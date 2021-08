Giải mã trailer ‘Spider-Man: No Way Home’

Trailer chính thức cho “Spider-Man: No Way Home” đã được công bố, giới thiệu với khán giả nhiều gương mặt vừa quen vừa lạ.

Trailer Spider-Man: No Way Home bắt đầu bằng cảnh cuộc sống của Peter Parker hoàn toàn đảo lộn. Cậu bị thẩm vấn vì là kẻ tình nghi sát hại Mysterio (Jake Gyllenhaal), chịu sự săn đuổi của báo giới và tẩy chay từ dư luận… Đáng buồn hơn cả, không chỉ siêu anh hùng trẻ gặp rắc rối, người thân của cậu cũng bị cuốn vào vòng lao lý.

Bế tắc, Parker tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) và Wong (Benedict Wong) với hy vọng khiến thế giới quên đi danh tính siêu anh hùng của mình. Tuy nhiên, sự hợp tác thiếu ăn ý giữa Strange và Parker đã khiến trận pháp bị phá vỡ, đặt đa vũ trụ trước bờ vực nguy hiểm.

Đa vũ trụ Marvel đã mở ra?

Trong đoạn giới thiệu, Strange nói: “Chúng ta đã tác động đến ổn định thời không. Đa vũ trụ là một khái niệm giờ ta biết ít đến đáng sợ. Vấn đề là cháu đang cố sống hai cuộc đời khác nhau. Cháu làm thế càng lâu, nó càng trở nên nguy hiểm”.

Vai trò người dìu dắt Parker của Strange bị đặt dấu hỏi lớn sau những gì xảy ra ở trailer No Way Home. Ảnh: Marvel Studios.

Đa vũ trụ là từ khóa trung tâm của Kỷ nguyên IV Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Khái niệm từng được manh nha đề cập trong TV series WandaVision lên sóng hồi đầu năm trước khi đi sâu làm rõ trong 6 tập của mùa một Loki.

Trong tập cuối Loki, Sylvie (Sophia Di Martino) và Loki (Tom Hiddleston) đã giáp mặt He Who Remains (Jonathan Majors) - thực thể cuối cùng của đa vũ trụ. He Who Remains đã khơi lên mâu thuẫn giữa Loki và Sylvie, khích cô giết mình. Sylvie giết He Who Remains, khiến dòng thời gian đồng nhất bắt đầu phân nhánh, mở ra đa vũ trụ.

Khán giả sẽ phải chờ xem bản hoàn chỉnh của Spider-Man: No Way Home để hiểu tường tận chuyển gì đã xảy ra sau khi phép xóa trí nhớ của Doctor Strange thất bại và những ảnh hưởng của nó đến tính đồng nhất của dòng thời gian. Mối liên hệ nhân quả giữa sự kiện này và đoạn kết của Loki cũng là một câu hỏi lớn.

Nhưng có một điều chắc chắn, sai lầm của Strange từ No Way Home cần nhiều thời gian và công sức để sửa chữa. Vị phù thủy tối thượng sẽ làm đầy vốn hiểu biết của mình về đa vũ trụ trong phần phim riêng thứ hai - Doctor Strange and the Multiverse of Madness dự kiến ra mắt năm 2022.

Trong phim, Strange sẽ tái ngộ Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) - người đang đắm chìm trong hắc thuật tìm cách đưa hai đứa con trai trở lại thực tại. Có nhiều thông tin bên lề đồn đoán Loki - biến thể đang mắc kẹt ở một thực tại khác cuối Loki - cũng sẽ góp mặt trong tác phẩm.

Chuyện gì xảy ra với Doctor Strange?

Trong thiên truyện xoay quanh bộ Đá Vô cực, Iron Man (Robert Downey Jr.) là thành viên Avenger đầu tiên được cảnh báo về cái chết của các siêu anh hùng cũng như tương lai vũ trụ bị hủy diệt. Nhà tỷ phú theo thuyết vị lai đã sống những năm tiếp theo mang theo gánh nặng của kẻ nhận lời sấm truyền.

Bộ dạng "nghỉ đông" lạ lẫm của Doctor Strange. Áo lông, quần bông, tay cầm cốc ghi chữ "Tha cho tôi đi". Ảnh: Sony Pictures.

Tới đoạn kết Avengers: Infinity War, khán giả chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao vai trò người gánh vác từ Stark sang Strange khi vị phù thủy thấy được lối thoát duy nhất giữa hàng triệu kịch bản bại vong. Khi MCU bước vào thiên truyện thứ hai xoay quanh thuyết đa vũ trụ, Strange và bằng hữu cũng là những người có hiểu biết sâu sắc hơn cả về đa vũ trụ.

Hậu Endgame, nhóm Avengers đầu tiên - người chết người quy ẩn. Những siêu anh hùng khác cũng lần lượt trở về bản quán với trăm mối lo riêng. Lúc này, Strange là người ở gần Peter Parker nhất, lại sở hữu sức mạnh thao túng thực tại - năng lực hữu ích sẽ giúp siêu anh hùng trẻ giải quyết cuộc khủng hoảng danh tính.

Nhờ vậy, Strange thay thế Tony Stark quá cố đảm nhận vị trí người che chở, dìu dắt Spider-Man/Peter Parker trong những chặng đường sắp tới. Tuy nhiên, trận chiến chống Thanos (Josh Brolin) dường như để lại những tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho Strange, hoặc bản thân vị phù thủy tối thượng cũng đang mắc kẹt trong một rắc rối chưa từng hé lộ.

