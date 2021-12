Giải pháp chế biến các món chiên rán nhiệt độ cao

Từng loại dầu có mức độ chịu nhiệt riêng. Lựa chọn những loại dầu bền nhiệt cho món chiên rán sẽ giữ được độ thơm ngon, tươi giòn và an toàn của món ăn.

Bên cạnh ăn ngon, đảm bảo sức khỏe và chế độ dinh dưỡng hợp lý là tiêu chuẩn nấu nướng của nhiều gia đình. Bật mí bí quyết cho món chiên rán thơm ngon và vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe, đầu bếp Cẩm Thiên Long sử dụng loại dầu ăn phù hợp cho từng mục đích, công thức chế biến khác nhau.

Điểm bốc khói của dầu ăn

Gian bếp của người Việt khó có thể thiếu chai dầu ăn. Đây là nguyên liệu quan trọng, được sử dụng nhiều trong các món xào, trộn, ướp, nêm nếm, nướng hay làm món ngọt... Trong đó, chiên rán là phương thức được nhiều người ưa chuộng. Tuy vậy, các loại dầu ăn không hoàn toàn giống nhau vì có “điểm bốc khói” khác biệt.

Điểm bốc khói còn được hiểu là khả năng chịu nhiệt của một loại dầu ăn. Những món chiên rán đòi hỏi nhiệt độ cao cần những loại dầu ăn có tính bền nhiệt, ổn định để đảm bảo món ăn vừa thơm ngon, vừa an toàn.

Chiên rán là hình thức chế biến được nhiều người ưa chuộng.

Đầu bếp Cẩm Thiên Long - Phó chủ tịch hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn chỉ ra những vấn đề thường gặp phải khi chiên rán nhiệt độ cao nếu chọn dầu ăn không thích hợp. Đầu tiên, món ăn dễ bị cháy khét nhưng lại chưa chín đều bên trong. Tiếp theo, màu sắc không vàng ươm như ý. Ngoài ra, món ăn có thể không ngon và giữ được độ giòn lâu, màu dầu cũng bị biến đổi nhiều sau khi chiên.

“Không phải do đầu bếp không khéo tay, mà rất có thể vì bạn chưa chọn đúng loại dầu ăn thích hợp cho các món chiên rán”, đầu bếp Cẩm Thiên Long nói.

Thành phần của dầu ăn và điểm bốc khói của mỗi loại dầu ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Món chiên càng kỳ công với nhiệt độ chiên cao càng cần sử dụng loại dầu ăn bền nhiệt, có điểm bốc khói cao để đảm bảo chất lượng và sự an toàn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiệt độ chiên rán thích hợp được khuyến cáo là 170-180 độ C. Nếu chiên rán cao hơn nhiệt độ này, thực phẩm dễ bị cháy khét. Ngược lại, nếu chiên thấp hơn tiêu chuẩn, thực phẩm dễ bị ngấm dầu và gây ngán khi ăn.

Chọn đúng dầu ăn cho món chiên rán nhiệt độ cao

Để hạn chế những vấn đề trên, Tường An Gold là loại dầu ăn được đầu bếp Cẩm Thiên Long lựa chọn. Nam đầu bếp đã thực hiện thử thách 3 món chiên rán gồm tôm cuộn khoai tây, hoa tempura rau củ và gà nugget chiên giòn để kiểm chứng tiêu chuẩn dầu ăn của mình.

Video - Đầu bếp Cẩm Thiên Long trổ tài làm món chiên rán nhiệt độ cao Theo vị đầu bếp, sử dụng những loại dầu bền nhiệt sẽ giúp món chiên rán giữ được độ thơm ngon, tươi giòn và an toàn.

Dầu ăn Tường An Gold đáp ứng tất cả tiêu chí mà đầu bếp Cẩm Thiên Long đề ra như có điểm bốc khói cao, khả năng gia nhiệt tốt và màu dầu không bị biến đổi nhiều sau khi chiên. Sản phẩm có thành phần tự nhiên, kết hợp từ 3 nguyên liệu cao cấp nhập khẩu gồm dầu hạt cải, dầu hướng dương và dầu olein. Dầu có khả năng chịu nhiệt lên đến 232 độ C, thích hợp cho các món chiến, rán.

“Tường An Gold chịu nhiệt độ cao, giảm nguy cơ cháy khét, mang lại độ giòn ngon cho món ăn, xứng đáng là giải pháp cho các món chiên rán nhiệt độ cao”, đầu bếp Cẩm Thiên Long chia sẻ.

Không chỉ mang lại độ giòn cho thực phẩm, Tường An Gold còn giàu vitamin E và omega 3, 6, 9 tự nhiên tốt cho hệ tim mạch. Ngoài ra, sản phẩm an toàn cho sức khỏe với cam kết “3 không”: Không cholesterol, không chất béo chuyển hóa và không chất bảo quản (theo khuyến nghị của FDA), đảm bảo an toàn khi sử dụng cho cả gia đình, kể cả trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, Cẩm Thiên Long cũng khuyến cáo không nên tái sử dụng dầu ăn đã qua chế biến bởi khi bị đun nóng nhiều lần, dầu dễ oxy hóa, các vitamin và chất dinh dưỡng cũng bị phá hủy, dễ tạo ra những chất không có lợi cho sức khỏe.