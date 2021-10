Giải mã vụ án nữ sinh viên Học viện Ngân hàng mất tích

Khi đã bắt giữ kẻ thủ ác, các chiến sĩ vẫn đau đáu nỗi niềm tìm bằng được thi thể nữ sinh. Vì thế, hàng trăm chiến sĩ đã vào cuộc tìm kiếm để đưa nạn nhân về với gia đình.

Đợi mãi không thấy con đi học về, mẹ của Trần Thúy Hiền (ở huyện Thường Tín, Hà Nội, sinh viên Học viện Ngân hàng) đã đến trình báo cơ quan công an khi bắt đầu bước sang ngày mới. Theo thông tin người mẹ cung cấp, Hiền vừa nhập học vào Học viện Ngân hàng được vài hôm. Hàng ngày, em đi học từ 6h đến 18h mới về. Nhưng ngày 23/10/2020, Hiền không về và điện thoại không liên lạc được, trong khi bình thường bất cứ khi nào có việc cần đi đâu Hiền đều xin phép bố mẹ. Linh cảm bất an về cô con gái khiến người mẹ rất hoang mang, lo lắng.

Thượng tá Nguyễn Văn Phiên, Phó trưởng Công an huyện Thường Tín, nhớ lại: “Lúc đó là giữa đêm, hình ảnh một người mẹ đi tìm con khiến chúng tôi không thể cầm lòng. Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ tiếp nhận tất cả thông tin liên quan, từ đặc điểm nhận dạng, hoàn cảnh gia đình, những tài sản hay sử dụng như xe đạp điện hay điện thoại di động để phục vụ cho việc truy tìm”.

Công an huyện Thường Tín đã yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) rà soát toàn bộ các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện, không loại trừ trường hợp Hiền đi chơi qua đêm với bạn, thu thập toàn bộ thông tin liên quan đến Hiền, nhất là quan hệ bạn bè.

Nhận định ban đầu

Qua nhiều kênh thông tin, các trinh sát xác định Hiền là cô bé ngoan ngoãn, không có quan hệ yêu đương, đi học về là Hiền phụ giúp gia đình. Hàng ngày, Hiền đi xe đạp điện đến bến xe buýt rồi gửi tại đó, di chuyển đến trường bằng xe buýt. Em thương bố mẹ nên dù là sinh viên, vẫn “chung thủy” với chiếc áo khoác đồng phục của trường THPT đã mặc nhiều năm qua.

7h ngày 24/10/2020, sau khi rà soát nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể về tung tích của Hiền, trong một cuộc hội ý nhanh giữa chỉ huy Công an huyện Thường Tín và Đội CSHS, đơn vị nhận định nhiều khả năng đây là một vụ trọng án và bằng mọi cách phải nhanh chóng điều tra việc mất tích của nạn nhân. Việc điều tra bước đầu tập trung vào toàn bộ hoạt động của Hiền trong ngày 23/10.

Hàng trăm người theo dõi quá trình tìm kiếm thi thể nữ sinh Trần Thúy Hiền. Ảnh: Hoàng Linh.

Quá trình điều tra các trinh sát đã báo cáo về ban chỉ huy công an huyện một số thông tin quan trọng. Đó là ngày 23/10, Hiền vẫn có mặt tại trường, đồng thời có 2 người bạn ở huyện Phú Xuyên và khu vực Quán Gánh (huyện Thường Tín) xác nhận buổi chiều sau khi tan học đã cùng lên tuyến xe buýt đi về thị trấn Thường Tín. Tuy nhiên, 2 người này xuống tại điểm dừng trước nên không biết được sau đó Hiền xuống xe ở điểm nào.

Các tổ trinh sát đã rà soát camera từ Bưu điện Thường Tín đến ngã 3 Văn Phú (Thường Tín) và ghi nhận hình ảnh Hiền sử dụng xe đạp điện đi về lúc 18h50. Tuy nhiên, sau đó 2 bên đường là cánh đồng vắng thuộc thôn Yên Phú, xã Văn Phú, dẫn đến đường đê sông Nhuệ không có bất kỳ nhà dân nào sinh sống. Giữa chốn đồng không mông quạnh, dọc đường vắng vẻ và thời điểm nhập nhoạng tối, rất hiếm người qua lại khiến cho mọi thông tin về Hiền hoàn toàn bặt vô âm tín bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình và lực lượng điều tra.