Do đó, khoảnh khắc Parker gõ cửa Sanctum Santorum, ta thấy Strange xuất hiện với bộ dạng áo bông, quần lông thay vì phục trang lượt là như thường lệ. Không gian bên trong thánh đường cũng ngập tuyết dù ngoài trời vẫn đang tiết thu.

Tiếp đến, quyết định vội vã giúp đỡ Peter Parker của Strange cũng là một dấu hỏi lớn. Wong (Benedict Wong) đã cảnh báo vị huynh đệ đừng thực hiện phép xóa trí nhớ nhưng Strange vẫn làm và thất bại một cách quá dễ dàng. Điều này khác hẳn với lối hành xử kín kẽ của anh trước kia lẫn sức mạnh khổng lồ mà nhân vật đã tiếp nhận.

Liệu thay đổi của Strange lẫn những sự kiện kỳ quặc bên trong Sanctum Santorum có phải hậu quả từ việc thời gian bị phân nhánh cuối Loki? Đa vũ trụ là hậu quả của phép thuật thất bại hay phép thuật thất bại ấy là giọt nước tràn ly?

Bí ẩn xoay quanh dàn quái nhân đến từ đa vũ trụ

Ở nửa sau của trailer, khán giả chứng kiến Spider-Man và Doctor Strange bị cuốn vào một trận chiến mới ở quy mô vũ trụ. Tình thế trở nên nghìn cân treo sợ tóc với Spider-Man khi Doctor Octopus (Alfred Molina) đột ngột đội đất xuất hiện, chào chàng siêu anh hùng trẻ tuổi như đã quen biết từ lâu.

Trong một cảnh phim khác, quả bom bí ngô phát ánh sáng xanh lá cây đã làm nổ tung một phần đường sá và xe cộ. Đây nhiều khả năng là tác phẩm của Green Goblin (Willem Dafoe), kẻ tử thù khác của Spider-Man. Cuối cùng, khán giả quan sát được những tia sáng như lửa điện, ẩn ý cho sự xuất hiện của Electro (Jamie Foxx).

Màn xuất hiện ấn tượng của Doctor Octopus. Ảnh: Disney.

Phiên bản Doctor Octopus do Alfred Molina xuất hiện trên màn ảnh rộng lần đầu tiên trong Spider-Man 2 (2004) còn Green Goblin của Willem Dafoe gắn liền với thành công của phần mở màn loạt phim ra mắt năm 2002. Cả hai đều là phản diện của Spider-Man do Tobey Maguire thủ vai.

Trong số ba phản diện, màn tái xuất của Electro (Jamie Foxx) được tiết lộ sớm hơn cả. Tuy nhiên, nhân vật vẫn chưa chính thức lộ mặt trong trailer No Way Home. Electro đối đầu phiên bản Spider-Man do Andrew Garfield thủ vai trong The Amazing Spider-Man 2 (2014).

Ranh giới thời không bị rối loạn có thể đã mở cánh cửa đưa những biến thể siêu phản diện từ vũ trụ khác đến vũ trụ của Peter Parker Tom Holland. Hoặc chính siêu anh hùng trẻ tuổi đã lạc bước sang vũ trụ khác. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở khẳng định bộ ba này và các phản diện trong loạt phim của Tobey Maguire và Andrew Garfield là một.

Bởi Norman Osborn (Willem Dafoe), gã tài phiệt mang mặt nạ Green Goblin trong Spider-Man đã bỏ mạng, cuối Spider-Man 2, Doctor Octopus đã bị nhấn chìm dưới lòng sông. Electro cũng chịu kết cục bị Peter Parker và Gwen Stacy (Emma Stone) tiêu diệt trong hồi 3 của The Amazing Spider-Man 2.

Việc hai phiên bản Spider-Man do Tobey Maguire và Andrew Garfield thủ vai vắng mặt trong trailer càng tô đậm dấu hỏi về nguồn gốc dàn quái nhân khét tiếng. Liệu đây có phải “một cú lừa” khác đến từ Marvel Studios giống như vai Pietro của Peter Evans trong WandaVision?

Ngoài ra, trailer No Way Home còn xuất hiện một vài tình tiết nhỏ đáng chú ý khác. Trong cảnh Peter Parker bị thẩm vấn, nhân vật thanh tra đặt câu hỏi cho cậu mặc một chiếc áo in chữ DODC trên ngực trái. Đây là viết tắt của Department of Damage Control (Cục Kiểm soát Thiệt hại) - đơn vị chuyên dọn dẹp chiến trường các trận chiến của siêu anh hùng.

Ở buổi thẩm vấn khác, khán giả được thấy một người đàn ông áo trắng xuất hiện với chồng hồ sơ dày. Vị trí đứng của nhân vật chỉ ra nhiều khả năng đây là luật sư bào chữa của Peter Parker. Nhân vật chỉ lọt vào khung hình từ phần vai trở xuống, châm ngòi cho giả thiết đây là Matt Murdock - chàng luật sư mù Daredevil.

Khán giả cũng có cái nhìn chớp nhoáng bộ giáp màu đen và vàng của Spider-Man trong trailer.

Siêu anh hùng đã mặc nó trong cảnh chạy bán sống bán chết ngang qua văn phòng từ thiện nơi dì May làm việc. Liệu đây là một phát minh mới của siêu anh hùng, hay khán giả đang được thấy một biến thể đa vũ trụ khác của Peter Parker?