Giải mã sức hút 'không nguội' suốt 5 năm của Lớp Học Mật Ngữ

Thông điệp sáng tạo, hình vẽ sống động và hệ sinh thái đa dạng đã giúp bộ truyện tranh Lớp Học Mật Ngữ giữ vững vị trí trong lòng bạn đọc suốt hơn 5 năm qua.

Đối với lứa tuổi mới lớn, truyện tranh góp phần mang đến cho trẻ một thế giới giải trí sống động. Truyện tranh “made in Việt Nam” là giấc mơ chưa bao giờ tắt của nhiều thế hệ sáng tạo, và sau hơn 3 thập kỷ phát triển, ngày càng có nhiều thành tựu được ghi nhận trong lĩnh vực này. Một trong những tựa truyện Việt được độc giả nhí mến mộ và yêu thích là Lớp Học Mật Ngữ.

Bộ truyện "con thích, bố mẹ an tâm"

“Cho con đọc truyện, mình quan tâm đến từng lời nói, tình huống của nhân vật”. Đó là chia sẻ của chị Hà An - phụ huynh bé Trúc Linh - về việc chọn truyện phù hợp cho trẻ đọc. Chị nhận định nếu truyện tranh thế hệ trước mang tính nhân văn nhưng cách truyền tải còn thiếu thu hút, thì hiện tại, những cuốn sách, truyện đã có cách nắm bắt tâm lý trẻ em rất tốt. Không chỉ cuốn hút về mặt nội dung, những sản phẩm mới còn có cách thể hiện sáng tạo, qua hệ thống nhân vật phong phú.

Không riêng chị An, ngày càng nhiều phụ huynh Việt quan tâm đến những thông tin con trẻ được tiếp nhận qua những trang truyện mua về.

Năm 2016, trong bối cảnh trẻ em và phụ huynh Việt Nam bắt đầu có những nhu cầu và đòi hỏi cao hơn về cốt truyện, hình ảnh, tựa truyện tranh Lớp Học Mật Ngữ dành cho các bạn nhỏ 8-12 tuổi ra đời. Ngay lập tức, cuốn truyện đạt top 1 bán chạy tại các hệ thống nhà sách lớn trên toàn quốc.

Sau hơn 5 năm, tựa truyện đã “bỏ túi” thành tích xứng đáng với những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ tác giả, với gần 30 tập đến tay hàng triệu độc giả nhí.

Truyện tranh Lớp Học Mật Ngữ đứng trong top bán chạy tại hệ thống nhà sách Fahasa trên toàn quốc và top 10 sách được bạn đọc yêu thích lần IV năm 2018.

Lý do cho việc liên tục nằm trong top 10 tựa sách bán chạy phải kể đến khả năng xây dựng hình ảnh, cá tính, hiện đại, thời trang của từng nhân vật rất độc đáo, rõ nét, dựa theo đặc điểm các cung hoàng đạo và phù hợp với thị hiếu của độ tuổi tween (8-12 tuổi). Với nội dung xoay quanh đời sống học đường, tình bạn giữa các thành viên trong lớp học, chương truyện mang nhiều tiếng cười, gần gũi với các bé thiếu niên, nhi đồng.

Lớp Học Mật Ngữ mở ra thế giới của 12 cung Hoàng đạo tại Trường THCS chất lượng vũ trụ Ngân Hà. Ở đây, mỗi bạn nhỏ có thể gặp chính mình trong đó.

"Mỗi người sinh ra đều là một cá thể độc đáo với những đặc điểm khác nhau, điều này tạo nên sự đa dạng cho cộng đồng. Chấp nhận sự đa dạng và trưởng thành cùng nó, bạn sẽ có tuổi thơ đẹp nhất, sống đúng với bản thân mình”- đại diện nhóm tác giả chia sẻ về thông điệp của tựa truyện.

Bên cạnh việc khai thác những khía cạnh đặc sắc về tính cách của 12 cung hoàng đạo, Lớp Học Mật Ngữ còn gợi nhắc tuổi thơ của người đọc trong từng nhân vật. Mỗi câu chuyện đem đến ký ức, kỷ niệm không thể nào quên của tuổi “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” mà ai cũng từng trải qua trong đời.