Xác định cánh đồng Yên Phú là một trong những mấu chốt liên quan đến sự mất tích khó hiểu của Hiền, chỉ huy Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo lực lượng tiến hành rà soát khu vực này và kết quả đã thu được chiếc ba lô của Hiền được giấu gần trạm bơm nước.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng công an huyện Thường Tín, xác định khả năng rất cao là một vụ trọng án nên ngay lập tức báo cáo về Công an Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã tổ chức họp án, chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Thường Tín rà soát toàn bộ cánh đồng trên diện rộng, vì có thể đối tượng đã thực hiện hành vi giết, cướp đối với Hiền, song song với đó vẫn tiếp tục thực hiện tìm kiếm nạn nhân. Công an huyện Thường Tín cũng đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo rộng rãi về sự mất tích của Hiền nhằm tận dụng thông tin cung cấp từ quần chúng nhân dân.

Lật tẩy kẻ thủ ác

“Tài sản giá trị nhất của Hiền mang theo người chính là chiếc xe đạp điện màu đỏ đen và một chiếc điện thoại. Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo thành lập một mũi trinh sát toàn bộ cửa hàng cầm đồ liên quan đến xe đạp điện. Mũi còn lại rà soát các cửa hàng mua bán điện thoại cũ. Đây là tài sản bị mất và cũng có thể là mấu chốt của vụ án”, đại tá Nguyễn Tiến Tần nhớ lại.

Bị can Nguyễn Xuân Trung được đưa đến thực nghiệm tại hiện trường vụ án.

Tối 25/10, các trinh sát đã tìm được dấu vết chiếc xe đạp điện của Hiền tại một cửa hàng sửa chữa, mua bán xe đạp điện. Người chủ cửa hàng cho biết mua lại của một người tên Trung ở xã Văn Phú với giá 2,8 triệu đồng. Sự xuất hiện của nghi phạm tên Trung gắn với chiếc xe đạp điện của nạn nhân đã hé lộ những tia sáng mới trong quá trình điều tra. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là tập trung mọi lực lượng để truy tìm đối tượng Trung.

Nhân thân của Trung ngay lập tức được dựng lên. Tên đầy đủ của nghi phạm là Nguyễn Xuân Trung, thường trú tại xã Văn Phú. Đáng chú ý Trung là đối tượng nghiện lâu năm, không có công ăn việc làm, sống lang thang và nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của cơ quan công an. Thời điểm các trinh sát có mặt tại địa bàn thì Trung đã bỏ đi khỏi nhà 2 ngày trước đó.

Trung là đối tượng nghiện nên Công an huyện Thường Tín đã cử những trinh sát có kinh nghiệm đến những địa điểm mà y có thể mua và sử dụng ma túy. Khi có thông tin Trung đến khu vực xã Hạ Hồi, các trinh sát lập tức có mặt, nhưng Trung đã di chuyển về thị trấn Thường Tín. Ngay lập tức các mũi trinh sát đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ xác định chính xác vị trí của đối tượng và ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai báo lòng vòng, quanh co, lúc không thừa nhận hành vi bán chiếc xe đạp điện của Hiền, lúc lại bảo thấy xe đạp và điện thoại để trên đê không có người trông nên đã lấy trộm.

Những mâu thuẫn trong lời khai đã không qua được nghiệp vụ của các điều tra viên. Sau gần 6 giờ đấu trí, các điều tra viên đã khiến Nguyễn Xuân Trung phải cúi đầu nhận tội và khai ra đồng phạm là Nguyễn Văn Quân, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín.

Theo đó, chiều 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được bộ cốp pha của một công trình xây dựng tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, cả 2 đi tìm nơi tiêu thụ. Trên đường đi, Trung thấy Hiền đứng cạnh xe đạp điện nghe điện thoại. Trời nhập nhoạng tối, đường lại vắng nên Trung đã nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền mua ma túy. Hắn đẩy Hiền xuống sông và dìm cho đến khi tử vong rồi cùng Quân lấy xe đạp điện, mang chiếc ba lô của nạn nhân ra giấu ở cánh đồng thôn Lạc Thổ, xã Văn Phú.

Khi Trung được dẫn giải ra thực nghiệm hiện trường vụ án, hàng trăm chiến sĩ công an và người dân địa phương đã vào cuộc để tìm kiếm nạn nhân dọc 6 km sông Nhuệ. Sau khoảng 10 giờ rà soát, cuối cùng thì thi thể nữ sinh xấu số cũng được tìm thấy cách hiện trường vụ án khoảng 4 km. Đến tối 27/10/2020, tức là 4 ngày gây án thì Nguyễn Văn Quân cũng đã bị sa lưới khi đang lẩn trốn ở huyện Thường Tín.