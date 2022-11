Giải mã việc tiếp tục xuất hiện mây 'đĩa bay' ở đỉnh núi Chứa Chan

Sáng 25/11, nhiều người dân ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai phát hiện đám mây lớn bao phủ đỉnh núi Chứa Chan, có hình dạng như "đĩa bay". Nhiều người dân địa phương đã dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc đẹp này và chia sẻ lên mạng xã hội.

Anh Phan Thanh Huy (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), cho biết nhìn thấy đám mây tạo thành quầng lớn bao quanh đỉnh núi từ 16h hôm qua, sau khi tạnh mưa. "Ở đây nhiều năm nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy đám mây đẹp như vậy", anh Huy nói.

Còn chị Hải Yến (ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc), nói nhìn thấy mây hình thù như một chiếc "đĩa bay" từ sáng sớm nay.

"Tôi nhìn thấy đám mây từ lúc vừa thức dậy, nên tranh thủ lên lầu chụp lại lưu niệm. Những ngày khác, núi Chứa Chan cũng nhiều mây, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mây tụ lại thành khối lớn và có hình thù lạ mắt như vậy", người phụ nữ chia sẻ.

Nói về hiện tượng này, ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, cho hay đây là những đám mây dạng thấu kính, thường xuất hiện ở những ngọn núi.

Bình thường, luồng không khí chuyển động gặp núi sẽ tạo ra các sóng trong khí quyển, các sóng này không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi điều kiện khí quyển thuận lợi như nhiệt độ không quá cao, độ ẩm lớp không khí sát mặt đất lớn… quá trình chuyển động của các sóng này sẽ đẩy luồng khí ẩm lên đạt tới mức ngưng kết và kích thích việc hình thành những đám mây dạng thấu kính.

Theo ông Huy, mây thấu kính có thể hình thành ngay trên đỉnh núi hoặc cách xa về phía khuất gió, ở dạng đơn lẻ hoặc cả một chuỗi. Ngoài ra, một biểu hiện khác của sóng núi là hình thành những phiến mây giống như các hạt hạnh nhân xếp đều đặn thành một dãy.

Núi Chứa Chan cao 837m, nằm ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, được xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 2012. Đây là ngọn núi cao nhất ở Đồng Nai, cao thứ hai ở Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen ở Tây Ninh (cao 986 m).

Hôm qua, đám mây thấu kính như hình “đĩa bay” cũng vây quanh đỉnh núi Bà Đen (xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) thu hút sự chú ý của nhiều người. Mây tạo thành quầng lớn bao quanh đỉnh núi nổi bật giữa nền trời xanh, tạo ra khung cảnh thiên nhiên kỳ thú. Các chuyên gia cho rằng đây là hiện tượng hiếm khi xảy ra, nhưng không báo hiệu thời tiết bất thường.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng này có thể còn xuất hiện tại Nam Bộ vào những ngày nhiệt độ thấp, có mưa, độ ẩm cao, nhưng hình dạng thì khó lặp lại giống hệt.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.