Đan xen những tràng cười sảng khoái, phân đoạn tình cảm gà bông đặc trưng hay việc “thầm” thích một bạn nào đó trong lớp cũng tạo nên tính thực tế, thú vị cho bộ truyện. “Hồi hộp, vui, gay cấn…” là những cảm xúc của fan nhí gửi gắm tới Lớp Học Mật Ngữ.

Không dừng lại ở truyện tranh, Lớp Học Mật Ngữ còn mang đến những câu chuyện dí dỏm, giúp thổi bay áp lực học đường với series "Bộ sách kỹ năng cho các bạn thanh thiếu nhi".

Cách tiếp cận mới mẻ giúp những vấn đề phức tạp trở nên dễ hiểu hơn, thông qua hình ảnh thể hiện của nhóm bạn Cung Hoàng Đạo. Qua đó, các bạn có thể nhận diện và "nhảy phóc" qua những vấn đề gặp phải, để mỗi ngày tới trường là một ngày vui.

Được phát hành lần đầu vào tháng 1 năm nay, series đã có 2 tập - "Thổi bay áp lực học đường" và "Băng qua cơn sóng 4.0" ra mắt.

Những hình ảnh đầy màu sắc, gần gũi và quen thuộc từ Lớp Học Mật Ngữ được sử dụng cho tủ sách kỹ năng.

Hệ sinh thái phong phú của Lớp Học Mật Ngữ

Một thương hiệu truyện tranh phát triển bền vững theo thời gian sẽ không chỉ xuất bản sách, mà còn có những sản phẩm khai thác hình ảnh nhân vật. Đây là xu hướng tất yếu, khi hình ảnh siêu anh hùng hay chú mèo máy có thể được bắt gặp dễ dàng trên đồ dùng hàng ngày, thay vì chỉ trên màn ảnh hay truyện tranh như trước đây.

Lớp Học Mật Ngữ cũng không phải ngoại lệ. Những hình ảnh tràn đầy năng lượng của truyện còn được ứng dụng trên sản phẩm đồ chơi và phụ kiện học tập, giúp các độc giả nhí mang theo nhân vật yêu thích tới trường hàng ngày. Bộ sưu tập phụ kiện học tập gồm ba lô chống gù, hộp bút vải, thẻ tên, huy hiệu, hộp bút… đã lần lượt ra mắt fan bộ truyện theo thời gian.

Hàng triệu bạn nhỏ trên cả nước thích thú với đồ dùng học tập có hình ảnh Lớp Học Mật Ngữ.

Không những vậy, Lớp Học Mật Ngữ còn là đối tác chiến lược cùng STEAM for Vietnam - mô hình giáo dục quốc tế công nghệ số dành cho trẻ em từ 6 tới 18 tuổi có mặt tại hơn 30 quốc gia toàn cầu, được sáng lập bởi Tiến sĩ Trần Việt Hùng (Founder Got It).

Các khóa học được xây dựng bởi những kỹ sư phần mềm từ những tập đoàn như Google, Facebook và Microsoft trở nên sinh động hơn khi được lồng ghép hình ảnh nhân vật từ Lớp Học Mật Ngữ trong mỗi bài giảng. Điều này giúp kiến thức lập trình trở nên gần gũi với các em học sinh.

Bên cạnh đó, hàng loạt sản phẩm thú vị như bộ trò chơi Cuộc đua sao chổi, Siêu thú Ngân hà, bộ xếp hình Lớp Học Mật Ngữ... đem lại lựa chọn cho nhiều lứa tuổi. Đặc biệt, tập phim hoạt hình đầu tiên chuyển thể từ bộ truyện đã đạt hơn 5 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.

Những sản phẩm thú vị trong hệ sinh thái Lớp Học Mật Ngữ.

Trong thế giới truyện tranh đầy sắc màu, Lớp Học Mật Ngữ lan tỏa những câu chuyện về tuổi thơ đến gần hơn với độc giả nhí và phụ huynh. Thế giới 12 cung hoàng đạo đa dạng nhân vật, tính cách với thông điệp "tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt" sẽ còn là nguồn cảm hứng và lay động trái tim hàng triệu bạn nhỏ Việt Nam trong thời gian tới.

Bạn đọc có thể chờ đón series phim hoạt hình từ Lớp Học Mật Ngữ được công chiếu từ tháng 11 và trò chơi dành cho gia đình - Khu rừng Kim Cương - ra mắt vào tháng 12. Những ưu đãi hấp dẫn khi đặt mua trò chơi Khu Rừng Kim Cương trong tháng 11 xem tại đây.