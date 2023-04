Giải mã tinh thần ‘chơi phải tới’ trong đại nhạc hội của Tuborg Ice

Khác xa bữa tiệc âm nhạc truyền thống, qua đại nhạc hội “Break the Ice”, Tuborg kết nối giới trẻ Việt, lan tỏa tinh thần “chơi phải tới” và giúp mọi cuộc vui thêm đậm đà.

Nối tiếp loạt video “đóng băng” Landmark 81, cầu Thủ Thiêm 2, Bitexco, Tuborg khiến người dùng mạng xã hội phấn khích với bữa tiệc băng Break the Ice. Sự kiện khai màn lúc 18h30-22h30 ngày 27/4 tại Cảng Sài Gòn (số 5, Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM).

Tại đại tiệc âm thanh - ánh sáng của Tuborg, hàng nghìn người yêu nhạc có cơ hội giật nắp Tuborg Ice, thưởng thức vị bia mát lạnh cùng những màn trình diễn đỉnh cao, “phá băng” sự nhàm chán và hạ nhiệt cảm giác nóng bức ngày hè.

Đắm mình trong “tiệc băng” và âm nhạc sôi động

Âm nhạc là sợi dây kết nối hàng triệu người yêu bia, cũng là chất xúc tác để Tuborg đến gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam. Khẳng định vị thế bạn đồng hành và tiếp lửa nhiệt huyết cho người trẻ trong các cuộc chơi, Tuborg lần nữa lan tỏa tinh thần “chơi phải tới” qua đại tiệc băng Break the Ice.

“Tiệc băng” của thương hiệu bia Tuborg quy tụ hàng trăm khách mời, cùng hàng nghìn người yêu bia tại Việt Nam. Điểm nhấn độc đáo là “bản đồ” tận hưởng tiệc băng với nhiều hoạt động “đẹp - độc - đỉnh”.

Từ cổng vào, khách mời cùng người hâm mộ được check-in, tận hưởng và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại đường hầm băng với đá tuyết mát lạnh. Đặc sắc nhất là hoạt động chụp hình, chơi game và thưởng thức vị bia tươi mát, giúp người tham gia “up mood”, xua tan cơn nóng bức ngày hè.

Không dừng lại ở đó, Break the Ice mang đến nhiều trải nghiệm âm nhạc thú vị, dần được hé mở trong 4 tiếng diễn ra. Khẳng định tinh thần “chơi phải tới” của đại nhạc hội, Tuborg quy tụ dàn line-up đỉnh cao. Với điểm chung là phong cách trẻ trung, cá tính và không ngừng sáng tạo, MONO sát cánh cùng thương hiệu Tuborg giúp tín đồ yêu nhạc băng qua mọi cuộc vui. Tân binh Gen Z đầy nhiệt huyết và cá tính khuấy động tinh thần sống trẻ với loạt bản hit làm nên tên tuổi: Waiting for you, Em là, Anh không thể.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ đại nhạc hội, người hâm mộ có dịp giao lưu, gặp gỡ ca sĩ Orange, Huỳnh James và Pjnsboys, DJ Hoaprox, DJ Louis 8ightz, DJ King Lady, DJ Hòa Prox, MC Hype, Thảo Bunny, Yến Chi, DJ Determine… cùng nhiều cái tên hấp dẫn. Người tham gia được tận hưởng những trải nghiệm khó quên với loạt tiết mục của các nghệ sĩ nổi tiếng, hòa mình vào dòng chảy âm nhạc sôi động.

Tham dự sự kiện, khách mời và tín đồ yêu nhạc có cơ hội thưởng thức các ca khúc sôi động của MONO, Orange, Huỳnh James và Pjnsboys, DJ Hoaprox… Ảnh chụp từ fanpage Tuborg.

Đón trọn tinh thần “chơi phải tới” với vị bia lager mới

Không đơn thuần là bữa tiệc âm nhạc sôi động, đại nhạc hội là dịp để Tuborg giới thiệu vị bia lager mới Tuborg Ice đến hàng triệu người tiêu dùng tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ đêm nhạc hội, thương hiệu bia Đan Mạch sẽ có màn trình làng hoành tráng bia Tuborg Ice lager mới - dòng bia cao cấp, được ủ lọc lạnh, mang đến cảm giác mát lạnh kéo dài. Với công nghệ ủ lọc lạnh độc đáo, Tuborg Ice mang đến trải nghiệm tươi mát, đồng thời lưu giữ màu vàng tươi và hương vị tự nhiên của hoa bia, lúa mạch thượng hạng.

Tuborg Ice mát lạnh dài lâu nhờ công nghệ ủ lọc lạnh.

Cải tiến về công nghệ giúp Tuborg tạo nên dòng bia lager có hương vị đậm vừa, đắng nhẹ hậu vị, thoang thoảng men bia tinh khiết đặc trưng. Với hương hoa bia và vị lúa mạch đậm đà được chắt lọc từ những nguyên liệu thượng hạng, Tuborg Ice mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm thưởng thức sảng khoái tại “tiệc băng” mát lạnh.

Điểm nhấn độc đáo trong thiết kế của Tuborg Ice là nắp giật khác biệt. Đây là một trong những thương hiệu bia tiên phong sử dụng nắp giật tại thị trường Việt Nam. Thiết kế này không chỉ giúp bia giữ trọn vị tươi mát, mà còn chinh phục người dùng bằng trải nghiệm giật nắp sảng khoái, cho khoảnh khắc nâng ly thêm ấn tượng.

Trong không gian sôi động của sự kiện, Tuborg Ice trở thành chất xúc tác đặc biệt, giúp người tham dự thoải mái bung xõa hết mình để vui vẻ cùng bạn bè.

Tuborg Ice trở thành chất xúc tác giúp giới trẻ Việt hòa mình vào những trải nghiệm mới tại đại nhạc hội.

Cuộc vui “Break the Ice” của Tuborg chính thức bắt đầu vào 18h30 ngày 27/4 tại Cảng Sài Gòn (số 5, Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM). Tham gia sự kiện, người hâm mộ sẵn sàng “phá băng” khoảng cách, đắm mình vào không gian cực lạnh, cực đã để tận hưởng cuộc vui sôi động và vị bia sảng khoái. Đặc biệt, trên nền nhạc sôi động, không gian ấn tượng, khán giả nhập cuộc vào đại tiệc âm nhạc của Tuborg, hết mình tận hưởng và sẵn sàng “băng” qua mọi cuộc vui.