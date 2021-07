Giải pháp an cư lạc nghiệp tại Phố Đông The Manor Central Park

Nằm tại cửa ngõ tây nam thủ đô, The Manor Central Park sở hữu lợi thế vị trí với không gian được quy hoạch thông minh, đáp ứng nhu cầu “an cư, lạc nghiệp” cho giới thành đạt.

Trải qua nhiều thập kỷ thăng trầm, 36 phố phường trở thành nhân chứng về quá trình hình thành và phát triển của thủ đô.

Diện mạo 36 phố phường xưa

Hoạt động bán buôn cực thịnh vùng đất kinh kỳ, qua hàng nghìn năm, tích tụ nên hồn cốt riêng - không gian giao thương sống động của phố cổ Hà Nội. Các cửa hàng, cửa hiệu chen vai sát vách, hình thành nên mạng lưới tuyến phố - là các “phố Hàng” nổi bật tính chuyên doanh, trở thành di sản đặc trưng của phố cổ.

Người phố cổ kinh doanh nối tiếp qua nhiều thế hệ, nhưng lại không mấy khi tự trưng biển “gia truyền”. Lịch sử văn hoá, giao thương 36 phố phường trở thành thứ đặc sản chẳng cần khoa trương, quảng cáo.

Nghìn năm văn hiến bồi đắp cho phố cổ Hà Nội những lớp trầm tích văn hóa giao thương mà không đâu sánh được.

Theo thời gian, phố cổ trở thành tâm điểm vàng để sinh sống, kinh doanh, với hệ thống phố xá sầm uất, lan tỏa ra các vùng xung quanh. Các chợ Đồng Xuân, Long Biên đóng vai trò đầu mối quan trọng đem lại nguồn cung hàng hóa cho hoạt động giao thương dồi dào, liền mạch.

Thụ hưởng giá trị văn hoá - giao thương từ quá khứ đến hiện tại, người phố cổ có cuộc sống sung túc, gắn liền với kinh doanh. Mỗi căn nhà với họ còn là giá trị nối truyền từ tổ tiên, với nếp sống, văn hoá đậm chất Tràng An, cùng với ngành nghề gia truyền.

Bước vào thời kỳ đổi mới, phố cổ đã có ít nhiều đổi khác. Những nếp nhà cổ cũ kỹ, rêu phong hiện hữu cạnh các công trình hiện đại, các trung tâm mua sắm tầm cỡ, như Tràng Tiền Plaza hay những quán bar, pub xập xình về đêm… đòi hỏi cần có sự bảo tồn và gìn giữ.

Di sản kiến trúc phố cổ đặc trưng với những ngôi nhà có dạng ống, đa năng sử dụng, nhiều thế hệ cùng sinh sống. Bởi cuộc sống gắn với kinh doanh, nên một ngôi nhà cổ thường được chia thành ba phần tiền - trung - hậu: Phía tiền sảnh được trưng dụng làm nơi bán buôn, gia đình sinh hoạt hoàn toàn ở phần phía sau. Không gian quy hoạch nhà cạnh nhà, liền mái, liền tường, tạo nên một cộng đồng gắn kết, sum vầy, tương hỗ.

Tuy nhiên, hiện nay không gian cổ đặc trưng này đang phải đối mặt với bài toán: Làm sao đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại của người dân. Theo đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, các công trình ở phố cổ chỉ được phép cao từ 3-4 tầng nhằm bảo tồn, giữ gìn không gian phố cổ. Dân số đông lên nhưng không gian không thể rộng ra, người dân buộc phải chấp nhận cảnh sinh sống chật chội. Có những nếp nhà có đến hàng chục gia đình cùng sinh sống, diện tích ở chỉ đạt mức trung bình 0,5-1,8 m2/người.

Nhiều cửa hàng khi muốn tăng quy mô bán buôn phải hi sinh diện tích sinh hoạt, chất hàng hoá trong nhà. Không gian vì thế càng thêm chật hẹp, tù túng. Với thời gian sử dụng trên dưới 100 năm, nhiều ngôi nhà có kết cấu chịu lực đã xuống cấp, không còn phù hợp với nhu cầu cải tạo để tiếp tục sử dụng.

Giải pháp quy hoạch đô thị thông minh

Mong muốn lưu giữ văn hoá đặc trưng phố cổ, đồng thời đáp ứng nhu cầu tận hưởng cuộc sống chất lượng cao của người dân, Bitexco nghiên cứu, quy hoạch và kiến tạo khu đô thị The Manor Central Park với tầm nhìn dài hạn, hội tụ các yếu tố cho cuộc sống văn minh, hiện đại. Chủ đầu tư đã tính toán trong thiết kế, không gian để các gia chủ đạt được cả hai mục đích an cư - lạc nghiệp cùng lúc, với đầy đủ các tính năng cao cấp linh hoạt, vừa ở, vừa kinh doanh.

An cư - lạc nghiệp với nhà phố thương mại tại The Manor Central Park.

Theo đó, khu phố đông của dự án được quy hoạch với những dãy nhà phố thương mại sát nhau, cung cấp đủ loại mặt hàng, dịch vụ, tái hiện không khí sôi động của những “phố Hàng” xưa. Trong đó, tầng 1 là không gian dành cho hoạt động mua bán diễn ra từ sáng sớm đến tối khuya, cộng hưởng cùng loạt hoạt động văn hoá, lễ hội và mạng lưới cư dân nội ngoại khu lớn. Không gian sinh hoạt của gia chủ nằm ở tầng trên, lại là nơi nghỉ ngơi thư giãn tách biệt.

Đây cũng là điểm khác biệt của nhà phố thương mại tại The Manor Cetral Park so với các căn nhà phố cũ. Nếu như với kiến trúc phố cổ, không gian riêng tư là điều xa xỉ, thì không gian tại khu phố đông The Manor Central Park đã hiện thực hoá của chốn an cư thoải mái và tiện nghi.

Mỗi căn nhà phố có thiết kế hai cửa trước - sau, tách biệt không gian kinh doanh với không gian sống. Thiết kế này vừa tạo sự riêng tư, vừa giúp gia chủ không mất thời gian di chuyển, thuận tiện hơn trong việc kinh doanh và quản lý, giám sát cửa hàng.

Không gian xanh mát tại dự án.

Người xưa vẫn niệm, mỗi người đều cần “an cư”, rồi sau đó mới “lạc nghiệp”, tức phải tìm được chốn ở ổn định rồi mới tập trung phát triển kinh doanh. Với khu phố đông The Manor Central Park - điểm đến “tất cả trong một” - gia chủ có thể đảm bảo song hành 2 mục đích “an cư” và “lạc nghiệp”, rút ngắn hành trình, tận hưởng cuộc sống cao cấp giữa cộng đồng thịnh vượng và gắn kết.