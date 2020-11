Giải mã sức hút 'Đấu trường công nghệ'

Nằm trong khuôn khổ diễn đàn công nghệ FPT Techday 2020, “Đấu trường công nghệ” nóng lên từng ngày khi nhiều coder háo hức chinh phục và thách thức giới hạn bản thân.

Từ khi chính thức công bố, sân chơi Đấu trường công nghệ đã nhận được sự chú ý của các bạn trẻ, kỹ sư, lập trình viên, đặc biệt là sinh viên công nghệ trên cả nước. 2020 cũng là cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Đấu trường công nghệ được tổ chức trên nền tảng trực tuyến, người chơi thi đấu và tranh tài trực tiếp với trí tuệ máy - BOT của ban tổ chức và các đấu sĩ khác.

Đấu trường công nghệ 2020 được tổ chức theo hình thức thi cá nhân với 2 trò chơi sống động, đầy tính chiến đấu: AI đào vàng và Đấu sĩ coder.

Giải thưởng hấp dẫn

Đấu trường công nghệ năm nay thu hút sự quan tâm của các coder với tổng giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Cụ thể, nhất bảng của cuộc thi AI đào vàng nhận được giải thưởng 5 triệu đồng và giảm dần theo thứ hạng. Còn ở Đấu sĩ coder, với mỗi vòng thắng, các thí sinh nhận được những giải thưởng tương ứng. Điều này đồng nghĩa càng vào sâu, phần thưởng cho nhà vô địch càng hấp dẫn.

Đấu trường công nghệ 2020 diễn ra qua 2 hình thức online và offline.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn thiết kế 2 trò chơi may mắn với hàng trăm giải thưởng như voucher mua sản phẩm công nghệ cùng cơ hội nhận iPhone 12 cho khán giả theo dõi FPT Techday 2020. Game Giải mã hành trình số là trò chơi thử thách khả năng quan sát nhạy bén, phản ứng tức thì của người chơi, diễn ra xuyên suốt từ 8h30 đến 17h30 ngày 19/11. Quay số may mắn dành cho những người đã đăng ký tham gia FPT Techday 2020, đang online trong 2 khung giờ quay số (8h45, 14h40) và được hệ thống chọn đúng.

“Quần chiến” với đấu sĩ code muôn nơi

Khi tham dự Đấu trường công nghệ, người chơi có cơ hội thi đấu với hàng nghìn lập trình viên trong nước và quốc tế. Dù chưa hết hạn đăng ký, cuộc thi đã ghi nhận hơn 1.000 thí sinh mong chờ cơ hội được khẳng định bản thân.

Những “đấu sĩ” này sẽ được giao đề bài trên nền tảng Codelearn. Trong vòng 20 phút, người chơi cần viết một đoạn chương trình bằng ngôn ngữ tự chọn gồm: C++, C#, Java, JavaScript, Python 2, Python 3, Go để giải quyết bài toán được giao. Giải được càng nhiều bài kiểm thử (test case), thí sinh giành được càng nhiều điểm số để vượt qua vòng loại (vòng quần đấu) và lọt vào vòng chung kết (vòng bứt phá).

Cơ hội “tái đấu” cho coder chưa may mắn

Với một sân chơi khốc liệt như Đấu trường công nghệ, không khí thi đấu tác động không nhỏ tới tâm lý người chơi. Các đấu sĩ vì vậy không phải lúc nào cũng có thể đưa ra những quyết định nhanh và chính xác. Nếu chưa thành công và bị loại trong vòng quần đấu, thí sinh vẫn có thể tái đấu ở vòng chơi mở rộng (vòng hội tụ).

Đây là 2 trận đấu online được tổ chức tại ngày hội FPT Techday 2020 (19/11). Chỉ cần đăng ký tham dự 20 phút trước khi trận đấu bắt đầu, các đấu sĩ có cơ hội tranh tài thêm một lần nữa để giành vé vào chung kết.

Đấu trường công nghệ gồm 2 trò chơi AI đào vàng và Đấu sĩ coder.

Tùy chọn khung giờ thi đấu

Với thời gian thi đấu linh hoạt, các thí sinh có thể đăng ký tham dự Đấu trường công nghệ bất cứ lúc nào. Các trận đấu vòng loại diễn ra vào khung 8h-24h các ngày 12-16/11.

Mỗi ngày, có 100 đấu sĩ xuất sắc được ban tổ chức lựa chọn để đưa vào vòng chung kết. Danh sách đấu sĩ tham gia vòng chung kết được công bố lúc 16h ngày 18/11. Hết 5 ngày tranh tài, sẽ có 500 thí sinh được chọn ra từ vòng quần đấu để cùng nhau bứt phá.