Giải mã trailer ‘Thor: Love and Thunder’

Ngày 24/5, trailer chính thức của phim “Thor: Love and Thunder” đã được công bố. Phim là chuyến phiêu lưu riêng thứ 4 của Thor (Chris Hemsworth), do Taika Waititi đạo diễn.

Mở đầu trailer Thor: Love and Thunder, khi Korg (Taika Waititi) kể cho lũ trẻ nghe về những huyền thoại chinh chiến của thần Thor, khán giả được nhìn thấy một phần quang cảnh New Asgard - vương quốc do Nữ hoàng Valkyrie (Tessa Thompson) trị vì. Nơi đây đã trở thành đô thị sầm uất, đồng thời là địa điểm thu hút khách tham quan. Ngoài khơi, có nhiều tàu du lịch đang buông neo, ngầm khẳng định chốn định cư của người Asgard đã trở thành địa điểm nghỉ dưỡng được yêu thích.

Trong cảnh nỗ lực tập luyện để đánh tan bụng bia lấy lại hình thể cân đối, Thần Sấm đã vừa chạy vừa kéo theo chiếc phi thuyền Benatar - con tàu mới của đội Vệ binh Dải ngân hà kể từ phần phim riêng thứ 2. Benatar từng được sử dụng làm phương tiện di chuyển của các Avenger trong Avengers: Endgame (2019), nhưng đội Vệ binh đã lấy lại khi cùng Thor bay vào vũ trụ không lâu sau đó.

Cũng theo lời kể của Korg, khán giả được biết Thor và cây búa cưng Mjölnir đã có màn hội ngộ cảm động giữa chiến trường. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc trước khi vị thần chạm được vào cán búa, Mjölnir đã bay trở lại tay của Mighty Thor/Jane Foster (Natalie Portman).

Thor nhanh chóng hiểu ra búa cưng giờ đã có chủ mới, và trớ trêu thay, đó lại là người yêu “cũ ơi là cũ” của anh.

Trong ngày tái ngộ, Jane - khi này đã trở thành Mighty Thor - chẳng hề bận tâm chuyện hai người đã chia tay, trong khi Thor vẫn lăn tăn chưa quên được tình cũ. Anh vẫn nhớ rõ khoảng thời gian họ chia tay chính xác tới từng tháng từng ngày.

Trailer mới của Thor: Love and Thunder cung cấp cho khán giả cái nhìn đầu tiên về Gorr, tên phản diện với niềm tin thánh thần là đám người ích kỷ, chỉ mang đến khổ đau cho trần thế.

Với thanh Necrosword trong tay, gã thề sẽ tiêu diệt mọi thực thể quyền năng tự xưng là thần thánh trong vũ trụ. Tạo hình của Gorr trên màn ảnh có nhiều khác biệt với nhân vật trong truyện tranh. Tài diễn xuất của Christian Bale cũng được kỳ vọng mang đến sức sống cho nhân vật phản diện phức tạp.

Trong một cảnh phim, khán giả thấy Gorr xuất hiện trên tinh cầu phủ đầy những dây leo màu đen. Đây là chi tiết ẩn ý tới cội nguồn sức mạnh của gã trên trang truyện: thanh Necrosword. Món vũ khí được tạo ra bởi chúa tể ký sinh Knull, từ hành tinh mẹ của loài Klyntar - tổ tiên của Venom.

Một trong các sức mạnh của Mighty Thor, được thể hiện qua trailer, chính là bắn các mảnh vụn của Mjölnir ra tám hướng để sát thương kẻ địch.

Mỗi mảnh vụn này đều có năng lực tương đương với cây búa nguyên vẹn - tức di chuyển theo ý muốn của người sở hữu. Dưới bàn tay điều khiển của Jane, Mjölnir đã trở thành thứ vũ khí mạnh hơn trước rất nhiều.

Ở một cảnh phim khác, Jane, trong diện mạo của Mighty Thor, đã gọi sét khi đứng giữa một căn phòng đặt nhiều bức tượng khổng lồ. Ở phía cánh phải của khung hình, người xem có thể nhận ra chân dung Uatu hay The Watcher - nhân vật người quan sát đa vũ trụ từng xuất hiện trong TV series What If…? (2021).

Kế bên Uatu là Lady Death, vị thần mà ác nhân Thanos tôn sùng trong truyện tranh. Những đầu tượng còn lại lần lượt tạc hình Eon và Infinity - những người bảo vệ quyền năng của vũ trụ Marvel.

“Điểm nhấn” của bản trailer này chính là cảnh Thor loạn đả trong cung điện của Zeus (Russell Crowe), có thể ngầm thông báo cuộc gặp gỡ giữa các vị thần đã không khởi đầu suôn sẻ. Sau đó, Thor đã bị khống chế.

Zeus tuyên bố sẽ lật mặt kẻ phá rối và đốt cháy áo choàng của anh, khiến con trai thần Odin trần như nhộng giữa bàn dân thiên hạ. Cảnh phim cũng hé lộ Thor chưa bao giờ quên cậu em trai nuôi Loki (Tom Hiddleston) khi xăm hình chiếc mũ giáp của anh cùng dòng chữ “RIP Loki” trên lưng.

Một cảnh phim phức tạp vừa khiến khán giả bật cười vì độ trào phúng vừa làm họ xuyến xao bùi ngùi.