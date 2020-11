Giải Oscar của Gwyneth Paltrow bị chỉ trích

Minh tinh gạo cội Glenn Close nhận xét giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho Gwyneth Paltrow vào năm 1999 là thiếu hợp lý.

Bắt đầu diễn xuất từ sớm, tên tuổi Gwyneth Paltrow được biết đến rộng rãi sau chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn Viola de Lesseps trong bộ phim Shakespeare in Love (1998).

Giải Oscar được trao cho Paltrow đầu năm 1999 khiến công chúng bất ngờ. Nữ diễn viên đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Cate Blanchett trong Elizabeth, Meryl Streep của One True Thing hay nữ diễn viên Brazil Fernanda Montenegro trong phim chính kịch Central Station, để nhận tượng vàng. Hơn 20 năm sau sự kiện ấy, nữ diễn viên Glenn Close vẫn chưa hết bất ngờ.

Gwyneth Paltrow nhận giải Oscar cho vai chính trong Shakespeare in Love. Ảnh: Getty Images.

Trong bài phỏng vấn mới đây với ABC News, bà cho biết: “Tôi nhớ năm đó đã ngạc nhiên vô cùng khi Gwyneth Paltrow vượt qua nữ chính tài năng của Central Station để giành Oscar. Bạn biết đấy, điều đó không hợp lý chút nào”.

Shakespeare in Love do John Madden làm đạo diễn từ kịch bản của Tom Stoppard và Marc Norman. Tác phẩm đã thắng bảy giải Oscar, bao gồm giải Phim truyện xuất sắc. Bộ phim chính kịch, hài có yếu tố lịch sử đã đánh bại những tên tuổi lớn bao gồm Saving Private Ryan, Life Is Beautiful, Elizabeth và The Thin Red Line.

Hình ảnh nữ diễn viên Glenn Close trong Hillbilly Elegy của đạo diễn Ron Howard. Ảnh: Netflix.

Glenn Close mới xuất hiện trong bộ phim Hillbilly Elegy của đạo diễn Ron Howard. Trong phim, minh tinh 73 tuổi vào vai Mamaw Vance - người đứng đầu một gia đình mẫu hệ nghèo xác xơ vì nghiện ngập ở vùng Appalachian.

Tuy nhiên, diễn xuất của bà và Amy Adams có lẽ không đủ sức cứu bộ phim khỏi những bình luận tiêu cực. Trang The Atlantic mới đây đã gọi Hillbilly Elegy là “một trong những phim tệ nhất năm”. Trên Rotten Tomatoes, phim hiện chỉ nhận được 25% bài bình luận tích cực.

Theo đó, nhiều tờ báo nhận định Glenn Close sẽ tiếp tục phải chờ đợi tượng vàng Oscar đầu tiên sự nghiệp. Bà tỏ ra vô duyên với giải thưởng khi từng bảy lần nhận đề cử, nhưng luôn ra về tay trắng.