Giải pháp in ấn bền vững từ Epson

Đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt, công nghệ in không nhiệt (heat-free) từ Epson mở ra nhiều cơ hội kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hướng đến bảo vệ môi t

Tính đến năm 2020, Việt Nam đứng thứ 49 trên thế giới về phát triển bền vững (PTBV). Nước ta đang hướng tới đạt được các nhóm mục tiêu, chỉ số đề ra trong chương trình nghị sự về PTBV của Liên Hợp Quốc đến năm 2030. Theo đó, nhiều doanh nghiệp Việt đang đứng trước bài toán cấp thiết là làm sao để định hình bước đi đầu tiên trong việc biến công nghệ thành đòn bẩy cho tăng trưởng bền vững.

Góp phần vào mục tiêu PTBV, Epson ra mắt dòng máy in phun sử dụng công nghệ in không nhiệt (heat-free). Máy loại bỏ nhiệt khỏi quá trình in nhờ cơ chế vận hành đơn giản, sử dụng áp suất cơ học được kiểm soát chính xác để phun mực không cần nhiệt, giúp tiết kiệm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ.

Mặt khác, chính vì loại bỏ khâu làm nóng trong quá trình in nên tốc độ của máy nhanh hơn ngay cả với các tài liệu dày đặc chữ và hình. Từ đó, năng suất hoạt động của máy được gia tăng, đáp ứng nhu cầu sử dụng lớn của người dùng mà vẫn đảm bảo giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, máy in phun nạp mực liên tục Epson EcoTank là lựa chọn đáng cân nhắc. Dòng máy in này có lợi thế về hiệu suất cao nhờ hệ thống nạp mực liên tục. Trong đó, máy in Epson EcoTank L14150 mang đến nhiều lựa chọn về khổ giấy với khả năng scan và copy cả khổ giấy legal và folio, in tài liệu khổ A3.

Còn máy in khổ A3 Epson EcoTank L15150 có hiệu suất đến 7.500 trang đen trắng và 6.000 trang màu. Kết hợp với mực pigment EcoTank mới, mực DuraBrite Et Ink mang đến bản in sắc nét, rõ ràng và chống nước ngay cả ở chế độ in mã vạch.

Máy in Epson EcoTank L15150.

Với nhu cầu cao hơn, Epson cũng mang đến dòng máy in doanh nghiệp năng suất cao (business inkjet printer) với nhiều model như WF-C17590, WF-C20590, WF-C5290... Các dòng máy in này đáp ứng đa dạng nhu cầu nhưng đều có điểm chung về chất lượng, kết nối và tốc độ in ấn tượng. Các máy in hiện nay của Epson chỉ tốn 1/10 chi phí in ấn trung bình, sử dụng 1/8 năng lượng tiêu thụ trung bình và có thể in ấn 100 trang/phút.

Máy in Epson WorkForce Enterprise WF-C17590.

Một ưu điểm khác của máy in Epson là ít tiêu hao vật tư, giảm đáng kể rác thải ra môi trường, lượng CO2 thải ra thấp hơn đến 85% so với model cũ. Ngoài ra, Epson cũng đang nghiên cứu để cung cấp một chu trình tái chế giấy hoàn thiện ngay tại văn phòng với Paper lab. Sản phẩm này sử dụng công nghệ Dry fiber không nước, có thể tạo giấy mới từ giấy đã sử dụng. Việc này hứa hẹn giúp giảm 60% lượng nước tiêu thụ trong quá trình tái chế.

Mô hình hệ thống tái chế giấy không dùng nước Epson PaperLab.

Với những sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, tối ưu bài toán chi phí và giúp giải quyết những vấn đề cấp bách về môi trường, Epson cho thấy tầm nhìn cấp tiến trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam, chung tay tạo nên một tương lai xanh hơn cho cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững trong kinh doanh.