARS-CoV-2. Theo nghiên cứu mới nhất, việc bật điều hòa được trang bị nanoe X trong vòng 8 giờ ở không gian phòng thí nghiệm kín 6,7 m3 có thể ức chế 91,4% hoạt động của SARS-CoV-2.

Các phân tử nước tích điện cũng có khả năng ức chế 5 loại mùi khó chịu luôn quẩn quanh trong nhà như ẩm mốc, mồ hôi, thuốc lá, mùi thú nuôi và mùi thức ăn. Theo hãng sản xuất, với kích thước chỉ bằng 1/1.300 lần so với hạt hơi nước, các hạt nanoe xâm nhập sâu vào từng sợi vải, ức chế hoạt động của vi khuẩn và phần tử gây mùi.

Điểm gây ấn tượng thứ hai của công nghệ lọc khí nanoe X là cơ chế hoạt động độc lập. Không cần bật chế độ làm mát, người dùng có thể khởi động tính năng lọc khí để diệt khuẩn và khử mùi thông qua phím tắt có biểu tượng nanoe. Lượng điện sử dụng riêng công nghệ lọc khí này chỉ tương đương với bóng đèn LED 25 W. Nhờ vậy, người dùng có thể tận hưởng bầu không khí sạch trong nhà mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, khác với những chiếc máy lọc không khí phải thay màng lọc định kỳ, người dùng không cần phải thay và bảo dưỡng bộ phận lọc khí trên điều hòa tích hợp nanoe X.

Với công nghệ nanoe X, điều hòa Panasonic mang đến bầu không khí trong lành cho không gian sống.

Theo đại diện Panasonic, điều hòa ứng dụng công nghệ nanoe X của hãng giống như “lá phổi nhân tạo”, mang đến bầu không khí trong lành, tươi mát cho ngôi nhà. Vượt trên giới hạn của điều hòa làm mát thông thường, với công nghệ nanoe X, Panasonic hứa hẹn giúp người tiêu dùng Việt bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống.